Anh Trần Hải Phú tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Long An

SVVN - Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Long An khóa X được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội được tổ chức trong hai ngày (4 - 5/10/2022), với sự tham dự của 244 đại biểu chính thức đại diện cho 54.365 đoàn viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An khóa XI gồm 40 anh chị lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Long An khóa XI, lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 12 đồng chí, bầu chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm 3 anh chị; bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 5 anh chị và bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn. Đại hội cũng đã bầu 12 anh chị đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Long An tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Ba Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Long An khóa XI bao gồm: Anh Võ Minh Quốc, anh Phạm Văn Hậu và chị Lê Thị Hồng Kết. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An Trần Hải Phú hứa sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng đó là phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ với các các cấp bộ Đoàn tỉnh Long An để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển. Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Long An Trần Hải Phú Năm sinh: 1989

Quê quán: xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Cao cấp Quá trình công tác: - 9/2010 đến 8/2012: Kế toán Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cần Giuộc.

- 9/2012 đến 4/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cần Giuộc, Cán bộ Huyện Đoàn.

- 5/2017 đến 7/2017: Quyền Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc.

- 8/2017 đến 1/2020: Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc.

- 2/2020 đến 6/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc.

- Từ tháng 7/2021 đến tháng 2/2022: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

- Tháng 3/2022 đến ngày 27/7/2022: Phó Bí thư Phụ trách Tỉnh Đoàn.

- Từ ngày 28/7/2022 đến nay: Bí thư Tỉnh Đoàn Long An. Hà Chi - Phạm Nguyễn