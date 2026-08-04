Áp dụng chấm điểm tuyệt đối hay câu hỏi tự luận cho kỳ thi đại học quốc gia?

SVO - Nhiều phương án cải cách tuyển sinh đại học ở Hàn Quốc đang được xem xét. Thông báo chính thức từ Ủy ban Giáo dục Quốc gia dự kiến được đưa ra vào tháng Ba năm sau, sau quá trình thảo luận công khai.

Trước những thông tin cho rằng, cơ quan này đang thúc đẩy áp dụng hệ thống chấm điểm tuyệt đối cho tất cả các môn thi trong Kỳ thi Năng lực Học tập Đại học (CSAT) cũng như đưa vào các câu hỏi dạng tự luận, Ủy ban Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra thông báo làm rõ: "Hiện chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến kế hoạch cải cách hệ thống tuyển sinh đại học. Việc cải cách hệ thống tuyển sinh đại học hiện đang ở giai đoạn Ủy ban Đặc biệt về Hệ thống Tuyển sinh Đại học xem xét các phương án khác nhau. Những chi tiết được truyền thông đưa tin không phản ánh chính sách đã được chốt".

Ủy ban cho biết, sau khi Ủy ban Đặc biệt hoàn tất thảo luận, họ dự kiến ​​sẽ tiếp nhận và xem xét kết quả thông qua một bản báo cáo, thu thập ý kiến ​​rộng rãi từ cộng đồng giáo dục và công chúng, rồi mới xây dựng đề xuất cuối cùng.

Hiện tại, Ủy ban đang xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục quốc gia cho giai đoạn từ năm 2028 đến 2037, và kế hoạch này sẽ bao gồm định hướng tương lai cho việc cải cách hệ thống tuyển sinh đại học.

Ủy ban Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ công bố dự thảo kế hoạch phát triển giáo dục quốc gia vào cuối tháng 10/2026 và công bố bản chính thức vào tháng 3/2027, sau khi hoàn tất quy trình đối thoại xã hội bao gồm các phiên điều trần công khai và việc thu thập ý kiến.

Theo thông tin ghi nhận, Ủy ban Đặc biệt về Hệ thống Tuyển sinh Đại học đang xem xét các phương án khác nhau để cải cách quy trình tuyển sinh, bao gồm việc chuyển đổi cách chấm điểm cho tất cả các môn thi trong Kỳ thi Năng lực Học tập Đại học (CSAT) sang hệ thống chấm điểm tuyệt đối (đánh giá tuyệt đối), cũng như đưa vào các dạng câu hỏi tự luận và câu hỏi mở (Loại bỏ hoàn toàn hình thức trắc nghiệm 5 lựa chọn vốn dễ bị khoanh bừa hoặc mẹo hóa).

Một quan chức của Ủy ban cho biết: "Hệ thống chấm điểm tuyệt đối cho kỳ thi CSAT từng được các chính quyền tiền nhiệm thảo luận nhưng chưa bao giờ được triển khai do thiếu sự đồng thuận trong xã hội. Chúng tôi hiện đang xem xét nhiều phương án khác nhau, và việc cân nhắc kỹ lưỡng cũng như thảo luận rộng rãi trong công chúng là điều vô cùng quan trọng".