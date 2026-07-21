Nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội giành học bổng du học Pháp: Từ nghiên cứu robot hỗ trợ em trai đến giấc mơ du học ở trời Âu

SVO - Nguyễn Anh Tú hiện đang học thạc sĩ tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Nhờ thành tích học tập, nghiên cứu tốt, anh là một trong ba sinh viên trường được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu Erasmus+ tại Pháp, với học bổng toàn phần do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.

Nguyễn Anh Tú (sinh năm 2002) hiện theo học thạc sĩ, chuyên ngành Cơ Điện tử tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Tháng 12/2025, Anh Tú là một trong ba sinh viên của trường được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu Erasmus+ tại Pháp. Tú còn là một trong chín sinh viên quốc tế tham gia dự án nghiên cứu về năng lượng tái tạo tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu khoa học Pháp (PROMES-CNRS), thuộc ĐH Perpignan Via Domitia (UPVD).

Nguyễn Anh Tú hiện đang học tập tại Pháp.

Học bổng Erasmus+ mà Anh Tú nhận được do Ủy ban Liên minh châu Âu tài trợ. Nó bao gồm miễn 100% học phí, chỗ ở, sinh hoạt phí hằng tháng, vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm và toàn bộ chi phí đi lại trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại châu Âu.

Nhớ lại khoảng thời gian đại học, anh năng nổ tham gia nghiên cứu khoa học, trau dồi vốn ngoại ngữ và chủ động tìm kiếm các chương trình trao đổi quốc tế. Tú nhận thấy, mỗi dự án hay cuộc thi mà mình tham gia đều là sự chuẩn bị để “chạm tay” đến ước mơ du học và nghiên cứu trong môi trường quốc tế.

Tháng 4/2024, Anh Tú cùng các sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, trường ĐH Ngoại thương đã phát triển sản phẩm sáng tạo “Cánh tay robot thông minh E-ARM”. Khi đấy, Nguyễn Anh Tú (trưởng nhóm sáng tạo) cho biết, ý tưởng dự án xuất phát từ trải nghiệm thực tế của gia đình anh. Người thân Tú gặp khó khăn trong việc cử động tay và cần sự chăm sóc đặc biệt từ việc ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào người khác gây ra nhiều bất tiện và tạo cảm giác không thoải mái cho bệnh nhân. Từ sự quan tâm chăm sóc em trai, Tú và nhóm nghiên cứu quyết định sáng tạo robot bón thức ăn cho người bệnh, có thể điều khiển bằng giọng nói và được cài đặt camera nhận diện khuôn miệng.

Anh Tú (bên phải) trong lần nhận giải thưởng nghiên cứu sáng tạo.

Khoảng thời gian đó, Tú và cả nhóm dành hơn một tháng thử nghiệm robot ngay tại bệnh viện - nơi em trai Tú điều trị bệnh. Ban đầu, sản phẩm hoạt động chưa ổn định khiến em trai Tú chưa hài lòng khi sử dụng. Từ chính phản hồi đó, Tú và các thành viên cải tiến từng chi tiết nhỏ. “Khi sản phẩm hoàn thiện, mình và nhóm nhìn thấy em trai và các bệnh nhân có thể sử dụng sản phẩm để hỗ trợ trong việc ăn uống. Khoảnh khắc đó khiến mình hạnh phúc và nhận ra, giá trị lớn nhất của nghiên cứu khoa học không nằm ở những giải thưởng hay thành tích. Nó còn nằm ở việc sản phẩm sáng tạo có thể mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của con người”, Tú kể.

Hành trình chinh phục ước mơ của nam sinh 2K2 luôn luôn có sự đồng hành của em trai và gia đình. Khi dừng lại ở tuổi 19, người em trai đã nắm tay Anh Tú và nói rằng: “Anh thay em chăm sóc bố mẹ và cố gắng thực hiện ước mơ mà anh em mình đã từng hứa nhé!”. Và đó là động lực giúp Anh Tú và các thành viên tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu. Sản phẩm sáng tạo vẫn mang lại giá trị, hỗ trợ những người gặp khó khăn trong quá trình ăn uống và sinh hoạt. Trong tương lai, Tú mong muốn có thể tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ hữu ích cho xã hội.

Tháng 12/2025, Tú nhận thư trúng tuyển học bổng Erasmus+ danh giá. Nguyễn Anh Tú cho rằng, yếu tố giúp anh đạt học bổng là thành tích tốt, kế hoạch rõ ràng và tinh thần muốn đóng góp cho xã hội. Thông qua phần trả lời các câu hỏi khi nộp đơn xin học bổng, Anh Tú nêu rõ kế hoạch, từng bước thực hiện của bản thân: “Đối với mình, bài luận chính là cách kể lại hành trình mình đồng hành cùng em trai trong quá trình điều trị bệnh, động lực nghiên cứu các sản phẩm công nghệ hỗ trợ người khuyết tật. Mình tin rằng, chính câu chuyện thật của bản thân đã giúp hội đồng hiểu rõ động lực, định hướng nghiên cứu cũng như những giá trị mà mình muốn theo đuổi. Từ đó, nó góp phần tạo nên một hồ sơ thuyết phục hội đồng tuyển sinh”.

Xuất phát từ nền tảng học chuyên sâu về cơ điện tử, STEAM/STEM và công nghệ, Anh Tú quyết định chọn hướng đi mới về năng lượng tái tạo tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu khoa học Pháp, thuộc ĐH Perpignan Via Domitia (UPVD). Hiện tại, chương trình học của nam sinh tập trung chủ yếu vào nghiên cứu khoa học, làm việc trực tiếp cùng các giáo sư và nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. Ngoài ra, anh có cơ hội tham gia các seminar học thuật, các buổi báo cáo nghiên cứu và thực hiện đề tài về năng lượng tái tạo.

Anh Tú cho biết: “Ngoài học ở trường chính thức, mình có cơ hội làm việc và trao đổi học thuật với các giáo sư cũng như các phòng thí nghiệm của nhiều trường đại học đối tác tại châu Âu. Chẳng hạn, mình có cơ hội trao đổi học tập ở ĐH Zaragoza (Tây Ban Nha) và ĐH Paris-Saclay (Pháp) để nâng cao chuyên môn, tham gia các buổi nghiên cứu và học hỏi từ các nhóm nghiên cứu ở những lĩnh vực liên quan”.

Anh Tú và các thầy cô, bạn bè tại Pháp.

Chính môi trường đa văn hóa giúp Anh Tú nhanh chóng hòa nhập cuộc sống, nâng cao kiến thức chuyên môn, học cách giao tiếp, làm việc nhóm và tôn trọng sự khác biệt. Đó là một trong những trải nghiệm quý giá mà Anh Tú có được trong hành trình du học tại châu Âu.

Thời gian cuối tuần, Tú còn trải nghiệm khám phá nhiều thành phố và quốc gia khác nhau như Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Áo, Hungary, Croatia, Bỉ… Mỗi nơi Tú đến đều mang lại những góc nhìn rất khác về văn hóa, con người và lối sống. Bên cạnh đó, Tú cũng quay video và chia sẻ những trải nghiệm du học cá nhân trên mạng xã hội. Anh mong rằng, những video đó có thể truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên đang ấp ủ ước mơ săn học bổng và vươn ra thế giới.

Hiện tại, Anh Tú đang tập trung hoàn thành tốt việc học tập tại Pháp, tiếp tục theo đuổi các hướng nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, Computer Vision và Machine Learning với các hệ thống robot cũng như các giải pháp năng lượng tái tạo. Sau khi kết thúc chương trình trao đổi học tập tại Pháp, Anh Tú sẽ trở về Việt Nam và hoàn thành bậc học thạc sĩ tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Anh Tú chia sẻ: “Mình hy vọng, các nghiên cứu của mình trong tương lai có thể phát triển, ứng dụng những công nghệ thông minh, góp phần đưa kiến thức kỹ thuật vào việc giải quyết các vấn đề thực tế của nhóm người yếu thế và người khuyết tật, từ đó đóng góp giá trị hữu ích cho cộng đồng. Việc nghiên cứu dường như là đam mê khiến mình không chán. Vì qua đó, mình luôn học được điều mới, phát triển tư duy".