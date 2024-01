Ba bộ phim Hàn sẽ 'sưởi ấm' cho bạn ngày lạnh buốt như hôm nay

SVVN - Đáng yêu, ngọt ngào, hài hước pha lẫn lãng mạn, đây là ba cặp đôi sẽ lấp đầy khoảng trống 'lạnh giá' cho bạn bằng 'phản ứng hóa học' dễ thương của mình.

My Lovely liar (Thợ săn nói dối): Tình yêu không có lời nói dối

Bạn đã bao giờ tự hỏi sẽ như thế nào nếu có thể phân biệt được sự thật và những lời nói dối chưa? Nó chắc chắn sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn về nhiều mặt, đặc biệt là trong tình yêu. Nhưng đối với Mok Sol Hee (Kim So Hyun), người có khả năng phân biệt theo nghĩa đen khi mọi người nói dối thì không phải lúc nào cũng có lợi. Đối với cô, việc nghe người ta nói dối đã trở thành một điều hết sức bình thường, đó là lý do tại sao khi gặp Kim Do Ha (Hwang Minhyun), một nhà soạn nhạc đẹp trai nhưng bí ẩn, luôn giấu mặt và có bí mật lớn về quá khứ của mình, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng anh ấy không bao giờ nói dối.

Bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, hai nhân vật chính sớm trở thành số phận của nhau và học cách tin tưởng đằng sau những lời dối trá cũng như tìm ra sự thật bí mật. Đây là bộ phim đầy giả tưởng, bí ẩn và lãng mạn ngọt ngào giúp cặp đôi chính giải quyết các vấn đề trong quá khứ và cuối cùng cùng nhau tìm thấy hạnh phúc mới.

I'm Not a Robot : Cảm xúc tình yêu không phải máy móc

Một số robot được chế tạo để có nhiều điểm giống con người, nhưng khi con người đang cố gắng mạo danh robot thì sao? Nghe có vẻ vô lý nhưng đây chính xác là những gì Jo Ji Ah (Chae Soo Bin) phải làm để phục hồi sau tất cả những nỗ lực thất bại của mình với tư cách là một nhà phát minh. Dù chưa thành công nhưng cô tự tin vào khả năng sáng tạo của mình và một ngày nào đó sẽ có người nhận ra bộ óc thông minh của cô.

Nhưng ai trên thế giới sẽ cần một 'robot hình người'? Câu trả lời là Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho), một người đàn ông giàu có mắc phải một căn bệnh rất hiếm gặp khiến anh không thể tiếp xúc với mọi người. Điều này rất bất tiện, đặc biệt trong việc giành được trái tim của người mình yêu lâu năm. Khi trở ngại lớn nhất giữa bạn và người yêu không ai khác chính là chính bạn, hãy xem cách Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho) vượt qua điều đó. Riêng điều đó cũng đủ để bạn bắt đầu xem bộ phim này ngay bây giờ.

Perfect Marriage Revenge (Sự trả thù hôn nhân hoàn hảo): Tình yêu đi từ sự bất đắc dĩ đến 'ngọt lịm tim'

Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mô típ hôn nhân hợp đồng hiện nay có thể hơi lỗi thời, nhưng khi bạn kết hợp chúng với du hành thời gian và trả thù thì nó lại là một bộ phim truyền hình khá hoàn hảo. Và đó chính xác là lý do vì sao Perfect Marriage Revenge mang đến tất cả những cảm xúc tột bậc, đặc biệt là sức hút từ nữ chính có tinh thần mạnh mẽ, không ngại đối mặt với những người đã làm tổn thương mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực trên đường đi.

Han Yi Joo (Jung Yoo Min) và Seo Do Guk (Sung Hoon) được xem là một trong những 'cặp đôi quyền lực nhất năm 2023'. Họ khởi đầu là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng nhanh chóng bắt đầu phát triển một tình bạn tốt đẹp tương trợ nhau. Họ ủng hộ những kế hoạch của nhau, hiểu những nỗi bất an của nhau, hàn gắn nỗi đau và cuối cùng trao cho nhau một gia đình mà họ hằng mong ước. Bất chấp những nhân vật phản diện đáng sợ, sự ngọt ngào giữa cặp đôi chính và sự hài lòng khi thấy họ hợp tác để hạ gục kẻ thù khiến đây trở thành một bộ phim đáng xem.