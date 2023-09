Ba nữ thần tượng 'toàn năng' nhất K-pop

SVVN - Trong khi tất cả các thần tượng K-pop đều được kỳ vọng chỉ cần sở hữu ít nhất một mặt mạnh như giọng hát, rap, nhảy, hay lĩnh vực khác, thì vẫn có một số người vượt trội hơn hẳn khi sở hữu mọi kỹ năng.

Gần đây, trên Reddit, người hâm mộ đã được yêu cầu chia sẻ những người mà họ nghĩ thực sự là “trọn gói” trong ngành công nghiệp K-pop và 'toàn năng' ở cả ba kỹ năng chính mà thần tượng có, thậm chí còn hơn thế nữa. Và đây là 3 cái tên nữ nghệ sĩ duy nhất được xướng danh.

Jihyo: Người đội trưởng mẫu mực và tài năng của TWICE

Nhắc đến Jihyu, người ta sẽ nhớ ngay đến một nữ Idol tài năng, xinh đẹp được nhiều người yêu mến. Cùng với vai trò trưởng nhóm, Jihyo còn giữ vai trò là giọng ca chính, giọng hát của cô nàng được nhận xét là có nội lực, sâu lắng và có hồn. Cùng với việc là một Idol xuất chúng, Jihyu còn là một nhạc sĩ vô cùng tài năng. Jihyo đã viết lời cho các bài hát như Girls Like Us trong album Fancy You của nhóm, cũng như Get Loud từ Feel Special. Jihyu cũng được khen ngợi rất nhiều vì khả năng vũ đạo mạnh mẽ của mình và ngày càng hoàn thiện hơn qua mỗi lần trở lại.

Gia nhập JYP từ năm 8 tuổi, Jihyu đã có 10 năm làm thực tập sinh tại đây trước khi debut cùng một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu xứ Hàn, TWICE vào năm 2015. 'Mỹ nhân 9X' không chỉ luôn thể hiện được những kỹ năng vượt trội trong từng bài hát mà còn làm rất tốt vai trò trưởng nhóm của mình. Nữ ca sĩ luôn có trách nhiệm và chèo lái nhóm nhạc đúng hướng. Hơn nữa, cô còn có tính cách ấm áp và có phẩm chất của một người leader. Jihyo có tố chất kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt phải sở hữu khả năng ứng biến linh hoạt, nhất là khi nhận được câu hỏi khó từ phóng viên.

Chungha: Nghệ sĩ solo lôi cuốn của K-pop làm rung chuyển cả ngành công nghiệp

Là một trong những át chủ bài đáng chú ý của K-pop, được biết đến với tài năng toàn diện, Chungha tên thật là Kim Chungha được biết đến vì xếp thứ tư trong chương trình sống còn Produce 101 của đài Mnet và sau đó ra mắt với nhóm nhạc nữ dự án I.O.I. Chungha thuộc quyền quản lý của công ty MNH Entertainment với tư cách một nghệ sĩ solo đến cuối tháng 4/2023.

Khi còn hoạt động trong nhóm I.O.I, Chungha thu hút sự chú ý của mọi người bởi tính cách khiêm tốn, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng, quãng giọng và hơn hết là khả năng vũ đạo vô đối. Và sau khi nhóm nhạc tan rã, Chungha dần dần xây dựng được một lượng fan yêu mến bằng cách phát hành các ca khúc được yêu thích như Roller Coaster, Love U và Gotta Go... Chungha không chỉ giới thiệu với mọi người về bản sắc âm nhạc của mình mà còn về nghệ thuật tổng thể của nữ thần tượng trong các bản nhạc pop dựa trên điệu nhảy như Snapping, Stay Tonight, Play, Dream of You, Bicycle, Killing Me và Sparkling...

Seulgi: Đóa hoa tài năng của Red Velvet

Được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ Red Velvet và Got the Beat do công ty giải trí S.M Entertainment thành lập, quản lý, Seulgi đảm nhiệm vị trí Lead Vocalist và Main Dancer của nhóm, đồng thời là thành viên của nhóm nhỏ Red Velvet – Irene và Seulgi. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp độc lạ cùng tính cách thân thiện gần gũi, Seulgi còn có thần thái xuất sắc và kỹ năng trình diễn đỉnh cao.

Seulgi không những sở hữu danh sách đĩa nhạc hoành tráng mà còn có cả bộ sưu tập phim điện ảnh, phim truyền hình. Với những cống hiến cho nghệ thuật Seulgi đã đạt được nhiều giải thưởng và đề cử danh giá. Không chỉ vậy, cô nàng xinh đẹp cool ngầu chuẩn “girl crush” còn xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình lớn của Hàn Quốc, và đặc biệt tham gia chương trình đào tạo nhóm nhạc nữ Girl Next Door của đài KBS.