Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2026 thu hút đông đảo sinh viên tiếp cận thực tế

SVO - Sáng 10/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số & Tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam”. Sự kiện trở thành môi trường thực tiễn hấp dẫn đông đảo các bạn sinh viên đến học hỏi, tiếp cận các hoạt động nghề nghiệp.

Với mong muốn thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng hiện đại và bền vững, Hội chợ VITM 2026 được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, nâng tầm Du lịch Việt Nam”, bám sát xu thế của du lịch thế giới và định hướng chiến lược trong nước. Hội chợ không chỉ nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm, mà còn đề cao yếu tố bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa bản địa. Với quy mô lớn, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế, sự kiện tạo không gian kết nối, hợp tác, mở rộng thị trường, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trao đổi, đề xuất giải pháp cho phát triển du lịch xanh, thông minh và bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2026 là sự kiện xúc tiến du lịch thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần kết nối cung - cầu và tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển.

Các tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại gian hàng Du lịch Khánh Hòa tại Hội chợ.

Ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hoà cho biết địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại và chuyển đổi số nhằm quảng bá du lịch hiệu quả, tiếp cận đa dạng đối tượng trong và ngoài nước,

Bên cạnh các hoạt động trưng bày và xúc tiến du lịch, hội chợ còn trở thành không gian trải nghiệm sôi động, thu hút đông đảo bạn trẻ và sinh viên từ nhiều trường Đại học tham gia. Đông đảo sinh viên các ngành du lịch, văn hoá, lữ hành và cả kinh tế đã có mặt tại hội chợ. Không chỉ tham quan, nhiều bạn chủ động tìm hiểu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm thực tế, góp phần tạo nên không khí sôi động cho sự kiện.

Từ trải nghiệm thực tế tại hội chợ, Khánh Hưng (SN 2007) chia sẻ: "Mình biết đến hội chợ lần này qua sự giới thiệu của giảng viên khi học một học phần liên quan, nên mình và các bạn đã quyết định đến đây để vừa tham quan vừa tìm hiểu thực tế phục vụ cho môn học, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm tổ chức sự kiện và hiểu biết về sản phẩm du lịch phục vụ việc học."

Hoa Hoàng Vân Anh (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình biết đến hội chợ qua Facebook và bị thu hút bởi chủ đề chuyển đổi số, tăng trưởng xanh. Không khí ở đây rất sôi động, đặc biệt là sự quan tâm của các bạn trẻ với văn hóa và sản phẩm địa phương. Mình thấy hội chợ này không chỉ có các cô chú lớn tuổi mà các bạn trẻ đến cũng rất nhiều… mình nhận thấy các bạn trẻ hiện tại có một niềm trân trọng với các sản phẩm, văn hoá địa phương.”

Nguyễn Thị Phương (19 tuổi, SV năm nhất Khoa Văn hoá đối ngoại, ĐH Văn hoá Hà Nội) hào hứng cho biết hội chợ là cơ hội để sinh viên tiếp cận đa dạng nền văn hoá, mở rộng hiểu biết và phát triển định hướng chuyên ngành.

Nguyễn Hoàng Ngân (SN 2007), đại diện nhóm sinh viên ngành Quản trị du lịch & Lữ hành - Trường Đại học Giao thông Vận tải, chia sẻ: “Không khí sự kiện rất sôi động, chuyên nghiệp… mình hy vọng hiểu rõ hơn cách tổ chức các sự kiện du lịch và có thêm trải nghiệm thực tế.”



Sự tham gia đông đảo của sinh viên nhiều ngành học cho thấy sức hút của hội chợ không chỉ ở góc độ trải nghiệm mà còn là cơ hội thực tiễn, góp phần giúp người trẻ chủ động tiếp cận nghề nghiệp và bắt nhịp với xu hướng phát triển của ngành.

Ảnh: Yến Chi - Minh Hiền - Nam Phạm - Phương Anh