Rapper Tez và hành trình tại Anh trai say hi: Phá vỡ giới hạn để tái định nghĩa bản thân

SVO - Bước vào Anh trai say hi mùa 2, Tez lựa chọn rời khỏi vùng an toàn để thử sức với những giới hạn mới. Từ một nghệ sĩ thiên về rap, anh dần mở ra phiên bản toàn diện hơn, tự tin hơn và sẵn sàng làm chủ sân khấu. Ít ai biết, hành trình chuyển mình này được khởi nguồn từ khoảng lặng sau Rap Việt, khi âm nhạc vẫn đều đặn nhưng chưa đủ tạo nên cú bứt phá.

Sau hai lần ghi dấu tại Rap Việt, Tez - tên thật Nguyễn Đình Dương (sinh năm 2001) được đánh giá là gương mặt tiềm năng của thế hệ rapper 10X. Sở hữu fast flow ấn tượng, câu từ gọn gàng và màu sắc cá nhân rõ nét, anh nhanh chóng thu hút Gen Z qua loạt sản phẩm như “Redflag”, “Ở sâu trong tim này”, “Thư gửi mẹ” hay “PrayFor”. Tuy nhiên, sau những dấu ấn ban đầu, hành trình của Tez lại rơi vào một khoảng chững nhất định.

Nam rapper thừa nhận, đó là giai đoạn anh vẫn làm nhạc đều nhưng chưa tạo được cú hích cần thiết. “Không phải thiếu kỹ năng, mà là thiếu một cú đẩy về tư duy và hình ảnh”, Tez nhìn lại. Âm nhạc vẫn giữ chất riêng, nhưng chưa đủ mới để khiến khán giả dừng lại. “Có lửa, nhưng chưa cháy thành đám cháy lớn” - cách ví von ngắn gọn phần nào phản ánh đúng trạng thái “ổn định quá mức” mà anh từng trải qua.

Bước ngoặt xuất hiện khi Tez quyết định tham gia Anh trai say hi mùa 2. Không xem đây là một canh bạc, anh gọi đó là “một cánh cửa”, nơi buộc bản thân phải thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Và thực tế, sân chơi này đã đẩy Tez ra khỏi vùng an toàn quen thuộc của một rapper thuần túy.

Tại đây, áp lực không còn chỉ nằm ở kỹ thuật hay câu chữ, mà mở rộng sang toàn bộ khả năng trình diễn: từ hát, nhảy đến cách làm chủ sân khấu và xây dựng hình ảnh. “Hoặc tiến hóa, hoặc biến mất” - Tez thẳng thắn nói về khoảnh khắc nhận ra mình không thể tiếp tục dựa vào rap để “gánh” mọi thứ. Anh gần như phải học lại từ đầu, từ kỹ năng biểu diễn đến cách xuất hiện trước công chúng như một performer thực thụ.

Sự thay đổi ấy được thể hiện rõ nét qua màn trình diễn “Hermosa”- tiết mục thuộc đội trưởng Sơn.K cùng buitruonglinh, CONGB và Mason Nguyễn. Với giai điệu Latin sôi động, cuốn hút, ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh, vươn lên Top 1 iTunes Vietnam. Tuy nhiên, với Tez, giá trị lớn nhất của “Hermosa” không nằm ở thứ hạng, mà ở việc anh lần đầu dám “bung hết” một phiên bản mới của mình: tự tin hơn, táo bạo hơn và sẵn sàng bước ra khỏi những giới hạn cũ.

Song song với sự thay đổi trên sân khấu là màn “lột xác” rõ rệt về hình ảnh. Từ phong cách gai góc, có phần nổi loạn trước đây, Tez dần xuất hiện với diện mạo chỉn chu, sáng sủa hơn. Những video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy anh đầu tư vào trang phục, kiểu tóc và thần thái, thậm chí được nhận xét mang màu sắc của một idol. Sự thay đổi này không chỉ giúp Tez mở rộng tệp khán giả mà còn cho thấy nỗ lực thích nghi với một môi trường giải trí khắc nghiệt hơn.

Dẫu vậy, theo nam rapper, thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ năng mà là ở việc thay đổi tư duy. “Từ một người quen ở trong vùng ‘rapper cool’, chuyển sang dám thể hiện, dám khác và dám bị đánh giá đó mới là điều khó nhất”, anh chia sẻ. Việc bước ra khỏi vùng an toàn không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp, mà còn là hành trình thay đổi cách nhìn về chính mình.

Sau chương trình, khi nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ công chúng, Tez không phủ nhận áp lực đi kèm. Tuy nhiên, thay vì cố gắng giữ phong độ, anh lựa chọn tiếp tục tiến hóa. Với Tez, việc duy trì sức hút không nằm ở việc lặp lại thành công cũ, mà ở khả năng không ngừng làm mới bản thân nhưng vẫn giữ được cốt lõi.

Đặc biệt, nam rapper cho biết anh luôn trân trọng và biết ơn những khán giả đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu tại Rap Việt cho đến hiện tại. Sự ủng hộ bền bỉ ấy không chỉ là nguồn động viên, mà còn trở thành động lực để Tez mạnh mẽ hơn trên con đường mình theo đuổi.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, Tez cho rằng đó không phải là việc “tìm lại ánh hào quang”, mà là quá trình “tái định nghĩa” chính mình. Phiên bản trước không sai, nhưng chưa đầy đủ. Còn hiện tại, anh đang từng bước xây dựng một hình ảnh toàn diện hơn - không chỉ là rapper, mà còn là performer, một nghệ sĩ hiểu rõ mình muốn trở thành ai trên sân khấu.

Ảnh: NVCC