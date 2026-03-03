BLACKPINK đã trở lại thời kỳ đỉnh cao

SVO - BLACKPINK một lần nữa chứng minh vị thế toàn cầu của mình, nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt từ các phương tiện truyền thông quốc tế hàng đầu về sự hoàn hảo trong âm nhạc và doanh số bán hàng kỷ lục.

Tạp chí âm nhạc nổi tiếng của Mỹ, Rolling Stone, đã nhấn mạnh mini-album thứ ba DEADLINE của BLACKPINK: "Thế giới đã chờ đợi điều kỳ diệu được tạo ra khi bốn thành viên cùng nhau, và album này khiến chúng ta càng thêm háo hức về tương lai của họ".

Rolling Stone đặc biệt khen ngợi sự đa dạng và khả năng mở rộng âm nhạc được thể hiện trong mỗi ca khúc, từ ca khúc EDM sôi động Jump đến ca khúc chủ đề đầy năng động Go, ca khúc mang âm hưởng nhạc dance Me & My, ca khúc lấy cảm hứng từ làn sóng nhạc new wave thập niên 80 Champion, và ca khúc acoustic Fxxxboy.

BLACKPINK sẽ mở các cửa hàng pop-up để kỷ niệm phát hành mini-album "DEADLINE" tại hơn 20 thành phố, bao gồm các trung tâm lớn ở Mỹ, châu Âu và châu Á. Đây được coi là điều hiếm thấy đối với một album duy nhất khi được giới thiệu tại nhiều cửa hàng pop-up trên ba châu lục.Các cửa hàng pop-up được tổ chức trên toàn thế giới sẽ trưng bày nhiều mặt hàng đa dạng, bao gồm "Bộ sưu tập Deadline" (quần áo, mũ lưỡi trai và áo hoodie), "Bộ sưu tập BP" (dựa trên các nhân vật của thành viên), móc khóa, gối và móc chìa khóa. Các mặt hàng phiên bản giới hạn cho mỗi thành phố dự kiến ​​sẽ kích thích nhu cầu mua hàng trực tiếp. Trong khi đó, ngành công nghiệp tin rằng việc mở rộng toàn cầu của các cửa hàng pop-up này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi mảng kinh doanh hàng hóa và sở hữu trí tuệ thành một trục tăng trưởng độc lập. Hơn nữa, một số nhà phân tích cho rằng nó sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hoạt động ổn định và mở rộng ra bên ngoài cho các công ty giải trí.

Tạp chí Rolling Stone cũng hết lời khen ngợi sự hòa quyện của album, nhận xét rằng DEADLINE thể hiện trọn vẹn sự tự tin đặc trưng và sức hút mạnh mẽ của BLACKPINK, và mặc dù mỗi thành viên đều có cá tính riêng biệt, nhưng họ đều thể hiện sự hiện diện của mình theo cách mà BLACKPINK luôn làm rất tốt.

Billboard đã đưa ra bài đánh giá chi tiết về từng ca khúc, nêu bật những thành tựu âm nhạc của BLACKPINK trong album này. Về ca khúc chủ đề Go: "Nó gây ấn tượng với những đoạn rap mạnh mẽ, giọng hát mượt mà và những đoạn nhạc dồn dập đầy sáng tạo. Đây là thành tựu đỉnh cao của album và là sự thể hiện chân thực nhất về BLACKPINK. Điệp khúc Blackpink'll make ya sẽ trở thành khẩu hiệu cổ vũ cho tất cả mọi người".

Tạp chí kinh doanh Forbes đã nhấn mạnh sự thành công của album DEADLINE nêu bật khả năng cạnh tranh toàn cầu vượt trội của BLACKPINK. Họ nhấn mạnh doanh số bán ra kỷ lục trong ngày đầu tiên (1,46 triệu bản) đối với một nghệ sĩ nữ K-pop, khẳng định họ là "nghệ sĩ nữ K-pop duy nhất có nhiều album bán được hơn một triệu bản trong một ngày".

Album hiện đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes tại 38 khu vực, thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu. Hơn nữa, album cũng đạt được thành tích ấn tượng trên QQ Music, nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, với không chỉ ca khúc chủ đề Go mà tất cả các bài hát trong album đều lọt vào top đầu bảng xếp hạng.

Kênh YouTube của BLACKPINK tự hào có 100 triệu người đăng ký, thể hiện tầm ảnh hưởng ấn tượng của họ. Video âm nhạc Go cũng đứng đầu bảng xếp hạng Xu hướng Toàn cầu của YouTube và trở thành video được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ sau khi phát hành, và nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu trong danh sách Video âm nhạc phổ biến nhất hàng ngày của YouTube. Hiện tại, video này đang giữ vị trí đầu bảng xếp hạng Xu hướng đang lên, thu hút hơn 34 triệu lượt xem.