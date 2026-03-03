'Hoppers': Làn gió mới trong thế giới hoạt hình

Do Daniel Chong đạo diễn, bộ phim hoạt hình mới này khám phá sự giao thoa giữa cuộc phiêu lưu của động vật và trí tưởng tượng của con người qua con mắt của một người sử dụng công nghệ robot.

Câu chuyện kể về một cô bé tên Mabel (lồng tiếng bởi Piper Curda), người vô tình tham gia vào một thí nghiệm khoa học đột phá liên quan đến công nghệ được gọi là “nhảy”, cho phép con người điều khiển cơ thể động vật. Thông qua quá trình này, Mabel đã chuyển thành công ý thức của mình vào một con hải ly robot vô cùng chân thực.

Trong hành trình khám phá thiên nhiên hoang dã, cô bé đã vô tình gia nhập vào xã hội bí mật của các loài động vật và bắt đầu trải nghiệm cuộc sống từ một góc nhìn hoàn toàn khác. Chuyến đi của cô nhanh chóng biến thành một cuộc phiêu lưu bất ngờ đầy những khám phá khi cô học cách sinh tồn trong vùng hoang dã và giao tiếp với các sinh vật xung quanh. Những hành động của Mabel với tư cách là một người yêu thiên nhiên và nhà bảo vệ môi trường tận tâm có thể khiến người xem nhớ đến kiệt tác Pom Poko năm 1994 của Studio Ghibli, do Isao Takahata đạo diễn.Trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản này, một nhóm chó gấu trúc sử dụng kỹ thuật thần bí gọi là biến hình để bảo vệ khu rừng quê hương của chúng khỏi sự phát triển đô thị hung hăng của con người.

Tương tự như các nhân vật trong phim của Ghibli, Mabel cuối cùng cũng phải chiến đấu để bảo vệ khu rừng, một khu vực tự nhiên nguyên sơ mà cô và bà của mình đã trân trọng trong nhiều năm. Cảnh quan yên bình này đang đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ một dự án xây dựng đường cao tốc mới, buộc Mabel phải sử dụng thân phận hải ly của mình để ngăn chặn các dự án phát triển của con người.

Mặc dù chủ đề bảo vệ thiên nhiên khá phổ biến, nhưng Hoppers nổi bật nhờ nét duyên dáng và hài hước đặc trưng mà Pixar nổi tiếng. Thay vì những thông điệp xã hội có phần u ám hơn trong Pom Poko, bộ phim này mang đến một câu chuyện nhẹ nhàng, nhịp độ nhanh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Bộ phim mang tinh thần vui tươi và sự sáng tạo tuyệt vời tương tự như những kiệt tác trước đó như Ratatouille (2007) và WALL-E (2008) bằng cách kết hợp những trò đùa hình ảnh thông minh với một thông điệp cảm động. Bộ phim khéo léo cân bằng giữa những khoảnh khắc cười sảng khoái và sự cộng hưởng cảm xúc sâu sắc, cho phép người xem ở mọi lứa tuổi nhanh chóng đắm chìm vào thế giới sống động này.