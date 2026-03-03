'K-Pop Demon Hunters' tiến gần đến Oscar hơn bao giờ hết

SVO - Bộ phim hoạt hình 'K-Pop Demon Hunters' của Netflix đã giành được giải Quả cầu Vàng, giải Grammy và giờ đây là giải thưởng của Hiệp hội Các nhà sản xuất phim Mỹ (PGA).

Theo trang web của PGA ngày 2/3 (giờ địa phương), Michelle Wong, nhà sản xuất của K-Pop Demon Hunters đã được vinh danh là "Nhà sản xuất xuất sắc nhất cho phim hoạt hình chiếu rạp", tại Lễ trao giải PGA lần thứ 37, được tổ chức tại Los Angeles.

K-Pop Demon Hunters kể về câu chuyện của nhóm nữ săn quỷ "Huntrix", khi họ chiến đấu với nhóm nam quỷ "Lion Boys" chuyên hút linh hồn con người, là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Netflix. Giải thưởng cao nhất - "Nhà sản xuất xuất sắc nhất cho phim chiếu rạp", thuộc về Adam Somner, với phim One Battle After Another. The Pit thắng ở hạng mục "Phim truyền hình chính kịch", và The Studio thắng ở hạng mục "Phim truyền hình hài kịch". Lễ trao giải PGA, được tổ chức ngay trước Lễ trao giải Oscar, được coi là tiền đề cho giải Oscar.

Trước đó, K-Pop Demon Hunters đã giành giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" và "Ca khúc gốc hay nhất" tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng, hồi tháng 1/2026, và tháng trước đã trở thành bộ phim K-pop đầu tiên giành giải Grammy. Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98, sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng này, phim được đề cử cho hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" và "Ca khúc gốc hay nhất".