Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

IVE đạt cột mốc mới lịch sử trong sự nghiệp

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau màn trở lại gần đây với album ‘REVIVE+’, nhóm nhạc nữ IVE đã chính thức vượt qua con số 10 triệu album bán ra trong toàn bộ sự nghiệp, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, kể từ khi ra mắt vào năm 2021.

Ra mắt vào tháng 12/2021, với album đơn Eleven, IVE nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ âm nhạc cuốn hút của họ. Trong suốt 5 năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhóm liên tục cho ra mắt những bản hit đình đám như: ELEVEN, LOVE DIVE, After LIKE, KITSCH, I AM, Either Way, Off The Record, Baddie, All Night, HEYA, REBEL HEART, XOXZ, và hai ca khúc mới nhất: BANG BANGBLACKHOLE.

Nhóm đã phát hành tổng cộng chín album, bao gồm album đơn, mini-album và album đầy đủ. Hành trình ấn tượng này bắt đầu với Eleven, bán được khoảng 300.000 bản trên bảng xếp hạng Hanteo, tiếp theo là thành công vang dội của LOVE DIVE với 611.000 bản. Đà thành công của họ tiếp tục tăng mạnh với After LIKE I’ve IVE, cả hai đều đạt 1,44 triệu bản bán ra, trong khi I’VE MINE lập kỷ lục cá nhân với 1,86 triệu bản.

IVE SWITCH đạt 1,45 triệu bản bán ra, tiếp theo là IVE EMPATHY với 1,25 triệu bản và IVE SECRET với 1,01 triệu bản. Với sản phẩm mới nhất, REVIVE+, đóng góp thêm 667.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành, nhóm đã chính thức đạt tổng cộng 10 triệu bản bán ra trên bảng xếp hạng Hanteo.

801364-1305067-5449.jpg
Ca khúc chủ đề kép "BANG BANG" từ album đầy đủ thứ hai của IVE, "REVIVE+" đã đứng đầu các bảng xếp hạng hằng tuần của Melon, Genie và Bugs (23/2 - 1/3), cũng như các bài hát nổi bật hằng tuần của YouTube Music (20 - 26/2). IVE đã đạt được cú ăn bốn với "BANG BANG", giành vị trí quán quân trên "M Countdown" của Mnet, "Music Bank" của KBS2, "Show! Music Core" của MBC và "Inkigayo" của SBS. Sau khi đạt được thành tích "all-kill" hoàn hảo trên các bảng xếp hạng âm nhạc, những thành tích đáng kể của album trên các chương trình âm nhạc đã củng cố sức hút của họ trên mọi 'mặt trận'. Hơn nữa, sự nổi tiếng của ca khúc chủ đề khác, "BLACK HOLE" cũng đang tăng vọt. Ca khúc "BLACK HOLE" nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước ngay sau khi phát hành, mở đầu cho thành công vang dội song song với "BANG BANG". Thậm chí, IVE còn vượt qua cả BLACKPINK trong bảng xếp hạng Hanteo hằng tuần ở hạng mục Thế giới.
Tuệ Nghi
#Thành tích bán hàng của IVE #Sự trở lại với album REVIVE+ #Các thành tích trên bảng xếp hạng âm nhạc #Hành trình sự nghiệp của IVE #Đóng góp của các album và ca khúc nổi bật #Thành công của ca khúc BANG BANG và Black Hole #Ảnh hưởng của IVE trong ngành âm nhạc K-pop #Đối đầu với BLACKPINK trên bảng xếp hạng #Sự phát triển và bứt phá của nhóm nữ K-pop #Kỷ lục bán hàng và thành tích quán quân

Xem thêm

Cùng chuyên mục