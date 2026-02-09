BTS xuất hiện khiến sân bay Hàn Quốc 'tê liệt'

Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

SVO - BTS, những 'ngôi sao đẳng cấp thế giới' một lần nữa lại khiến sân bay Quốc tế Incheon 'tê liệt' khi trở về từ Lisbon, Bồ Đào Nha, sau khi hoàn thành lịch trình nước ngoài vào chiều ngày 9/2 (giờ Hàn Quốc).

Các thành viên BTS đã trở về Hàn Quốc, một tuần sau khi khởi hành đến Bồ Đào Nha, trước đó qua Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vào ngày 2/2 để thực hiện lịch trình nước ngoài.

Mặc dù chuyến bay dài, các thành viên không hề tỏ ra mệt mỏi, nồng nhiệt chào đón người hâm mộ và phóng viên tập trung tại sân bay và nhanh chóng rời khỏi sảnh đến. Mỗi thành viên mang lại phong cách rất riêng qua trang phục độc đáo. Sân bay tràn ngập tiếng reo hò, khi họ trở lại với đầy đủ các thành viên, sau một thời gian dài. Ngay cả một cái vẫy tay và giao tiếp bằng mắt cũng đã chứng tỏ sự hiện diện đẳng cấp thế giới của họ.

Trong khi đó, BTS sẽ phát hành album đầy đủ thứ năm của mình ARIANG, vào ngày 20/3 và sẽ tổ chức buổi hòa nhạc trở lại tại Quảng trường Gwanghwamun, vào ngày hôm sau, 21/3.

Trước thềm buổi concert của BTS tại Gwanghwamun, vào ngày 21/3, cảnh sát đang huy động toàn lực để đảm bảo an ninh. Cảnh sát dự đoán sẽ có khoảng 260.000 người, bao gồm cả người có vé và công chúng, tập trung vào ngày diễn ra concert.
Tuệ Nghi
