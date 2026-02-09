G-Dragon xác nhận BIGBANG chính thức trở lại trong năm nay

SVO - 'Ngôi sao' K-pop, G-Dragon đã chính thức xác nhận nhóm BIGBANG sẽ trở lại vào cuối năm nay, đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của nhóm.

Theo Galaxy Corp., nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã đưa ra thông báo này trong sự kiện gặp gỡ người hâm mộ vào cuối tuần qua, tại KSPO Dome ở Seoul: "Năm nay, BIGBANG sẽ trở lại trùng với kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của nhóm. Với tư cách là một thành viên cũng như một người hâm mộ, tôi rất mong chờ điều đó, và các thành viên khác cũng vậy. Mùa Xuân sắp đến rồi, hãy đợi thêm chút nữa và nghỉ ngơi dọc con đường hoa nhé". "Con đường hoa" (FLOWER ROAD) là nhan đề bài hát của nhóm.

Trong khi đó, nam ca sĩ sẽ biểu diễn tại Krazy Super Concert, được tổ chức tại nhà hát ngoài trời Dubai Media City, ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vào ngày 17/2.