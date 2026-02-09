Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

G-Dragon xác nhận BIGBANG chính thức trở lại trong năm nay

Tuệ Nghi
SVO - 'Ngôi sao' K-pop, G-Dragon đã chính thức xác nhận nhóm BIGBANG sẽ trở lại vào cuối năm nay, đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của nhóm.

Theo Galaxy Corp., nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã đưa ra thông báo này trong sự kiện gặp gỡ người hâm mộ vào cuối tuần qua, tại KSPO Dome ở Seoul: "Năm nay, BIGBANG sẽ trở lại trùng với kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của nhóm. Với tư cách là một thành viên cũng như một người hâm mộ, tôi rất mong chờ điều đó, và các thành viên khác cũng vậy. Mùa Xuân sắp đến rồi, hãy đợi thêm chút nữa và nghỉ ngơi dọc con đường hoa nhé". "Con đường hoa" (FLOWER ROAD) là nhan đề bài hát của nhóm.

Trong khi đó, nam ca sĩ sẽ biểu diễn tại Krazy Super Concert, được tổ chức tại nhà hát ngoài trời Dubai Media City, ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vào ngày 17/2.

G-Dragon đã chứng tỏ quy mô áp đảo của mình khi thu hút hơn 40.000 người xem trong 3 ngày, tại buổi họp fan solo đầu tiên kể từ khi ra mắt, lập kỷ lục chưa từng có. "2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]" được tổ chức tại KSPO DOME, Công viên Olympic, Songpa-gu, Seoul, từ ngày 6 đến ngày 8/2. Rất nhiều thế hệ đã tụ tập tại địa điểm này, từ những người hâm mộ tuổi teen mới được giới thiệu cho đến những người hâm mộ đã từng tham gia các hoạt động của BIGBANG. Tiếp theo là cảnh các thế hệ khác nhau tập hợp lại dưới cái tên G-Dragon, cổ vũ cho cùng một bài hát. G-Dragon sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ của mình tại PIA ARENA MM ở Yokohama, Nhật Bản, từ ngày 13 đến ngày 15/2 và tại BITEC ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 21 và 22/2.
#Trở lại của nhóm nhạc K-pop BIGBANG #Kỷ niệm 20 năm ra mắt nhóm #Xác nhận comeback cuối năm #Hoạt động của G-Dragon và nhóm #Biểu diễn quốc tế tại Dubai

