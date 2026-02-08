'Viral cõi mạng' ngôi sao trượt băng nghệ thuật Olympic đẹp trai nhất

SVO - Vận động viên trượt băng nghệ thuật vô địch Hàn Quốc Cha Jun Hwan đã được xếp hạng là vận động viên nam đẹp trai nhất trong số các vận động viên nam tham gia 'Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina d'Ampezzo 2026'.

Vogue Hồng Kông (Trung Quốc) đã đăng tải một bài báo trên trang web của mình, với tiêu đề "Thế vận hội mùa Đông Milan 2026: 13 Vận động viên nam đẹp trai nhất", tiết lộ bảng xếp hạng các vận động viên đẹp trai sở hữu cả ngoại hình và kỹ năng, dưới tiêu đề "Cái nhìn về những vận động viên nam đẹp trai nhất đại diện cho mỗi quốc gia". Cha Jun Hwan được bình chọn là vận động viên đẹp trai nhất.

Tạp chí Vogue Hồng Kông miêu tả Cha Jun Hwan: "Hoàng tử trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc là người sở hữu phong cách tự chọn lọc, tinh tế, lạnh lùng và khí chất điềm tĩnh. Nhưng ngay khi bước lên sân băng, anh ấy biến thành một con người hoàn toàn khác. Cha Jun Hwan, một cựu diễn viên nhí, có nhiều kinh nghiệm trước ống kính khi còn là người mẫu từ nhỏ, điều này cho phép anh ấy thể hiện những màn trình diễn hoàn hảo trong mọi khoảnh khắc. Chúng tôi mong chờ những cú nhảy bốn vòng hoàn hảo và những bước di chuyển táo bạo hơn của anh ấy, thể hiện cả kỹ thuật và cảm xúc".

Cha Jun Hwan, người có màn ra mắt Olympic tại Thế vận hội PyeongChang 2018, đã giành vị trí thứ 15 ở nội dung đơn nam. Sau đó, anh giành vị trí thứ 5 tại Thế vận hội Bắc Kinh 2022 và đang nuôi dưỡng giấc mơ giành huy chương tại đó.

Sau Cha Jun Hwan, vận động viên trượt tuyết băng đồng người Na Uy Johannes Hösflöt Klebo, vận động viên trượt ván tuyết người Nhật Bản Ayumu Hirano, vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn người Hungary Shaoang Liu, vận động viên trượt băng nghệ thuật và khiêu vũ trên băng người Pháp Guillaume Cizeron, vận động viên trượt băng nghệ thuật người Ý Daniel Grassl và vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Ilya Malinin cũng được xướng tên trong bảng xếp hạng những người đàn ông đẹp trai nhất của Vogue.