Jungkook (BTS) được 'triệu hồi' sau sự cố hát nhép gây xấu hổ của Mariah Carey

SVO - Jungkook của BTS tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một ngôi sao nhạc pop đẳng cấp thế giới. Sự cố hát nhép gây xấu hổ của Mariah Carey khiến người hâm mộ trên toàn thế giới phẫn nộ: 'Hãy học hỏi từ video World Cup của Jungkook (BTS)!'.

Mariah Carey đã trình diễn quốc ca Ý, Nel Blu, dipinto di Blu và bài hát riêng của cô Nothing Is Impossible tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026, được tổ chức tại sân vận động Olympic San Siro ở Milan, Ý.

Tuy nhiên, bất chấp màn trình diễn sân khấu ngoạn mục, phản ứng ngay lập tức từ khán giả trên toàn thế giới lại khá thờ ơ. Những cáo buộc hát nhép nhanh chóng lan rộng, sau khi đoạn phim phát sóng liên tục cho thấy, môi và giọng hát của Mariah Carey không khớp nhau trong suốt màn trình diễn.

Mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến tràn ngập những lời chỉ trích, với những bình luận như: Môi cô ấy chuyển động chậm hơn cả nhạc; Cơ mặt cô ấy hầu như không cử động; Cô ấy đã phá hỏng lễ khai mạc Olympic... Màn trình diễn Nel Blu, dipinto di Blu bị chỉ trích đặc biệt gay gắt, vì bị cho là hát nhép thiếu chân thành.

Các phương tiện truyền thông Anh cũng vào cuộc. Tờ The Sun đưa tin: "Khán giả phẫn nộ trước cáo buộc Mariah Carey hát nhép". Tờ The Independent đưa tin: "Tranh cãi nổ ra về tính chân thực trong biểu cảm khuôn mặt và phong cách hát của cô ấy". Tờ Daily Mail cũng chỉ trích nữ ca sĩ gay gắt: "Chuyển động môi của cô ấy chậm hơn cả âm thanh vang vọng khắp sân vận động".

Một số người bênh vực màn trình diễn, cho rằng việc hát nhép có thể là không thể tránh khỏi do âm thanh vang vọng trong sân vận động ngoài trời rộng lớn. Tuy nhiên, xét đến tính chất biểu tượng của Lễ khai mạc Olympic, một sự kiện toàn cầu, tranh cãi này khó có thể dễ dàng lắng xuống. Trong quá trình này, một cái tên bất ngờ được nhắc đến: Jungkook của nhóm BTS.

Jungkook đã nhận được sự tán dương trên toàn thế giới cho màn trình diễn trực tiếp bài hát chủ đề chính thức Dreamers, tại lễ khai mạc World Cup Qatar 2022. Anh đã thể hiện một màn trình diễn và giọng hát hoàn hảo, ngay cả trước hàng chục nghìn khán giả. Các phương tiện truyền thông quốc tế lớn, bao gồm cả Nhật Bản và Mỹ, đã hết lời khen ngợi, gọi đó là "điểm nhấn của lễ khai mạc".

Một số cư dân mạng quốc tế đã trực tiếp so sánh hai màn trình diễn: Jungkook đã chứng tỏ mình là một ngôi sao sân khấu lớn với màn trình diễn trực tiếp hoàn hảo và Mariah Carey nên học hỏi từ màn trình diễn của Jungkook.

Thế vận hội Olympic và World Cup, những sự kiện thể thao quy mô lớn mang tính biểu tượng, cùng xuất hiện trên một sân khấu toàn cầu, thế nhưng sự tương phản giữa một diva nhạc pop vướng vào scandal hát nhép và một ngôi sao K-pop nhận được nhiều lời khen ngợi cho các màn trình diễn trực tiếp ngày càng trở nên rõ rệt.

Trong khi đó, theo bảng xếp hạng Billboard Global 200 vừa mới được công bố, bài hát solo đầu tay Seven của Jungkook đã xếp hạng 148.



Phát hành năm 2023, Seven đã lập kỷ lục, với 131 tuần trụ vững trên bảng xếp hạng Global 200, một bảng xếp hạng dựa trên lượt stream trực tuyến và doanh số bán kỹ thuật số tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành nghệ sĩ solo hoặc nhóm nhạc châu Á đầu tiên và có tuần trụ vững lâu nhất. Jungkook đã chứng minh sức mạnh của mình như một siêu phẩm toàn cầu.

Seven cũng xếp hạng thứ 86 trên bảng xếp hạng Billboard Global (Excl. US) cùng ngày. Anh tiếp tục lập kỷ lục khi trụ vững trên bảng xếp hạng trong 133 tuần liên tiếp, trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên và có tuần trụ vững lâu nhất.

Ngoài ra, Seven đạt vị trí thứ 66 trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard Korea. Trên bảng xếp hạng Global K-Songs của Billboard, Seven xếp thứ 10, Standing Next to You xếp thứ 44 và 3D xếp thứ 60, cả ba bài hát đều tăng thứ hạng. Các bài hát này trụ vững trên bảng xếp hạng trong 10 tuần.

Trước đó, Seven đã đứng đầu bảng xếp hạng Global (ngoại trừ Mỹ) của Billboard trong chín tuần liên tiếp và bảng xếp hạng Global 200 trong bảy tuần liên tiếp. Anh đạt được kỷ lục về thời gian giữ vị trí số 1 đồng thời trên cả hai bảng xếp hạng trong bảy tuần liên tiếp, trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên và có thời gian giữ vị trí này lâu nhất.

Các ca khúc Seven, Standing Next to You và 3D của Jungkook đều đứng đầu bảng xếp hạng Global 200 và Global (ngoại trừ Mỹ).

Seven cũng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard, Hot 100. Ca khúc này đã trụ vững trên bảng xếp hạng trong 15 tuần, chứng tỏ sức mạnh kỹ thuật số vượt trội và thành tích không gì sánh kịp.