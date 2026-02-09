Hoạt động mới của Cha Eunwoo giữa lúc tranh cãi về thuế gây ra phản ứng dữ dội

SVO - Những động thái gần đây của Fantagio liên quan đến Cha Eunwoo của ASTRO trong bối cảnh bê bối trốn thuế đã gây ra sự phẫn nộ.

Giữa những tranh cãi đang diễn ra, vào ngày 9/2, cư dân mạng đã 'sốc' khi thấy tài khoản Instagram của Eunwoo, được sử dụng cho lịch trình chính thức của anh ấy, đã bị xóa.

Cư dân mạng đã chỉ trích Fantagio, cho rằng công ty đã cố tình đăng tải nội dung solo của Eunwoo lên một tài khoản chỉ để rồi xóa đi. Họ tin rằng, điều đó cho thấy công ty chẳng quan tâm gì đến Eunwoo giữa lúc scandal đang diễn ra, với hy vọng nam thần tượng sẽ rời đi khi có thể.

Trong khi đó, Liên đoàn người đóng thuế Hàn Quốc, một nhóm dân sự tập trung vào các vấn đề thuế, sẽ đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát vào ngày 10/2 chống lại viên chức thuế đã làm rò rỉ thông tin về việc ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo (28 tuổi, tên thật là Lee Dong Min) bị Cục Thuế Quốc gia thông báo về khoản thuế phải nộp 20 tỷ won, và phóng viên đã đưa tin đầu tiên về vụ việc này.

Liên đoàn người đóng thuế Hàn Quốc thông báo vào ngày 9/2: "Vào lúc 11h sáng ngày 10/2 (giờ Hàn Quốc), chúng tôi dự định đệ đơn khiếu nại lên Trụ sở Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia chống lại viên chức thuế đã làm rò rỉ thông tin thuế liên quan đến cuộc điều tra thuế của Cha Eun Woo và phóng viên đã đưa tin đầu tiên về vụ việc này, vì vi phạm Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và xâm phạm bí mật nhà nước theo Luật Hình sự".