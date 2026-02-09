Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Hoạt động mới của Cha Eunwoo giữa lúc tranh cãi về thuế gây ra phản ứng dữ dội

Tuệ Nghi
SVO - Những động thái gần đây của Fantagio liên quan đến Cha Eunwoo của ASTRO trong bối cảnh bê bối trốn thuế đã gây ra sự phẫn nộ.

Giữa những tranh cãi đang diễn ra, vào ngày 9/2, cư dân mạng đã 'sốc' khi thấy tài khoản Instagram của Eunwoo, được sử dụng cho lịch trình chính thức của anh ấy, đã bị xóa.

url-925x610.png

Cư dân mạng đã chỉ trích Fantagio, cho rằng công ty đã cố tình đăng tải nội dung solo của Eunwoo lên một tài khoản chỉ để rồi xóa đi. Họ tin rằng, điều đó cho thấy công ty chẳng quan tâm gì đến Eunwoo giữa lúc scandal đang diễn ra, với hy vọng nam thần tượng sẽ rời đi khi có thể.

download-2026-01-27t131654316-640x896.jpg

Trong khi đó, Liên đoàn người đóng thuế Hàn Quốc, một nhóm dân sự tập trung vào các vấn đề thuế, sẽ đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát vào ngày 10/2 chống lại viên chức thuế đã làm rò rỉ thông tin về việc ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo (28 tuổi, tên thật là Lee Dong Min) bị Cục Thuế Quốc gia thông báo về khoản thuế phải nộp 20 tỷ won, và phóng viên đã đưa tin đầu tiên về vụ việc này.

Liên đoàn người đóng thuế Hàn Quốc thông báo vào ngày 9/2: "Vào lúc 11h sáng ngày 10/2 (giờ Hàn Quốc), chúng tôi dự định đệ đơn khiếu nại lên Trụ sở Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia chống lại viên chức thuế đã làm rò rỉ thông tin thuế liên quan đến cuộc điều tra thuế của Cha Eun Woo và phóng viên đã đưa tin đầu tiên về vụ việc này, vì vi phạm Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và xâm phạm bí mật nhà nước theo Luật Hình sự".

cha.jpg
Cha Eun Woo đã nhận được thông báo về khoản thuế phải nộp hơn 20 tỷ won sau khi trải qua cuộc kiểm toán thuế gắt gao của Cục Thuế Quốc gia trong nửa đầu năm ngoái. Đây là khoản thuế phải nộp lớn nhất từng được áp đặt đối với một người nổi tiếng cá nhân ở Hàn Quốc. Khoảng một nửa số tiền này được cho là các khoản phụ phí do không nộp thuế đúng hạn.Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) xác định rằng Cha Eun Woo và mẹ anh đã thành lập một công ty không tồn tại để giảm mức thuế thu nhập 45% bằng cách áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp hơn hơn 20% so với mức thuế thu nhập cá nhân. Hơn nữa, NTS xác định rằng công ty mang tên mẹ của Cha Eun Woo đã ký hợp đồng dịch vụ với công ty quản lý của anh, Fantagio, nhưng không hề cung cấp bất kỳ dịch vụ thực tế nào. Phía Cha Eun Woo đã thuê một công ty luật lớn để kháng cáo quyết định đánh thuế. Cha Eun Woo, hiện đang phục vụ trong ban nhạc quân đội, tuyên bố trên mạng xã hội: "Tôi sẽ hợp tác, chấp nhận quyết định cuối cùng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về điều đó".
