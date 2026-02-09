Phim chiếu mạng dịp Tết Bính Ngọ của Huỳnh Lập gây xúc động với những lát cắt đời sống gần gũi

SVO - Mùa 5 của 'Cậu Út cậu con Cúc' đã chính thức lên sóng, đánh dấu sự trở lại của Huỳnh Lập, với câu chuyện gia đầy tiếng cười. Vừa ra mắt, bộ phim đã cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube.

Sau khi khép lại mùa 4 bằng chi tiết mợ Thơ có tin vui và cậu Út chuẩn bị làm cha, phần 5 mở ra một bước ngoặt lớn trong hành trình của gia đình cậu Út. Câu chuyện vì vậy rẽ sang hướng khác khi những thay đổi thất thường của mẹ bầu khiến cả nhà nhiều phen “xoay như chong chóng”.

Từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi đến cảm xúc bất chợt, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn trong loạt tình huống vừa thương vừa buồn cười. Song hành với niềm vui sắp làm cha là áp lực cơm áo gạo tiền ngày một rõ rệt.

Nếu ở những mùa trước, khán giả quen nhìn thấy một cậu Út lém lỉnh, có phần vô tư, thì lần này nhân vật phải đối diện với vai trò hoàn toàn mới khi gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm cha và là trụ cột gia đình. Từ mong muốn vợ con được sinh nở đủ đầy, cậu Út bắt đầu lao vào hành trình kiếm tiền để lo cho tổ ấm nhỏ.

Đáng chú ý hơn, ở mùa 5 này, một trong những điểm nhấn được bàn luận nhiều là sự quy tụ gần 40 diễn viên trong cùng một phân cảnh. Với một “đại cảnh” đông người, Cậu Út cậu con Cúc mùa 5 đã mang đến những mảng miếng duyên dáng với loạt câu thoại "trendy", bắt nhịp ngôn ngữ mạng xã hội.

Ra mắt đều đặn mỗi năm như một “đặc sản Tết”, Cậu Út cậu con Cúc đến nay đã bước sang mùa thứ 5, đánh dấu một cột mốc cho thấy sức bền hiếm có của một series phim chiếu mạng trong bối cảnh thị trường nội dung số liên tục thay đổi.

Dù vẫn xoay quanh câu chuyện gia đình ngày Tết, mỗi mùa phim đều mang một lát cắt mới của đời sống thường nhật. Chính sự thay đổi tuyến nội dung giúp phim luôn giữ được cảm giác quen thuộc nhưng không lặp lại, mới mẻ nhưng không xa rời với cuộc sống của khán giả.

Chia sẻ về mùa 5, Huỳnh Lập thừa nhận việc duy trì một series suốt 5 năm liên tiếp là áp lực không nhỏ, nhất là trong bối cảnh anh đồng thời tham gia nhiều dự án khác nhau trong năm.

“Dù một năm có bận rộn tới đâu, tôi vẫn muốn dành thời gian cho Cậu Út cậu con Cúc. Với tôi, đây là cách mình được hòa vào không khí Tết cùng khán giả, như một cuộc hẹn đầu năm mà tôi đã hứa thì phải giữ”.

Theo Huỳnh Lập, thử thách lớn nhất không nằm ở câu chuyện quy mô sản xuất, mà ở việc làm sao để phần mới không trở thành một bản lặp của chính mình. Anh nói: “Khó nhất là giữ được cái hồn gia đình, giữ được sự ấm áp của Tết, nhưng vẫn phải có điều mới để khán giả thấy đáng chờ".

"Tôi mong bộ phim giống như một "món ăn tinh thần" nhẹ nhàng, để cả nhà xem cùng nhau, cười cùng nhau và thấy ấm lòng. Đó là lý do tôi vẫn làm phim này mỗi mùa Tết”, Huỳnh Lập nói thêm.