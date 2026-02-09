'Nữ thần mặt mộc' trở lại màn ảnh rộng sau 12 năm, khiến cõi mạng 'chao đảo'

Humint kể về câu chuyện của những người có mục tiêu trái ngược nhau, đụng độ nhau ở Vladivostok, nơi bí mật và sự thật bị chìm khuất trong biển băng giá. Được đạo diễn bởi Ryoo Seung Wan, người nổi tiếng với các phim Mogadishu, Smuggling và Veteran, phim có sự tham gia của các diễn viên Jo In Sung, Park Jung Min, Shin Se Kyung và Park Hae Joon.

Shin Se Kyung vào vai Chae Sun Hwa, một nhân viên nhà hàng người Triều Tiên. Cô vướng vào vòng xoáy rắc rối với mọi người, từ quản lý Cho (Jo In Sung), người đề nghị cô trở thành người cung cấp thông tin, đến Park Gun (Park Jung Min) và Hwang Chi Sung (Park Hae Joon). Phim dự kiến ra rạp vào ngày 11/2.

Shin Se Kyung giải thích lý do tham gia dự án: "Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi được làm việc với đạo diễn Ryoo Seung Wan. Kịch bản rất thú vị, và nhân vật Chae Sun Hwa của tôi rất cuốn hút. Không có lý do gì để do dự khi được làm việc với những diễn viên tuyệt vời như Jo In Sung, Park Jung Min và Park Hae Joon".

Shin Se Kyung sau đó bình luận về sự trở lại màn ảnh rộng sau 12 năm: "Không có lý do cụ thể nào cả. Tôi không nghĩ mình sẽ chỉ đóng phim truyền hình. Tôi chỉ xem các kịch bản khi chúng đến và làm việc từng cái một, và 12 năm đã trôi qua. Thật là một may mắn lớn khi được làm việc trong phim của đạo diễn Ryoo Seung Wan sau 12 năm. Tôi không có nhiều kinh nghiệm với phim hành động. Đây là lần đầu tiên tôi quay phim ở nước ngoài trong một thời gian dài. Đó là một thử thách mới theo nhiều cách".