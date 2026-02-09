Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Giải trí

Google News

'Nữ thần mặt mộc' trở lại màn ảnh rộng sau 12 năm, khiến cõi mạng 'chao đảo'

Tuệ Nghi
SVO - Shin Se Kyung trở lại màn ảnh sau 12 năm, với phim 'Humint': 'Tác phẩm của đạo diễn Ryu Seung Wan là một món quà trời ban'.

Humint kể về câu chuyện của những người có mục tiêu trái ngược nhau, đụng độ nhau ở Vladivostok, nơi bí mật và sự thật bị chìm khuất trong biển băng giá. Được đạo diễn bởi Ryoo Seung Wan, người nổi tiếng với các phim Mogadishu, Smuggling Veteran, phim có sự tham gia của các diễn viên Jo In Sung, Park Jung Min, Shin Se Kyung và Park Hae Joon.

dk7v52-3f.jpg
Shin Se Kyung vào vai Chae Sun Hwa, một nhân viên nhà hàng người Triều Tiên. Cô vướng vào vòng xoáy rắc rối với mọi người, từ quản lý Cho (Jo In Sung), người đề nghị cô trở thành người cung cấp thông tin, đến Park Gun (Park Jung Min) và Hwang Chi Sung (Park Hae Joon). Phim dự kiến ra rạp vào ngày 11/2.

Shin Se Kyung giải thích lý do tham gia dự án: "Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi được làm việc với đạo diễn Ryoo Seung Wan. Kịch bản rất thú vị, và nhân vật Chae Sun Hwa của tôi rất cuốn hút. Không có lý do gì để do dự khi được làm việc với những diễn viên tuyệt vời như Jo In Sung, Park Jung Min và Park Hae Joon".

607153-813605-744.jpg

Shin Se Kyung sau đó bình luận về sự trở lại màn ảnh rộng sau 12 năm: "Không có lý do cụ thể nào cả. Tôi không nghĩ mình sẽ chỉ đóng phim truyền hình. Tôi chỉ xem các kịch bản khi chúng đến và làm việc từng cái một, và 12 năm đã trôi qua. Thật là một may mắn lớn khi được làm việc trong phim của đạo diễn Ryoo Seung Wan sau 12 năm. Tôi không có nhiều kinh nghiệm với phim hành động. Đây là lần đầu tiên tôi quay phim ở nước ngoài trong một thời gian dài. Đó là một thử thách mới theo nhiều cách".

nu-hoang-mat-moc.gif
Trong năm 2026, Shin Se Kyung còn xuất hiện trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết mạng "Office Worker Who Sees Fate" đóng cặp cùng Seo In Guk. Shin Se Kyung vào vai tân binh Im Yeon Hui trong 'Đội Bán hàng 2' của công ty thương mại Hyunjin cùng với Choi Yeong Hun (Seo In Guk thủ vai), người có khả năng nhìn thấy vận mệnh thông qua thuật xem tướng và bói toán đang cố gắng trở thành một nhân viên văn phòng bình thường. Sinh ra với số phận bị bao vây bởi kẻ thù tứ phía, Im Yeon Hui là một người phụ nữ sành điệu và đầy tham vọng, luôn tiến về phía trước với quyết tâm mạnh mẽ chống lại số phận đã được định sẵn.
Tuệ Nghi
