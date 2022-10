Bùng nổ bản sắc sinh viên trường báo cùng 'Nhật ký 20 - 2022'

SVVN - "Nhật ký 20" là chương trình thường niên đặc biệt chào đón tân sinh viên của khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chuỗi sự kiện chào tân sinh viên K42 gồm 4 sự kiện đồng hành chính, đêm nhạc hội lớn và hàng loạt những hoạt động khác, diễn ra từ ngày 16/9 đến 22/11/2022.

“Nhật ký 20 - 2022” là sự kiện chào tân sinh viên của sinh viên trường Báo. Đây là món quà đặc biệt mà khoa Kinh tế chính trị dành tặng cho K42, giúp các tân sinh viên hiểu hơn về trường cũng như dần hòa nhập với môi trường mới. Chương trình gồm chuỗi các sự kiện nhằm kết nối giữa các khóa hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc khó quên và thăng hoa nhất tới các bạn sinh viên.

“Nhật ký 20 – 2022: ADVENTURE” với chủ đề là một chuyến phiêu lưu kỳ thú và đầy cảm xúc. Lấy biểu tượng từ chiếc thuyền mang số hiệu D20-08, Ban Tổ chức mong muốn truyền cảm hứng và năng lượng tích cực tới các bạn sinh viên K42 cùng thông điệp “Enjoy the experience to the fullest”: “Hãy coi trọng chặng đường mang tên “sự trưởng thành” là một chuyến phiêu lưu, tự tin tiến về phía trước, vui vẻ đón nhận tương lai, tận hưởng trọn vẹn tuổi trẻ qua những trải nghiệm theo thời gian, luôn làm mới và phát triển chính mình”.

Đặc biệt, đêm đại nhạc hội “Nhật ký 20 - 2022” với sự kiện cuối cùng trong chuỗi sự kiện sẽ mang lại cho tất cả các bạn sinh viên nhiều cung bậc cảm xúc. Với sự đầu tư dàn âm thanh, ánh sáng công phu, ca sĩ khách mời đặc sắc, “Nhật ký 20 – 2022 ADVENTURE” hứa hẹn sẽ đem lại một trải nghiệm không gian âm nhạc ấn tượng, mãn nhãn và khó quên.

Trải qua 7 mùa thành công, “Nhật Ký 20 - 2022” đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt và trở thành một phần không thể thiếu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền mỗi mùa sự kiện. Bước sang năm thứ 8, chương trình trở lại với nhiều nội dung ấn tượng.