Ca sĩ Thanh Duy ‘đu idol’ thành công, nôn nao khi ‘cưới’ được người trong mộng

SVVN - Thanh Duy kể chuyện bị run tay, cười nghiêng ngả khi quay MV với thần tượng Kiều Oanh. Khán giả cũng khá bất ngờ khi nam ca sĩ tiết lộ điều này.

Sau 2 năm, Thanh Duy gần như chuyên tâm dành hết thời gian để đầu tư cho hình tượng Delilah - phiên bản “drag queen" của chính bản thân mình. Năm 2024, nam ca sĩ bắt đầu lên kế hoạch khai phá thêm những hướng đi khác, cũng thú vị và đa sắc màu không kém những dự án mà anh từng thực hiện trước đây. Và để mở đầu cho chuỗi những hoạt động mới mẻ đó, Thanh Duy đã chính thức cho ra MV Nôn cưới đậm chất retro cực kỳ đặc biệt mà anh thực hiện cùng với “thần tượng đời đầu" của mình là diễn viên Kiều Oanh.

Nam ca sĩ cho biết: “Tôi là fan hâm mộ lâu năm của chị Kiều Oanh. Tất cả các vở hài kịch kinh điển của chị, đặc biệt là phần thoại của chị, tôi đều thuộc nằm lòng, từ cách nhấn nhá cho đến kiểu lấy hơi. Tôi thậm chí còn lậm đến mức có thể dùng thoại của chị Kiều Oanh cho bất kì tình huống nào diễn ra. Trước đây, tôi từng gặp chị tại chương trình Ký ức vui vẻ. Sau đó, chị cũng có đến xem liveshow của tôi, nhưng hai chị em chỉ dừng lại bằng sự quý mến nhau chứ chưa có dịp hợp tác".

Khi bắt tay vào viết Nôn cưới, ca khúc đánh dấu cho sự trở lại của Thanh Duy với dòng nhạc đậm chất miền Tây - nơi quê hương cội nguồn của anh, Thanh Duy chợt hình dung ngay ra hình ảnh của Kiều Oanh. Anh đã dùng hình ảnh của chị dễ liên tưởng đến tâm lý nhân vật và hoàn thiện bài hát. Khi thu demo xong, cảm thấy quá ưng, Thanh Duy “đánh liều" gửi cho Kiều Oanh xem, ngỏ lời mời cùng hát ca khúc này. Thấy ca khúc hay, bản phối bắt tai, thần tượng của Thanh Duy đồng ý song ca ngay lập tức.

Thanh Duy kể thêm, khi hợp tác với Kiều Oanh, anh hồi hộp đến mức “run tay" khi qua chở chị đi thu âm. Anh chia sẻ thêm, chị Kiều Oanh là người có thể khiến cho cả đoàn phim “cười phun nước” bởi khả năng “cả thở cũng hài” của mình, nên việc “xì cười” trên trường quay khó mà tránh khỏi. Ngoài ra, đặc trưng của Kiều Oanh trong các video ca nhạc ngày xưa là “nhép miệng không bao giờ đúng nhạc” và điều đó cũng trở thành một trong những nét đặc trưng của MV này.

Thanh Duy tâm sự thêm, có mơ anh cũng không ngờ đến việc có ngày mình được “cưới” thần tượng Kiều Oanh trong MV của riêng mình. Điều này lại càng đặc biệt hơn khi đây là dự án khởi động cho việc Thanh Duy trở về với cội nguồn miền Tây, với miền quê sông nước ngọt ngào, với những bản dân ca tràn ngập cảm xúc đã nuôi dưỡng tâm hồn anh từ thuở bé. Với dự án và hướng đi mới này, Thanh Duy tự thấy đã chính là một bước tiến mới trong con đường trưởng thành của bản thân.

“Càng lớn, mình lại càng muốn làm những gì gần gũi với mình nhất, giúp mình có thể giới thiệu những gì chân thật nhất của bản thân. Phong cách retro pha trộn với phần hoà âm phối khí sáng tạo mới mẻ của nhà sản xuất âm nhạc DuyNH đã tạo ra Nôn cưới, cũng giống như con người Duy, hiện đại nhưng cũng đầy hoài niệm”, anh trải lòng.

“Thanh Duy là một người em, cũng là một fan rất là lâu năm của Kiều Oanh và hành trình nỗ lực của Thanh Duy, sự yêu nghề và lúc nào cũng muốn làm mới mình của em, Kiều Oanh nhìn thấy rất rõ và trân trọng hết những điều đó. Hỏi lý do nhận lời Thanh Duy, tôi không có lý do gì hết, bởi tôi theo dõi hành trình của Duy, đã thấy được Duy rất giỏi. Em đa tài, cải lương cũng biết, dân ca Duy cũng biết, nhạc trẻ cũng biết thì không có lý do gì khiến Kiều Oanh phải suy nghĩ, mà gật đầu ngay. Tôi hy vọng, sự hợp tác này sẽ làm đẹp lòng quý vị và mong quý vị thương yêu để sau này, hai chị em còn có thể làm tiếp nhiều sản phẩm nữa”, Kiều Oanh cho biết.