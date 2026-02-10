Ryoma Takeuchi tiết lộ bức ảnh gia đình, dân mạng chỉ biết thốt 'cha cậu ấy thật ngầu'

SVO - Ryoma Takeuchi mới đây đã hé lộ về cha mình và đăng tải những bức ảnh về chuyến đi chơi gia đình cùng Honoka và Yuito, khiến netizens chỉ biết thốt lên 'Một gia đình tuyệt vời. Bố cậu ấy thật ngầu!'.

Nam diễn viên Ryoma Takeuchi đã cập nhật Instagram, chia sẻ những bức ảnh từ chuyến đi chơi gia đình cùng cha, anh trai là nghệ sĩ Yuito Takeuchi và em gái là người mẫu Honoka Takeuchi, gây xôn xao dư luận.

Bài đăng này đã gây xôn xao cộng đồng mạng: Bố cậu ấy ngầu quá; Gia đình tuyệt vời nhất; Họ có mối quan hệ rất thân thiết; Thật ấm lòng; Một gia đình đẹp; Chuyến đi chơi gia đình thật vui vẻ...

Ryoma Takeuchi hiện đang gây chú ý với bộ phim bộ phim truyền hình Silent Truth phát sóng trên TV Asahi vào lúc 9h tối thứ Ba hằng tuần, bắt đầu từ 13/1/2026, gồm 10 tập, đóng cặp cùng Inoue Mao. Bộ phim tình cảm bí ẩn này được chuyển thể từ tiểu thuyết Saikai của Yokoseki Dai, tác phẩm đoạt giải Edogawa Rampo lần thứ 56. Takeuchi vào vai Hina Junichi, một thám tử tái ngộ "mối tình đầu" của mình sau 23 năm, kể từ năm lớp sáu. Inoue vào vai Iwamoto Makiko, mối tình đầu của anh, người cùng anh chia sẻ một "bí mật không thể nói ra" nhưng lại tái ngộ anh với tư cách là nghi phạm trong một vụ án mạng.