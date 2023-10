'Cảnh hôn ngọt phát hờn' của cặp đôi Cha Eun Woo - Im Soo Hyang bất ngờ lên 'hot search', nghe xong ai cũng 'sốc'

SVVN - Nữ diễn viên Lim Soo Hyang tiết lộ câu chuyện hậu trường về cảnh hôn của cô với 'mỹ nam tạc tượng' Cha Eun Woo.

Lim Soo Hyang cho biết, môi cô bị sưng tấy sau khi quay cảnh hôn với Cha Eun Woo suốt 6 tiếng đồng hồ.

Các nữ diễn viên Han Hye Jin, Park Ha Sun và Lim Soo Hyang sẽ trở lại với vở kịch sân khấu Our Little Sister. Để quảng bá cho vở kịch, ba nữ diễn viên đã xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình giải trí KBS2 Problem Child In House, phát sóng vào lúc 8h30 tối nay 18/10.

Trong khi ghi hình Problem Child In House, Lim Soo Hyang đã thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ một trong những câu chuyện hậu trường về nhiều cảnh hôn đáng chú ý của cô. Lim Soo Hyang nổi tiếng với những cảnh hôn đáng yêu và mê hoặc trong nhiều tác phẩm khác nhau, nữ diễn viên tiết lộ rằng cô đã quay một cảnh hôn trong 6 tiếng đồng hồ.

Đó chính là cảnh hôn với Cha Eun Woo trong bộ phim Gangnam Beauty. Cô tiết lộ: "Đó là cảnh hôn đầu tiên trong phim. Chúng tôi đã quay nó từ nhiều góc độ khác nhau để trông đẹp mắt về mặt thẩm mỹ. Quá trình quay cảnh hôn kéo dài hơn 6 tiếng, trong hai ngày riêng biệt. Khi xem lại, chúng tôi có thể thấy rằng môi của cả hai ngày càng sưng tấy". Cô cũng chia sẻ những khó khăn mình phải đối mặt với Cha Eun Woo, một trong những nam diễn viên đẹp trai nhất K-biz. Cô tiết lộ rằng, Cha Eun Woo trẻ hơn cô nhưng họ đóng những nhân vật bằng tuổi nhau.