Chân dung 'mỹ nhân' Việt đóng phim doanh thu trăm tỷ, lọt vào đề cử 'Hoa hậu đẹp nhất thế giới'

Thuận Tùng
SVO - Chuyên trang về các cuộc thi nhan sắc 'Globalbeauties' vừa công bố các đề cử cho danh hiệu 'Hoa hậu đẹp nhất thế giới - Miss global beauties 2025'. Trong đó, Nguyễn Đình Như Vân trở thành 'mỹ nhân' duy nhất của Việt Nam lọt vào bảng đề cử này.

Nguyễn Đình Như Vân (sinh năm 1991) là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vị Miss global - Hoa hậu Toàn cầu 2025 tại Thái Lan. Cô là người mẫu chuyên nghiệp từ năm 2012, từng đoạt Á quân The new mentor 2023. Không chỉ sở hữu kinh nghiệm dày dạn, Như Vân còn là huấn luyện viên catwalk nổi tiếng.

Ngoài lĩnh vực thời trang, Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân còn tham gia đóng phim. Vai diễn gây chú ý gần nhất của cô là bộ phim đầu tay của đạo diễn Trường Giang - Nhà ba tôi một phòng.

"Nàng Hậu" đóng vai Lệ (vợ cũ của Trường Giang) trong phim Tết 2026. Đây là vai diễn điện ảnh nặng tâm lý đầu tay của cô, đóng vai trò tạo cao trào và tháo gỡ nút thắt trong câu chuyện "gà trống nuôi con". Màn "chạm ngõ" điện ảnh của Như Vân được đánh giá tích cực, hứa hẹn sẽ là một lĩnh vực nổi bật của cô trong thời gian tới.

Việc lọt vào danh sách đề cử top 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 cho thấy những nỗ lực của Như Vân khi quảng bá hình ảnh nhan sắc Việt trong quá trình đương nhiệm Miss global 2025.

Miss global beauties trước đây còn được biết đến với tên gọi Miss grand slam. Đây là giải thưởng thường niên do chuyên trang Globalbeauties bình chọn, bắt đầu từ năm 1998.

Danh sách đề cử được lựa chọn từ nhiều cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới. Cô gái đoạt danh hiệu Miss global beauties được xem là Hoa hậu đẹp nhất trong tất cả Hoa hậu.

Trước đó, Hoa hậu Như Vân cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách bình chọn Hoa hậu đẹp nhất năm trên chuyên trang sắc đẹp Missosology.

Xem thêm

Cùng chuyên mục