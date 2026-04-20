Hiện tượng kinh dị mới của phòng vé Việt, ghi nhận các kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu'

SVO - 'Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng' với sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý, Nina Nutthacha Padovan, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh… nhanh chóng tạo nên 'cơn sốt' phòng vé khi liên tiếp xác lập nhiều thành tích đối với dòng phim kinh dị Việt.

Tính đến hiện tại, bộ phim thu về hơn 70 tỷ đồng chỉ sau 3,5 ngày chiếu sớm, đồng thời ghi nhận tốc độ đạt mốc 70 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt đối với thể loại kinh dị.

Trước đó, tác phẩm đã vươn lên top 1 phim kinh dị Việt có doanh thu đặt vé trước cao nhất từ trước đến nay, với 13 tỷ đồng. Riêng ngày 18/4, tác phẩm lập kỷ lục phim kinh dị có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại, khi thu về 19,4 tỷ đồng.

Với việc sở hữu hơn 5.000 suất chiếu trên toàn quốc, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng áp đảo phòng vé khi nắm giữ tới 85% thị phần doanh thu. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, tác phẩm kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục nhiều cột mốc ấn tượng trong thời gian tới.

Song song với loạt thành tích ấn tượng tại phòng vé, dàn diễn viên và ê kíp phim cũng tích cực khuấy động không khí quảng bá tại Hà Nội. Đoàn phim gồm Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, Lan Phương, Huy Tít, Nguyễn Sỹ Hậu và đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã liên tục tham gia cinetour ở nhiều cụm rạp thủ đô.

Tại các điểm đến, đoàn phim nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ khán giả, với hầu hết suất chiếu kín ghế ngồi, tạo nên bầu không khí giao lưu sôi động và gần gũi. Đặc biệt, dàn diễn viên không ngại “lăn xả”, bất chấp hình tượng để thể hiện lại những phân đoạn ấn tượng của phim.

Lan Phương gây thích thú khi tái hiện màn “chửi như hát hay” cùng các phân cảnh nhập hồn ám ảnh, Đoàn Minh Anh trổ tài khai nhãn âm dương “soi ma” trong rạp chiếu khiến khán giả khiếp vía, trong khi Kiều Minh Tuấn khuấy động không khí bằng sự hoạt ngôn và loạt “miếng hài” duyên dáng.