Mỹ nhân K-pop 'hạng 0' xuất hiện, sở hữu cả nhan sắc và cơ bắp, cạnh tranh với Jang Won Young lẫn Karina

SVO - Cạnh tranh với Jang Won Young và Karina, một mỹ nhân K-pop 'hạng 0' xuất hiện, sở hữu cả nhan sắc và cơ bắp.

Năm 2026, một đối thủ đáng gờm đã nổi lên trong ngành công nghiệp K-pop, làm đảo lộn cục diện hình ảnh hiện tại xoay quanh "Jang-Ka-Seol" (Jang Won-young, Karina và Seol Yoon), thu hút sự chú ý đáng kể.

Nhân vật chính là Chodan, trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ QWER, được thành lập thông qua dự án My Favorite Idol do nhà sáng tạo Kim Gye Ran lên kế hoạch.

Vẻ ngoài của Chodan đã nhanh chóng vươn lên "đẳng cấp 0" ( cấp bậc cao nhất, vượt xa các quy chuẩn thông thường), thu hút sự chú ý mạnh mẽ và tạo nên phản ứng sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ thần tượng hiện có.

Trái ngược với vẻ đẹp dễ thương, đáng yêu như búp bê, Chodan sở hữu một thân hình săn chắc được rèn luyện qua các bài tập cường độ cao như đấm bốc và cử tạ, thể hiện một sức hút độc đáo, được biết đến như là "khuôn mặt trẻ con với cơ bắp" (Bay-Geun-nyeo).

Vẻ đẹp khỏe khoắn của cô, không chỉ đạt được nhờ ngoại hình mà còn nhờ hơn ba năm kinh nghiệm tập luyện boxing thực tế và việc chăm sóc bản thân đều đặn, được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với xu hướng theo đuổi vẻ đẹp khỏe mạnh hiện nay.

Đặc biệt, giá trị thực sự của Chodan càng tỏa sáng hơn nữa trong những màn trình diễn trống trên sân khấu. Là một nhạc sĩ tài năng, tốt nghiệp chuyên ngành trống tại Khoa Âm nhạc Ứng dụng đương đại của ĐH Nữ sinh Sungshin, sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ vóc dáng mảnh khảnh của cô mang đến một sự bất ngờ mới mẻ cho người hâm mộ.

Vẻ đẹp hoàn hảo và khí chất dễ thương độc đáo của cô, vẫn được giữ nguyên ngay cả khi chơi trống một cách say sưa, đang ngày càng 'viral' nhờ truyền miệng và nhận được nhiều lời khen ngợi như: "Được gặp cô ấy ngoài đời thực là một trải nghiệm choáng ngợp".

Trong khi các thành viên tiêu biểu về mặt hình ảnh của thế hệ thứ 4 đã xây dựng một hình ảnh hoàn hảo và quyến rũ, Chodan đang tạo dựng chỗ đứng riêng bằng cách thể hiện kỹ năng chuyên nghiệp, vẻ đáng yêu tột độ và sự quyến rũ tràn đầy năng lượng được rèn luyện qua quá trình tập luyện.

Phân tích cho thấy, cô ấy đang tỏa ra một sức hút đặc biệt, trở thành chuẩn mực ngoại hình mới được công chúng ưa chuộng trong năm 2026. Cư dân mạng nhất trí cho rằng, sự nổi lên nhanh chóng của Chodan đang thổi luồng sinh khí mới vào thứ bậc ngoại hình của các nhóm nhạc nữ đã được thiết lập từ lâu.

Ngành công nghiệp âm nhạc đang tập trung sự chú ý vào những bước đi tiếp theo của Chodan để xem liệu cô ấy có thể khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng của kỷ nguyên mới, đe dọa vị thế thống trị của bộ ba "Jangkaseol", những người sở hữu cả kỹ năng giao tiếp thân thiện được mài dũa từ những ngày còn là streamer và chuyên môn âm nhạc.