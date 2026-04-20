'Ngọc nữ màn ảnh' Thùy Anh và Trần Ngọc Vàng liệu có thực sự 'phim giả tình thật'?

SVO - Thùy Anh và Trần Ngọc Vàng hôn nhau vô số lần trong phim 'Vì mẹ anh phán chia tay'. Nữ diễn viên cũng tiết lộ lý do nhận vai diễn có nhiều cảnh hôn nhất trong sự nghiệp này.

Ngoài Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng, cặp đôi Thùy Anh (vai Hoàn Mỹ) và Trần Ngọc Vàng (vai Phan Minh) mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong phim, cả hai khiến người xem ấn tượng khi có nhiều cảnh hôn mang các sắc thái khác nhau.

"Ngọc nữ màn ảnh" Thùy Anh "bật mí", đây là tác phẩm cô có nhiều nụ hôn nhất: “Từ trước đến nay, tôi đóng cảnh hôn ít lắm, chỉ hôn nhẹ thôi. Phim này tôi bị ngại, quay nhiều lắm, cảnh toàn, trung, cận rồi quay hỏng hoặc máy móc di chuyển lệch nữa”.

Nữ diễn viên thú nhận, cô nhiều lần bị “xì” khi diễn cảnh tán tỉnh: “Không nhịn cười nổi, đâu đó khoảng 4 - 5 lần. Lần đầu tiên, tôi bị "xì" mà không thể nín được. Đó là cảnh khó khăn nhất khi diễn cùng nhân vật Phan Minh của Trần Ngọc Vàng”.

Nói về nụ hôn sâu tại sân bay, Trần Ngọc Vàng cho biết, đoàn phim chỉ có thể ghi hình trong thời gian ngắn vì nhiều yếu tố ngoại cảnh: “Thời gian gấp rút nên hôn cũng gấp rút, vô là hôn liền luôn. May mắn là cả hai đã có thời gian tương tác và hiểu nhau nên mọi thứ diễn ra dễ dàng”.

“Đối với tôi, những phân cảnh thân mật đều nhạy cảm nên tôi luôn chia sẻ và xin phép bạn diễn trước khi quay. Cả hai có sự đồng điệu thì mới quay được khoảnh khắc tình cảm”, nam diễn viên nói thêm.

Sau mỗi lần hoàn thành cảnh chạm môi, Trần Ngọc Vàng đều gửi lời cảm ơn và dành cho Thùy Anh một cái ôm trân trọng. Hành động tinh tế này đã nhận được nhiều thiện cảm từ ê kíp và người hâm mộ.

Không chỉ tạo hiệu ứng trên màn ảnh, Vì mẹ anh phán chia tay còn lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động ngoài lề. Màn hóa thân thành cô dâu chú rể của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng trong tiết mục Kim phút kim giờ tại đêm Anh trai say hi concert day 9 - reply 2024 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.