Kwak Dong Yeon chấm dứt giai đoạn 'tự do'

SVO - Kwak Dong Yeon chấm dứt giai đoạn tự do chuyển nhượng, ký hợp đồng độc quyền với The Black Label và gia nhập cùng Park Bo Gum dưới một mái nhà.

Kwak Dong Yeon đã ký hợp đồng độc quyền với The Black Label, đánh dấu sự khởi đầu một chương mới trong sự nghiệp của anh.

Công ty quản lý mô tả Kwak Dong Yeon là “một diễn viên có phạm vi diễn xuất rộng và tiềm năng vô hạn, người luôn mang đến những nhân vật độc đáo lẫn cuốn hút trong nhiều dự án khác nhau”.

Họ cũng chia sẻ thêm: “Chúng tôi sẽ là đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy, hỗ trợ Kwak Dong Yeon khi anh ấy đón nhận những thử thách và thể hiện những khía cạnh mới của bản thân”. Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và quan tâm đến những dự án tương lai của nam diễn viên.

Kwak Dong Yeon đã xây dựng được một sự nghiệp điện ảnh vững chắc thông qua nhiều vai diễn khác nhau, được công nhận nhờ những màn trình diễn đặc sắc và kỹ năng diễn xuất ổn định. Với khả năng hóa thân vào nhiều loại nhân vật, sự mong chờ dành cho những bước đi tiếp theo của anh dưới trướng công ty mới đang ngày càng tăng cao.

Black Label là nơi quản lý của các diễn viên như Park Bo Gum, Im Si Wan và Lee Jong Won. Trước đây, Kwak Dong Yeon từng hợp tác với Park Bo Gum trong bộ phim truyền hình, Love in the Moonlight của KBS2 và gần đây họ cũng tái hợp trong chương trình truyền hình thực tế, The Village Barber của tvN.