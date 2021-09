Chàng trai có khả năng biến túi hiệu cũ thành món đồ hợp mốt

SVVN - Nhờ sự sáng tạo và nhạy bén với thời trang, Peder Cho đã thổi hồn vào những chiếc túi hiệu cũ, biến chúng thành những món đồ mới, vừa độc đáo vừa hợp thời.

Peder Cho (29 tuổi) sống tại Los Angeles, Mỹ, được biết đến là một nhà thiết kế thời trang. Trước đó, anh từng là một nhân viên kế toán và đã bỏ nghề vào năm 2018.

Peder cho biết, anh muốn dành toàn thời gian để theo đuổi niềm đam mê thật sự. “Khi còn làm công việc kế toán, tôi học cách may đồ suit từ công ty may của cha. Tôi bắt đầu may thường xuyên hơn. Tôi tận dụng những chiếc áo đấu cũ của NBA mà tôi sưu tập được ở trường trung học. Tôi rất ham học hỏi và tôi muốn dành cả đời mình để sáng tạo theo cách tôi muốn", anh chia sẻ.

Nhà thiết kế trẻ hướng đến tính năng động và bền vững trong thời trang. Peder cho hay, anh yêu thích những điều mới mẻ, bất ngờ và bản thân anh không thiếu những ý tưởng cho các dự án tương lai.

Chuyên môn của chàng trai này là biến những chiếc túi cũ thành đồ mới. Đó có thể là quần áo, giày, những chiếc túi xách cực hợp mốt. Peder chia sẻ, anh luôn muốn tạo ra những món đồ có vẻ ngoài vui nhộn nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật, đồng thời lan tỏa năng lượng và sự rung cảm.

Gần đây, anh đã làm một chiếc túi lấy cảm hứng từ chiếc Dior Saddle Bag bằng chiếc túi bọc bảo vệ (dust bag) của Gucci. Ngoài ra, anh từng sử dụng túi Christian Louboutin cũ và may thành quần shorts.

“Công việc kinh doanh của tôi tập trung vào việc biến các sản phẩm của khách hàng gửi đến thành thứ gì đó mới mẻ mà họ muốn", Peder nói.

Mỗi ngày, Peder sẽ làm việc khoảng 10-12 tiếng. Anh thực hiện sản phẩm tùy chỉnh cho khách hàng, hoặc xây dựng bộ sưu tập với các thương hiệu khác.

Trong cuộc phỏng vấn với Vouge, khi được hỏi về tầm quan trọng của tính bền vững trong công việc thiết kế thời trang, nhà thiết kế đến từ Mỹ bày tỏ: "Tôi may mắn trở thành một phần của phong trào bền vững với tư cách là một nhà thiết kế. Toàn bộ việc may vá của tôi đều bắt đầu từ đó. Điều này thúc đẩy mô hình kinh doanh của tôi hướng đến việc làm mới các sản phẩm của khách hàng".

Bên cạnh những chiếc túi được làm lại với nhiều chất liệu khác nhau, Peder cũng tạo nên những món đồ nội thất độc đáo như chiếc gối của Lil Uzi Ver với các hình xăm trên khuôn mặt của Lil được Peder mô phỏng lại bằng các đường chỉ thêu hoàn toàn bằng tay.

Hay hồi tháng 4, anh làm lại 4 chiếc ghế bành cũ của một người bạn bằng vải thừa. Peder đã tận dụng những chiếc khăn còn sót lại từ một dự án cũ để làm mới chiếc ghế dài.

Peder thường xuyên đăng tải các tác phẩm của mình trên mạng xã hội. Tiktok của anh hiện đã thu hút hơn 180.000 lượt theo dõi. Nhà thiết kế cho biết, anh mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục cộng tác với các thương hiệu toàn cầu để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.