Chàng trai đam mê với nghề Bếp

SVVN - Lần đầu tiên tham dự cuộc thi tay nghề Bếp tại Malaysia, Nguyễn Thế Sơn (sinh năm 1995, hiện đang sinh sống tại TP. HCM) đã giành được 1 Huy chương Bạc hạng mục 'Modern Main course - seafood or fish' và 1 Huy chương Đồng hạng mục 'Modern Main course - Lamb'.

Sơn cho biết, tại cuộc thi ẩm thực quốc tế Cúp Ẩm thực thế giới, được tổ chức ở Malaysia với hơn 15 quốc gia, 700 thí sinh là các đầu bếp trẻ đến từ các nước tham gia, Sơn cùng các thành viên của CLB Đầu bếp trẻ TP. HCM đã giành được 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng. Lần đầu đi thi và đoạt giải, Sơn đã rất vui sướng và càng tin tưởng hơn vào con đường nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn. Nguyễn Thế Sơn bắt đầu nghề Bếp từ năm 2013. Trước đó, Sơn từng thi đỗ đại học nhưng do hoàn cảnh không đủ điều kiện kinh tế theo học nên anh đã dừng lại giấc mơ giảng đường và quyết định tìm một nghề để theo học và ra làm. Sơn theo phụ bếp ở Nhà hàng khách sạn Đồi Dương ở TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), rồi từ đây Sơn bắt đầu bén duyên với nghề Bếp. Sơn làm tất cả các việc từ dọn bàn, phụ bếp, đứng bếp… Làm tại Phan Thiết được một năm, Sơn cảm thấy mình cần phải thay đổi, đến với môi trường rộng lớn hơn để có thể học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng nghề nghiệp. Sơn quyết định khăn gói vào TP. HCM tiếp tục theo học nghề. Thời gian đầu không quen biết ai, kiếm việc hơi khó nên Sơn tìm đến các quán ăn bình dân để xin việc. "Lúc đó, mục tiêu mình đặt ra phải kiếm đủ chi phí sinh hoạt hằng ngày và có chỗ để thực hành thêm nghề Bếp nên bất cứ công việc gì liên quan đến bếp mình đều không từ chối", Sơn nhớ lại. Ngoài phụ bếp ở các quán ăn bình dân, Sơn còn làm thêm nhiều nghề (xe ôm truyền thống, bán cơm phụ lề đường...). Sau đó, Sơn cũng bắt đầu được nhận vào làm những môi trường bếp tại các nhà hàng, khách sạn. Trong một lần tham dự sự kiện, Sơn vô tình gặp được anh Trần Lê Thanh Thiện - Phó Chủ nhiệm CLB Đầu bếp trẻ TP. HCM. Nhìn thấy tình yêu nghề và tiềm năng của chàng trai trẻ, anh Thiện đã mời Sơn vào CLB Đầu bếp trẻ TP. HCM sinh hoạt và tạo điều kiện để Sơn được tham gia thử sức tại sân chơi ẩm thực quốc tế, với cuộc thi đầu tiên tại Malaysia. "Lần đầu đặt chân vào môi trường quốc tế dự thi, mình cũng bị ngợp so với những gì mình tưởng tượng. Lúc thi, mình chỉ nghĩ trong đầu là mang những cái gì tích lũy trong quá trình làm nghề để thể hiện tốt nhất. Mình nghĩ, nếu không đoạt giải mà gây ấn tượng với những món ăn của Việt Nam thì cũng rất vui rồi", Sơn chia sẻ. Tham gia cuộc thi, Sơn chọn cá chình và thịt cừu để làm nguyên liệu chính dự thi. "Món cá chình là món mình có nhiều kinh nghiệm khi mình làm bếp tại các quán ăn tại Sài Gòn. Mình cảm thấy may mắn khi được chọn tham dự cuộc thi này. Nó giúp mình tích lũy thêm nhiều kiến thức về ẩm thực và hiểu hơn về nền ẩm thực của các nước trên thế giới", Sơn thổ lộ. Hiện tại, Sơn đang làm tại nhà hàng fine dining A By TUNG, với vị trí 'Chef de party'. Sơn cho biết hướng ẩm thực mà anh đang theo đuổi và mong muốn được đưa ẩm thực Việt Nam lên tầm cao mới: "Mình ước mơ món ăn Việt sẽ được phục vụ khách cao cấp ở các nhà hàng 2 sao, 3 sao Michelin ở Pháp và các nước châu Âu". Nhận xét về Sơn, chị Nguyễn Thị Thúy Phượng - Phó Chủ nhiệm CLB Đầu bếp trẻ TP. HCM cho biết: "Sơn có thể xem là đầu bếp chuyên nghiệp trẻ nhất hiện nay trong CLB. Để có được những kỹ năng nghề nghiệp như hiện nay, Chef Sơn đã rất nỗ lực trong học tập và đam mê nghề nghiệp. Đồng thời, đây là một đầu bếp trẻ rất sáng tạo, biết kết hợp trong chế biến để tạo nên sự thăng hoa giữa ẩm thực Việt Nam theo phong cách hội nhập quốc tế". Chị Thúy Phượng cho biết, những năm gần đây, nghề đầu bếp đang là xu hướng thu hút nhiều người đam mê, yêu thích ẩm thực theo đuổi mà giới trẻ chiếm tỉ lệ khá lớn. Nghề Bếp ngày càng được tôn vinh, đồng thời người đầu bếp ngày càng có cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến rộng mở và mức sống cao hơn so với trước đây. Mặt khác, theo chị Phượng, cùng với sự phát triển của các dịch vụ cung ứng cho du lịch, đầu bếp luôn là vị trí cần thiết. "Nhưng thực tế thì tại TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung, số đầu bếp có chuyên môn, đã qua đào tạo, có tay nghề vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế thị trường lao động đang cần", chị Phượng trăn trở.

Hà Chi