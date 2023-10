Chàng trai Hà Nội tiết lộ bí kíp giành học bổng Thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Ý

SVVN - La Gia Long (sinh năm 2000) là cựu sinh viên ngành Quản trị Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi tốt nghiệp, nam sinh xuất sắc nhận được học bổng Thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Ý ngành Quản trị Đổi mới sáng tạo bằng kép trường Đại học Trento (năm nhất) và Viện nghiên cứu cao cấp Sant’Anna School of Advanced Studies - Đại học Pisa (năm hai).

Ngay cả ở hiện tại, khi đã ổn định ở Ý, Gia Long vẫn nhớ như in cảm xúc khi nhận kết quả đã giành được học bổng Thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Ý. Gia Long kể lại, khi đó bản thân được nhận kết quả học bổng thông qua cuộc gọi từ đại diện quỹ học bổng Invest Your Talent. Kết thúc cuộc điện thoại, nam sinh dường như không dám tin cho đến khi nhận email chính thức.

Gia Long chia sẻ: “Thời điểm mình nhận kết quả đã là cuối tháng 7, mình đã nghĩ sẽ không nhận được học bổng và không đi du học năm nay vì thời gian đã sát ngày nhập học vào đầu tháng 9. Đây cũng là điều khiến khi nhận kết quả mình thật sự đã rất bất ngờ và có chút “không tin vào tai mình” vì mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng.”

Học bổng này không chỉ khiến nam sinh vui mừng mà còn là điều Long tự hào và hãnh diện khi thấy kết quả nhận được xứng đáng với toàn bộ quá trình chuẩn bị và nỗ lực mà bản thân. Anh chàng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, cổ vũ từ gia đình, bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp cho đến các phụ huynh và học sinh. Sự ủng hộ của mọi người khiến Gia Long cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Tuy nhiên, niềm vui của Long cũng nhanh chóng bị thay thế bởi những nỗi lo và cảm giác hơi trống rỗng do nam sinh phải gấp rút xử lý thủ tục giấy tờ xin Visa, chuẩn bị đồ đạc cũng như cân bằng giữa công việc và các cuộc gặp mặt chia tay người thân, thầy cô, bạn bè trước khi lên đường sang Ý.

Long cho biết vì điều kiện tài chính nên nam sinh bắt đầu từ việc lựa chọn học bổng phù hợp, sau đó là ngành học mình muốn học tại các quốc gia và trường Đại học trao học bổng đó.

Được biết, Gia Long quyết định lựa chọn học bổng Thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Ý Invest Your Talent vì 2 yếu tố mấu chốt. Thứ nhất Invest Your Talent in Italy là học bổng toàn phần giúp gia đình Long có thể trang trải được chi phí du học. Thứ hai học bổng chính phủ Ý là một trong số ít các học bổng chính phủ trao cho khối ngành Kinh tế - Quản trị.

Long nhận thấy hiện nay đa số các quỹ học bổng Chính phủ sẽ hướng đến khối ngành STEM nhiều hơn, vì vậy với một sinh viên có background cử nhân khối ngành Kinh tế như Gia Long thì Invest Your Talent in Italy là quỹ học bổng phù hợp.

Chia sẻ về ngành học Quản trị Đổi mới sáng tạo Long lựa chọn học Thạc sĩ , anh chàng cho biết: “Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay khi các quốc gia ngày càng hội nhập, phát triển mạnh hơn cũng với sự xuất hiện và hỗ trợ của Công nghệ, AI,… Bên cạnh đó là yếu tố nhân khẩu học khi các bạn trẻ ngày càng cá tính, sáng tạo và nắm bắt các xu hướng mới nhanh hơn. Tất cả những điều này đặt sức ép cho các doanh nghiệp Việt Nam phải phải có sự điều chỉnh, thay đổi và nâng cấp để tối ưu hoá quy trình quản lý và vận hành doanh nghiệp, cũng như đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ đầu ra thoả mãn nhu cầu và đóng góp cho xã hội.

Đây là cơ hội để mình học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, từ đó xây dựng nền tảng quay trở về và làm việc tại Việt Nam đóng góp trong việc vận hành doanh nghiệp và xa hơn là đóng góp vào sự thay đổi tích cực trong xã hội.”

Theo đó, Gia Long bắt đầu có kế hoạch và chuẩn bị cho hành trình du học Thạc sĩ từ năm 3 đại học, sau khi làm Nghiên cứu Khoa học cùng giảng viên hướng dẫn và các bạn cùng team. Trong quá trình làm nghiên cứu, Long và các bạn được tiếp xúc với các vấn đề chuyên môn một cách sâu sắc và đa chiều hơn, được học hỏi từ thầy cô - những người dày dặn kinh nghiệm đi trước.

Chính thầy cô đã truyền lửa để cả 4 thành viên nhóm nghiên cứu của Long cùng quyết tâm đi học ở bậc cao hơn, nhằm chinh phục những tri thức mới và quay trở về Việt Nam hỗ trợ thế hệ sau.

Trong quá trình ôn luyện, người đã giúp đỡ và để lại cho Long nhiều ấn tượng nhất là PGT.TS. Phạm Thị Huyền – Trưởng Bộ môn Marketing, giảng viên bộ môn Nghiên cứu Marketing tại trường Đại học Kinh tế quốc dân. Nam sinh bày tỏ, nhờ có cô cả nhóm đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình làm nghiên cứu.

Cô đã hết mình tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu tham gia một dự án khảo sát về vấn đề Chuyển đối số Giáo dục Đại học tại Việt Nam, khi đó Long và các bạn cùng thầy cô tham gia khảo sát 10 trường đại học tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh để thu thập thông tin làm tiền đề cho báo cáo nghiên cứu. Khi đó, Long được trực tiếp quan sát cách thầy cô làm việc, học hỏi được rất nhiều từ kiến thức và kinh nghiệm thực tế.

Vậy nên, khi nhận kết quả học bổng, người đầu tiên mà mình gọi điện và báo ngay cũng là cô Huyền, mình luôn biết ơn sự dìu dắt và hướng dẫn của cô với nhóm nghiên cứu trong những năm học đại học vừa qua”, Long chia sẻ.

Chia sẻ về lý do chọn ngôi trường Đại học Trento và Viện nghiên cứu cao cấp, Đại học Pisa để theo học, Long tiết lộ cả hai đều nằm trong top những ngôi trường lâu đời và có chất lượng giáo dục hàng đầu nước Ý. Nam sinh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về chất lượng giảng dạy, cơ hội cho sinh viên, dịch vụ hỗ trợ sinh viên hay môi trường sống tại hai thành phố cũng đều rất tốt. Sau một thời gian trải nghiệm, đến hiện tại Long vô cùng hài lòng với cuộc sống và chất lượng học tập mà bản thân đang được thụ hưởng tại Ý.

Với học bổng toàn phần Chính phủ Ý - Invest Your Talent in Italy, Long sẽ được miễn toàn bộ học phí (20.000 euro cho 2 năm học) và 900 euro phí sinh hoạt hàng tháng trong vòng 2 năm.

Nam sinh tiết lộ, khi nộp hồ sơ apply học bổng, ngoài nộp bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, CV và đặc biệt là video trình bày động lực của bản thân, Long còn nộp thêm một số tài liệu không bắt buộc nhưng có thể giúp bản thân tăng lợi thế cạnh tranh bao gồm: thư giới thiệu từ các Giáo sư tại trường đại học và bản giới thiệu về đề án dự tính thực hiện nghiên cứu trong quá trình học Thạc sĩ tại Ý.

Trong số đó, Gia Long cho rằng có 3 yếu tố giúp anh chàng đạt được học bổng là CV thể hiện được sơ bộ quá trình phát triển cũng như những kinh nghiệm học tập, làm việc tích luỹ được của bản thân. Thứ hai là thư giới thiệu và đề án dự kiến để tăng độ uy tín của bộ hồ sơ, giúp quỹ học bổng xác thực các thông tin về bản thân. Yếu tố thứ ba được Long cho là quan trọng nhất là video động lực.

“Lý do đây là yếu tố quan trọng nhất là vì các quỹ học bổng sẽ không tìm kiếm người giỏi nhất, mà tìm kiếm ứng viên phù hợp nhất với mục tiêu họ hướng đến. Vì vậy mình nghĩ tiêu chí quan trọng nhất là video thể hiện động lực và mục tiêu cụ thể bản thân mong muốn đạt được trong quá trình đi học ngành/lĩnh vực mình đã lựa chọn, từ đó giúp phía tuyển sinh hiểu được tại sao bản thân là ứng viên phù hợp để học ngành này, và tiếp đó là để phục vụ các mục tiêu quỹ học bổng hướng đến”, nam sinh Hà thành chia sẻ.

Sang đất nước mới để sinh sống và học tập, Long không gặp quá nhiều khó khăn. Nam sinh cho biết các bạn người Ý tốt bụng, nhiệt tình và người dân vô cùng thân thiện, khí hậu nước Ý tương đối ấm áp, cùng với đồ ăn ngon, chi phí sinh sống ở mức vừa phải, tất cả những điều này đã giúp Long thích nghi dễ dàng với nước Ý, thậm chí còn cảm thấy nước Ý như “Việt Nam của châu Âu".

Hiện tại, Gia Long đang tập trung hết mình cho việc học Thạc sĩ tại Ý và có dự định quay trở về Việt Nam làm việc và hy vọng có thể tiếp tục đam mê đối với việc giảng dạy.

Về lâu dài, anh chàng hy vọng bản thân sẽ có những đóng góp và là một phần của sự thay đổi trong xã hội, đặc biệt là về khía cạnh áp dụng tư duy đổi mới sáng tạo trong các vấn đề giáo dục và quản lý giáo dục, để từ đó cân bằng giữa lợi ích doanh nghiệp, lợi ích khách hàng và trách nhiệm đối với xã hội.