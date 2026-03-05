Chàng trai Lào Cai với hai bằng đại học, dám rẽ lối để theo đuổi lý tưởng

SVO - Có những ước mơ không thể chạm tới bằng một con đường thẳng. Với Nguyễn Trung Hiếu, chàng trai sinh năm 2002 đến từ Lào Cai, hành trình ấy là những năm tháng miệt mài trên giảng đường với hai tấm bằng cử nhân, là những lần lựa chọn không dễ dàng giữa ổn định và khát vọng, và là quyết định tình nguyện bước vào môi trường kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân. Không vội vàng, không bỏ cuộc, Hiếu chọn đi một con đường vòng, con đường của sự chuẩn bị, của bản lĩnh và của niềm tin rằng, chỉ cần kiên trì, ước mơ rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực.

Ước mơ được nuôi dưỡng từ miền quê Tây Bắc

Sinh ra và lớn lên tại Lào Cai, Hiếu là con thứ hai trong gia đình có hai chị em. Bố làm công chức, mẹ luôn là người âm thầm dõi theo, động viên và định hướng cho con trên từng chặng đường. Với Hiếu, gia đình không chỉ là điểm tựa mà còn là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên về trách nhiệm và lý tưởng sống.

Hiếu chia sẻ, ngay từ nhỏ, bố mẹ luôn nhắc mình phải cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích. Những lời dặn dò đó theo mình suốt quá trình trưởng thành, giúp mình ý thức rõ hơn về trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Chân dung chàng trai trẻ Nguyễn Trung Hiếu.



Tuổi thơ của Hiếu cũng gắn liền với những hình ảnh người chiến sĩ công an qua sách báo, phim ảnh. Những hình ảnh bình dị nhưng đầy dũng cảm ấy đã nuôi dưỡng trong cậu bé vùng cao một ước mơ rõ ràng.

"Mình luôn cảm thấy ngưỡng mộ hình ảnh những người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong mình khi đó đã hình thành một mong muốn rất rõ: một ngày nào đó, mình cũng sẽ được đứng trong hàng ngũ ấy, góp phần bảo vệ sự bình yên cho mọi người", Hiếu nhớ lại.

Bước vào giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiếu theo học ngành Quản trị chất lượng giáo dục tại trường Đại học Giáo dục. Đây là lĩnh vực còn mới nhưng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo. Những năm tháng sinh viên, Hiếu không chỉ tập trung học tập mà còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, từng đảm nhiệm vai trò MC trong nhiều chương trình của trường.

Hiếu chia sẻ: "Khoảng thời gian đại học giúp mình trưởng thành rất nhiều. Mình học được cách giao tiếp, cách làm việc có trách nhiệm và đặc biệt là hiểu rõ hơn bản thân mình muốn gì".

Hiếu chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.



Tuy nhiên, ước mơ trở thành chiến sĩ công an chưa bao giờ phai nhạt. Để chuẩn bị nền tảng vững chắc hơn, Hiếu tiếp tục theo học thêm bằng cử nhân Luật tại trường Đại học Luật.

"Mình chọn học luật vì muốn hiểu sâu hơn về hệ thống pháp luật. Với mình, đó không chỉ là kiến thức, mà còn là sự chuẩn bị nghiêm túc cho con đường mình mong muốn theo đuổi. Có những lúc việc học song song hai chương trình khá áp lực, nhưng mình luôn tự nhắc bản thân rằng đây là bước chuẩn bị cần thiết cho tương lai", Hiếu nói.

Lựa chọn con đường của lý tưởng và trách nhiệm

Sau khi hoàn thành hai chương trình đại học, Hiếu có nhiều cơ hội lựa chọn công việc ổn định. Tuy nhiên, thay vì chọn con đường an toàn, Hiếu quyết định tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, một lựa chọn xuất phát từ lý tưởng đã được nuôi dưỡng suốt nhiều năm.

Hiếu bày tỏ: "Đối với mình, đây không chỉ là một công việc mà là cơ hội để thực hiện ước mơ và đóng góp trực tiếp cho xã hội. Mình muốn tuổi trẻ của mình có ý nghĩa, được sống và cống hiến trong môi trường mà mình luôn hướng tới".

Nguyễn Trung Hiếu chụp ảnh cùng cô giáo và các bạn.



Quyết định này nhận được sự ủng hộ từ gia đình, điều khiến Hiếu càng thêm vững tin. Hiếu chia sẻ: "Gia đình luôn là nguồn động viên lớn nhất. Bố mẹ không ngăn cản mà còn động viên mình cố gắng, điều đó khiến mình càng có thêm quyết tâm".

Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Hiếu tự hào nhất không phải là hai tấm bằng đại học, mà là việc dám lựa chọn con đường mình tin tưởng. Anh chàng chia sẻ: "Nếu được nói với mình của những năm trước, mình sẽ nói rằng hãy cứ kiên trì. Mỗi trải nghiệm, mỗi khó khăn đều là một phần giúp mình trở thành con người của hôm nay".

“Mình tin rằng tuổi trẻ không chỉ là tìm kiếm sự ổn định, mà còn là dám theo đuổi lý tưởng và sống một cuộc đời có ý nghĩa”.

Trong chặng đường phía trước, Hiếu mong muốn tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và cống hiến lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân. Hiếu bày tỏ mong muốn trở thành một người có bản lĩnh, kỷ luật và đủ năng lực để đóng góp cho xã hội. Với Hiếu, đó không chỉ là ước mơ mà còn là trách nhiệm.

Hành trình của Nguyễn Trung Hiếu là minh chứng cho sự kiên trì và lựa chọn có ý thức của một người trẻ. Đó là câu chuyện của việc đi đường vòng, nhưng không phải để chậm lại, mà để chuẩn bị vững vàng hơn cho con đường mình thực sự muốn bước tới, con đường của lý tưởng, trách nhiệm và cống hiến.