Chàng trai HANU và giấc mơ Italia bắt đầu từ bài hát 'Chú ếch con'

SVO - Một lần tình cờ nghe bài “Chú ếch con” bằng tiếng Italia khi còn nhỏ, Trương Viễn Thông (2004) không ngờ rằng giai điệu lạ tai hôm ấy lại mở ra một hành trình dài của khát vọng bước ra thế giới. Nhiều năm sau, nam sinh khoa tiếng Italia, Trường Đại học Hà Nội, đã đặt chân tới “đất nước hình chiếc ủng” trong khuôn khổ chương trình trao đổi với Đại học Enna Kore, đánh dấu cột mốc đầu tiên trên con đường du học mà mình ấp ủ từ thời phổ thông.

Nuôi giấc mơ từ những điều rất nhỏ

Trương Viễn Thông kể, những năm cấp 3 cũng đầy băn khoăn như bao học sinh khác trước ngưỡng cửa lựa chọn. Nhưng khác với nhiều bạn bè, cậu sớm có một “điểm neo” cho ước mơ của mình: nước Ý.

“Từ nhỏ, mình đã thích khám phá những điều mới mẻ. Khi nghe bài hát 'Chú ếch con' được thể hiện bằng ngôn ngữ khác, mình tò mò tìm hiểu và biết đó là tiếng Italia. Từ đó, mình bắt đầu đọc thêm về đất nước này và tự nhủ một ngày nào đó mình sẽ đặt chân tới đó”, Thông chia sẻ.

“Qua mỗi bài giảng, thầy cô gửi gắm cả trải nghiệm của mình. Điều đó khiến mình tin rằng, nếu người đi trước làm được, mình cũng có thể làm được”, Thông nói.

Lựa chọn theo học khoa tiếng Italia tại Trường Đại học Hà Nội là bước đi đầu tiên. Ba năm đại học không chỉ giúp Thông củng cố nền tảng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng quyết tâm du học. Những câu chuyện trải nghiệm thực tế của thầy cô, những người từng học tập tại Ý, khiến hình ảnh châu Âu xa xôi trở nên gần gũi và cụ thể hơn.

Gia đình cũng là chỗ dựa vững chắc. Ngay từ khi quyết định theo ngành ngôn ngữ Italia, Thông đã nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện học tập tốt nhất. “Sự tin tưởng ấy giống như mồi lửa giúp mình giữ được động lực trong suốt hành trình”, Thông bày tỏ.

Lá thư động lực và bài học đầu đời

Cơ hội đến khi Thông biết tới chương trình trao đổi giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Enna Kore. Cậu đã bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ ngay khi nhận được thông tin.

Thành tích học tập ổn định cùng các hoạt động ngoại khóa là lợi thế của nam sinh. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lại nằm ở một yêu cầu quen thuộc: viết thư động lực.

“Mình chưa từng viết thư xin học bổng trước đó nên khá lúng túng. Làm sao để kể câu chuyện của mình một cách thuyết phục? Làm sao để người đọc thấy được quyết tâm thực sự?”, Thông nhớ lại.

Trương Viễn Thông vừa đón sinh nhật lần thứ 21 (31/12) cùng bạn bè người Ý, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mình.

Nhờ sự hướng dẫn của thầy cô và các anh chị đi trước, cậu dần hiểu rằng thư động lực không chỉ là bản liệt kê thành tích, mà là cơ hội để thể hiện sự trưởng thành và định hướng rõ ràng của bản thân. Việc hoàn thành lá thư ấy, theo Thông, là một “cột mốc tự tin” đầu tiên: “Mình học được cách nhìn lại hành trình của mình một cách nghiêm túc và trung thực”.

Quá trình nộp hồ sơ diễn ra thuận lợi. Khoảnh khắc nhận kết quả trúng tuyển học bổng toàn phần là giây phút vỡ òa. “Mình biết mình đã chạm rất gần đến giấc mơ từng ấp ủ từ bé”, Thông chia sẻ.

Trưởng thành giữa miền đất lạ

Du học không chỉ là cơ hội học tập, mà còn là phép thử về lối sống cho bản thân. Lần đầu xa gia đình trong thời gian dài, Thông thừa nhận đã có những ngày bâng khuâng.

“Từ một sinh viên quen sống trong vòng tay bố mẹ, sang Ý mình phải tự lo mọi thứ: từ nấu ăn, quản lý chi tiêu đến sắp xếp thời gian học tập. Có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng rồi mình hiểu rằng đó là một phần tất yếu của trưởng thành”, cậu nói.

May mắn lớn nhất là học bổng toàn phần giúp giảm bớt áp lực tài chính. Tuy vậy, thử thách về tâm lý và sự thích nghi vẫn hiện hữu. Thông duy trì kết nối với gia đình qua những cuộc gọi, tin nhắn hằng ngày. “Đi xa không có nghĩa là rời xa. Gia đình vẫn đồng hành cùng mình, dù chỉ qua màn hình nhỏ”, cậu chia sẻ.

“Đi xa, mình thấy mình nhỏ bé hơn trước thế giới rộng lớn. Nhưng chính điều đó lại khiến mình ý thức rõ hơn về nghị lực của người trẻ Việt Nam khi bước ra bên ngoài”, Thông nói.

Sau 5 tháng học tập, điều khiến Thông tự hào nhất là sự tiến bộ rõ rệt về ngoại ngữ. Những buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè quốc tế trở thành “lớp học thực tế” sinh động nhất. Không chỉ cải thiện tiếng Italia, cậu còn học được cách giao tiếp đa văn hóa, quản lý tài chính cá nhân và thích nghi với môi trường mới.

Không chỉ học hỏi, nam sinh còn chủ động giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế: từ những món ăn truyền thống đến mâm cơm ngày Tết. “Khi bạn bè nước ngoài hào hứng thử món Việt, mình thấy tự hào vì mình có thể mang một phần quê hương ra thế giới”, cậu chia sẻ.

Hành trình của Trương Viễn Thông cho thấy những ước mơ lớn đôi khi bắt đầu từ những khoảnh khắc rất nhỏ miễn là người trẻ đủ kiên trì để theo đuổi đến cùng.

Nhìn lại hành trình, Viễn Thông cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở tấm vé máy bay hay danh hiệu học bổng, mà ở sự thay đổi bên trong mỗi người. Du học, với cậu, là quá trình rèn luyện sự tự lập, bản lĩnh và khả năng đối mặt thử thách.

"Hãy dám mơ và dám bước đi. Cơ hội chỉ đến khi mình chủ động tìm kiếm và chấp nhận thử thách. Thất bại không phải dấu chấm hết, mà là một phần của hành trình hoàn thiện bản thân”.

Ảnh: NVCC