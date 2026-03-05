Giá trị của sự ‘từ bỏ’ trên hành trình hướng đến mục tiêu dài hạn của nữ MC song ngữ

SVO - Tốt nghiệp đại học, Ngô Thị Ngọc Mai bén duyên với sân khấu từ nền tảng ngôn ngữ học thuật. Từ đó, cô phát triển song song vai trò MC song ngữ và giáo viên kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp, SAT, tạo nên hành trình song hành giữa truyền thông và giáo dục.

Từ thao trường hùng biện đến mục tiêu MC song ngữ chuyên nghiệp

Những năm tháng sinh viên tại đại học không chỉ mang đến cho Ngọc Mai kiến thức chuyên môn mà còn mở ra nhiều cơ hội thử thách bản thân. Việc liên tiếp giành ngôi vị quán quân ở nhiều cuộc thi hùng biện, thuyết trình đã trở thành bước đệm quan trọng cho định hướng nghề nghiệp sau này. “Nhiều người hỏi tại sao một người đam mê làm giáo viên từ bé như mình lại miệt mài với các cuộc thi hùng biện đến vậy? Câu trả lời rất đơn giản: mình cần một thao trường để rèn luyện bản lĩnh. Câu nói ‘Em biết mình có năng lực và em cần một sân khấu để chứng minh điều đó’ trong cuộc thi năm ấy chính là lời cam kết cho sự tự tin mà mình sở hữu ngày hôm nay”, Ngọc Mai chia sẻ.

Ngọc Mai ghi dấu ấn với vai trò MC song ngữ.

Hành trình chinh phục các danh hiệu quán quân đã đưa Ngọc Mai đến với Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse qua những suất học bổng toàn phần. Tại đây, cô nhận ra điểm giao thoa giữa nghề giáo và nghề MC: đều là nghệ thuật sử dụng ngôn từ để truyền cảm hứng. Từ đó, mục tiêu trở thành MC song ngữ chuyên nghiệp dần được định hình với khát vọng làm chủ sân khấu và làm chủ cảm xúc khán giả.

Theo Ngọc Mai, yếu tố tạo nên sự nổi bật trong các cuộc thi hùng biện không chỉ nằm ở kỹ thuật ngôn ngữ hay tư duy phản biện, mà còn ở bản lĩnh sân khấu - khả năng giữ vững tâm thế trước áp lực. Nền tảng đại học giúp cô phát triển khả năng ngôn ngữ linh hoạt, song để trở thành MC song ngữ chuyên nghiệp, Ngọc Mai phải không ngừng rèn luyện khả năng xử lý tình huống, kiểm soát cảm xúc và chuẩn bị kỹ lưỡng phía sau hậu trường. Mỗi chương trình đều đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ nội dung, đối tượng khán giả, kịch bản và cả những phương án dự phòng cho tình huống bất ngờ.

Ngọc Mai với vai trò giám khảo Miss ST 2025.

Mentor, diễn giả và khát khao lan tỏa giá trị giáo dục

Song song với công việc dẫn chương trình, Ngọc Mai hiện giảng dạy kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp và SAT. Cô cho rằng hai vai trò này không tách rời mà bổ trợ cho nhau. “Mình may mắn được sống trọn vẹn trong đam mê của một MC song ngữ, dẫn dắt các chương trình, tiếp xúc với các đối tác trong nước lẫn quốc tế và xuất hiện trên sóng truyền hình. Chính những trải nghiệm rực rỡ trên sân khấu lại càng thôi thúc mình viết tiếp đam mê lớn nhất từ thuở nhỏ: Giáo dục. Với mình, MC và giáo viên không hề tách biệt; chúng bổ trợ cho nhau để tạo nên một phiên bản tốt hơn”, Ngọc Mai bày tỏ.

Ngọc Mai là giáo viên dạy SAT.

Với vai trò diễn giả tại nhiều trường đại học như ULIS, BA, UTC…, Ngọc Mai thường chia sẻ về kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và định hướng phát triển cá nhân trong môi trường nhiều lựa chọn. Cơ duyên trở thành mentor ứng xử tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng đến từ chính kinh nghiệm sân khấu và khả năng dẫn dắt tư duy. Theo cô, kỹ năng giao tiếp và tư duy ứng xử là nền tảng quan trọng giúp người trẻ tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp và lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Ngọc Mai là giáo viên song ngữ tại Học viện Kỹ năng mềm.

Nhìn lại hành trình từ sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) đến MC song ngữ và mentor, Ngọc Mai cho rằng bước ngoặt lớn nhất nằm ở quyết định “từ bỏ” đúng lúc. “Học cách từ bỏ là chìa khóa thành công trong thế giới nhiều lựa chọn”, cô đúc kết. Từng lao vào vòng xoáy đa nhiệm với mong muốn chinh phục mọi cơ hội, Ngọc Mai đã trải qua giai đoạn kiệt sức vì phân tán năng lượng. “Đứng giữa quá nhiều ngã rẽ, mình nhận ra khi năng lượng bị xé nhỏ, mình chỉ đang đứng loanh quanh tại chỗ mà không bao giờ chạm tới một đích đến thực sự nào. Chính trong khoảnh khắc đó, mình đã quyết định gác lại những sở thích cá nhân để dồn toàn bộ tâm sức rèn luyện trở thành một MC chuyên nghiệp. Việc ‘từ bỏ’ không phải là thất bại, mà là lựa chọn thông minh để tập trung vào điều quan trọng nhất”, Ngọc Mai chia sẻ.

Ngọc Mai giữ vai trò mentor ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2024.

Sau khi ghi dấu ấn trên sân khấu, Ngọc Mai chủ động chuyển trọng tâm trở lại với giáo dục - đam mê nuôi dưỡng từ thuở nhỏ. Thay vì dàn trải nhiều vai trò cùng lúc, cô lựa chọn đi từng bước, đặt chất lượng lên hàng đầu. Bài học cô gửi đến người trẻ là sự tập trung và dũng cảm lựa chọn: không cần giỏi mọi lĩnh vực để được công nhận, mà cần xác định điều cốt lõi và bền bỉ theo đuổi.

Thời gian tới, Ngọc Mai định hướng phát triển chuyên sâu ở giao điểm giữa giáo dục và truyền thông, tiếp tục hoàn thiện vai trò MC song ngữ song song với mở rộng hoạt động đào tạo kỹ năng. Với cô, hành trình phía trước không chỉ là ánh đèn sân khấu, mà còn là sứ mệnh lan tỏa giá trị và khơi mở tiềm năng thế hệ trẻ.

