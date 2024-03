Chàng trai Tuyên Quang có đồ án tốt nghiệp lọt Top 10 International Graduation Project Award 2023

SVVN - Tốt nghiệp khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trần Anh Tuấn (sinh năm 1998) sở hữu nhiều thành tích nổi bật trong học tập cũng như các cuộc thi thiết kế. Đồ án của anh - “Soul of Stone” (Linh hồn của Đá) - đã xuất sắc lọt Top 10 cuộc thi International Graduation Project Award 2023, một giải thưởng đồ án tốt nghiệp quốc tế.

Xuất phát từ niềm yêu thích hội họa và những nét vẽ đầu tiên từ thuở nhỏ, Tuấn đã bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê của mình. Để rồi mỗi bước chân trên hành trình đó đã dần giúp chàng trai mở ra một thế giới mới - thế giới của kiến trúc.

Tuấn chia sẻ: “Tôi bắt đầu nhận ra rằng không gian trong thực tế và thế giới nghệ thuật có thể hòa quyện với nhau, tạo nên những tác phẩm kiến trúc tuyệt đẹp. Niềm đam mê về việc tạo nên những không gian sống sáng tạo và tinh tế đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tôi chọn lựa lĩnh vực này. Rất may mắn khi tôi có gia đình và thầy cô là những người đã góp phần quan trọng, hỗ trợ và khuyến khích tôi trên con đường kiến trúc sau này.”

Chàng trai cho biết đó không đơn thuần là việc theo đuổi đam mê hội họa, mà còn là hành trình khám phá sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và khoa học trong lĩnh vực kiến trúc. Tuấn tin rằng kiến trúc không chỉ là nghề đi xây dựng những công trình, mà còn là một nghề cao quý để kiến tạo môi trường sống tốt đẹp và ý nghĩa cho xã hội, cho mọi người.

Trong suốt những năm tháng sinh viên của mình ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Tuấn đã không ngừng nỗ lực và gặt hái được những kết quả tốt. Chàng trai nhiều năm liền được nhận học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi, đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học cũng như giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thiết kế kiến trúc.

Được biết, đồ án tốt nghiệp của Tuấn cũng là một trong những đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc khóa 2016-2021 của trường. Đồ án này được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt của những năm 2020-2021, khi đại dịch COVID-19 và vấn đề biến đổi khí hậu đang làm chao đảo cả thế giới. Trong thời kỳ khó khăn này, Tuấn tự hỏi làm thế nào có thể thực hiện tốt đồ án tốt nghiệp đồng thời bảo đảm sức khỏe của bản thân.

Nói về ý tưởng thực hiện đồ án, Tuấn bộc bạch: “Được sinh ra và lớn lên tại vùng Tây Bắc Việt Nam, tôi nhận thức sâu sắc về vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng. Tuy nhiên, việc khai thác khoáng sản quá mức đã gây tác động xấu đến cảnh quan. Khi tôi bắt đầu đồ án của mình, tôi tập trung quanh câu hỏi lớn về phát triển bền vững khi phụ thuộc vào nguồn tài nguyên tự nhiên. Và khi nguồn tài nguyên khoáng sản cạn kiệt, chúng ta sẽ đối mặt với những thách thức gì? Liệu kiến trúc có thể giúp hàn gắn những “vết thương” của tự nhiên?”

Vì vậy, đồ án của Tuấn mang tên “Soul of Stone” (Linh hồn của Đá) là sự tìm kiếm giải pháp bền vững bằng cách biến đổi vùng đất khai thác tài nguyên tự nhiên thành khu bảo tồn địa chất và không gian trưng bày thú vị để kích thích du lịch địa phương. Đồ án khai thác những chất liệu và địa hình tự nhiên để tạo ra không gian hài hòa với môi trường, đồng thời kết hợp với chức năng công cộng để tạo ra lợi ích cho cả vùng tài nguyên và cộng đồng con người sinh sống tại đây.

Mới đây nhất, Tuấn vinh dự là một trong những đại diện Việt Nam tại International Graduation Project Award 2023 - cuộc thi thuộc khuôn khổ Tamayouz Excellence Award, giải thưởng dành cho sinh viên kiến trúc, thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị, công nghệ kiến trúc và thiết kế cảnh quan trên toàn thế giới. Trong 10 năm qua, giải thưởng Tamayouz Excellence Award đã thu hút hơn 7.000 người tham gia từ 101 quốc gia khác nhau và trở thành giải thưởng đồ án tốt nghiệp hàng năm lớn nhất trên thế giới. Năm nay có sự tranh tài của 422 đồ án tốt nghiệp của các bạn sinh viên đến từ 141 trường đại học và 36 quốc gia.

“Soul of Stone” của Tuấn không chỉ là một dự án kiến trúc mà còn là sự khám phá, trả lời cho những thách thức cùng câu hỏi lớn về bền vững và tương lai của Trái Đất. Đây cũng là lý do mà Ban giám khảo cuộc thi Tamayouz Excellence Award 2023 đã lựa chọn “Soul of Stone” đạt Top 10 đồ án tốt nghiệp quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, chàng trai gốc Tuyên Quang đã có 2 năm công tác tại công ty tư vấn quốc tế về quy hoạch đô thị enCity (Singapore) với vai trò là chuyên gia thiết kế đô thị và kiến trúc. Được làm việc với đội ngũ chuyên gia quốc tế mang tới cho Tuấn nhiều trải nghiệm mới mẻ, khả năng phân tích tổng quan và nhìn nhận xu hướng phát triển của ngành kiến trúc quy hoạch trong và ngoài nước.

Hiện nay, song song với việc triển khai các dự án kiến trúc dân dụng và thương mại ở Việt Nam, Tuấn đang ấp ủ mục tiêu đi du học thạc sĩ trong lĩnh vực đô thị và cảnh quan. Bởi việc tiếp cận với các quốc gia đã phát triển sẽ giúp bản thân Tuấn mở rộng tầm nhìn và mang lại cơ hội học hỏi không ngừng. Chàng trai nhận thức được rằng điều này sẽ đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực trong việc theo đuổi đam mê của mình.

Mục tiêu của Tuấn không chỉ là học vấn mà còn là sự hoàn thiện bản thân, tích lũy kiến thức chuyên ngành và có cơ hội để trải nghiệm cũng như học hỏi từ môi trường quốc tế. Tuấn tin rằng những thách thức này sẽ giúp mình phát triển nhanh chóng, trở thành một chuyên gia đô thị và cảnh quan đạt chuẩn toàn cầu.

“Tôi tin rằng Việt Nam đang trải qua một hành trình phát triển mạnh mẽ, và tôi hy vọng trong tương lai mình sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức và kỹ năng từ ngành quy hoạch kiến trúc vào thực tế một cách sâu rộng hơn nữa. Quy hoạch kiến trúc không chỉ là về việc tạo ra những công trình đẹp mắt mà còn về sự ảnh hưởng lớn đối với chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Tôi mong muốn đóng góp vào sự thay đổi tích cực của đô thị và đất nước, thể hiện tầm quan trọng của quy hoạch kiến trúc trong việc xây dựng môi trường sống hài hòa và bền vững.” - Tuấn chia sẻ.

Chàng trai 9X nhận thức rõ rằng sứ mệnh của mình không chỉ là học hỏi và tích lũy kiến thức cho bản thân, mà phải đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Tuấn mong những dự án mà mình thực hiện sẽ trở thành biểu tượng của sự phồn thịnh và tiến bộ của Việt Nam trong tương lai.

Nhắn gửi đến các bạn trẻ, Tuấn bày tỏ: “Các bạn trẻ hãy duy trì sự kiên trì và cam kết với mục tiêu của mình, giống như quá trình xây dựng một kim tự tháp. Đầu tiên, hãy xác định một tầm nhìn rõ ràng và lập ra những bản thảo, kế hoạch chi tiết để xây dựng nền móng vững chắc cho mục tiêu của bạn. Học hỏi liên tục là chìa khóa để làm giàu nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết.”

“Nhưng quan trọng nhất, tôi nghĩ hành trình này yêu cầu sự kiên trì và bền bỉ. Dù có những ý tưởng hấp dẫn, nhưng chỉ khi bạn bắt đầu hành động và từng bước một thực hiện, bạn mới có thể đạt được kết quả mà bạn mơ ước. Mỗi bước đi hôm nay là một cơ hội để vun đắp sự thành công cho mai sau, và chỉ thông qua sự kiên trì liên tục, bạn mới có thể củng cố và hoàn thiện “kim tự tháp” của mình. Hãy tin tưởng vào quá trình và tiếp tục tiến lên mỗi ngày.”

