Chỉ khi bước khỏi vùng an toàn mới có thể hiểu được khả năng mình ở đâu

SVVN - Dương Thanh Ngọc Anh là sinh viên khoá 61 chương trình Tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước của Trường Đại học Thủy lợi. Trong thời gian 3,5 năm học tập tại trường, Ngọc Anh đã may mắn đạt được nhiều thành tích trong học tập và công tác Đoàn Hội. Hiện tại, cô đang tham gia dự án Xây dựng hệ thống mô phỏng lũ lụt, ngập lụt vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng các thầy cô và anh chị tại trường.

Ngoài việc học và tham gia các hoạt động, mình còn làm gia sư Tiếng Anh cho các bạn học sinh cấp 1 và cấp 2. Những công việc này đã giúp mình làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp sau này, giúp mình cải thiện những kỹ năng như giao tiếp, quản lý thời gian và kỹ năng làm việc nhóm. Và quan trọng hơn cả, mình đã được học hỏi từ các thầy cô và anh chị rất nhiều kiến thức về chuyên ngành mà mình chưa có cơ hội được tiếp cận trên lớp và bồi bổ, củng cố khả năng ngôn ngữ của mình.

Trong hành trình của mỗi người, không thể tránh khỏi những thử thách và khó khăn nhất định. Đối với mình, thử thách lớn nhất chính là bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Khi mới lên đại học, mình là một bạn sinh viên khá “hướng nội”, mình ngại tham gia các hoạt động trong khoa và trong trường, không dám đứng lên đặt câu hỏi, nêu ra ý kiến của mình, cũng không dám thử sức trong những cuộc thi.

Chính những sự dè dặt ấy đã khiến mình gặp nhiều trở ngại và khó khăn ở trong môi trường mới, khi mà những môn học đại cương và chuyên ngành ngày một khó, yêu cầu mình phải chủ động học hỏi thêm từ bạn bè và anh chị đi trước. Mỗi ngày đến trường đối với mình chỉ đơn giản là lên lớp ngồi nghe giảng rồi về nhà học bài, không đi chơi với bạn bè, không tham gia chương trình ngoại khóa. Mình không còn cảm nhận được niềm vui khi tới trường, và mình từng nghĩ cuộc sống đại học sẽ trở nên nhàm chán và không có kỉ niệm đáng nhớ.

Tuy vậy, mình may mắn khi có được sự quan tâm, ủng hộ và động viên giúp đỡ từ các thầy cô trong trường. Cô giáo dạy Toán là người đầu tiên cổ vũ mình tham gia cuộc thi Olympic Toán của trường để thử sức bản thân. Ban đầu mình còn đắn đo, không biết mình có thể làm tốt được không, nhưng cô đã nói với mình rằng: Chỉ khi bước khỏi vùng an toàn mới có thể hiểu được khả năng mình ở đâu và nên làm gì để có thể phát triển hơn nữa. Lần thi Olympic đó, tuy không đạt được giải, nhưng với mình đó là một bước tiến lớn, giúp mình tự tin “chuyển mình hơn”.

Sau thời gian đó, mình quyết định tham gia vào Câu lạc bộ Phát triển Kỹ năng của trường để học hỏi và trau dồi khả năng hơn. Ở đây, các thầy cô trong bộ môn Phát triển Kỹ năng cũng như các anh chị trong câu lạc bộ đã tạo cho mình những buổi workshop theo chuyên đề để trang bị những kỹ năng mới, giúp mình thích nghi tốt hơn với cuộc sống đại học. Mình còn được thử sức với những vai trò mới, là cộng tác viên tham gia văn nghệ, là phó ban truyền thông, và sau đó là chủ nhiệm câu lạc bộ. Mình đã có rất nhiều “lần đầu tiên”: lần đầu tham gia tổ chức một chương trình lớn, lần đầu đứng phát biểu trước gần 1000 người, được làm MC, quảng bá truyền thông,... Những trải nghiệm và những lần được cọ sát trong thực tế này cũng là những lần mình được khám phá những điều mới và tích lũy kinh nghiệm.

Nếu hỏi mình ở trước đây, mình sẽ không bao giờ nghĩ bản thân có thể làm được những điều này. Những “bước đi” đó không chỉ là kết quả của nỗ lực mà còn là sự khẳng định về khả năng và tiềm năng của mình. Mình đã trở thành một cá nhân mạnh mẽ hơn, dám tin và dám làm, biết nắm bắt những cơ hội và vượt qua những thử thách mới. Có thể nói môi trường Đại học Thủy lợi tạo ra - một môi trường của sinh viên, cho sinh viên và vì sinh viên là một “lực đẩy” rất lớn để sinh viên của trường có thể vươn xa hơn nữa trong quãng đường sau này.

Mình cho rằng khi còn trẻ, mỗi cá nhân đều có khả năng và trách nhiệm đóng góp cho xã hội. Do vậy, mình cũng cố gắng tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng và cống hiến thời gian để góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Một hoạt động đã mang lại cho mình nhiều kỷ niệm chính là là chương trình Giáng sinh nhân ái do CLB Phát triển Kỹ năng - ngôi nhà nhỏ mình đã gắn bó trong suốt quãng đời sinh viên tổ chức. 3 mùa của chương trình chính là 3 trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của mình.

Từ tổ chức bán hàng để gây quỹ, cùng nhau xây dựng lên đêm nhạc kịch từ thiện, và cuối cùng là chuyến hành trình trao những suất quà cho các em nhỏ trên vùng cao. Thực hiện một chương trình như vậy đòi hỏi một cá nhân phải dành rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị, nhưng khi được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi nhận những món quà giáng sinh, thì những khó khăn dường như không còn nữa, mà thay vào đó là niềm vui, sự hứng khởi, sự ấm áp, kết nối bền chặt của con người với con người, thể hiện đúng tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam xưa nay.

Mình tin tình người và lòng tử tế của mỗi người là nguồn động viên lớn để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Hạnh phúc thực sự đến từ việc cống hiến và mang lại những giá trị tích cực cho xã hội. Bằng tình yêu thương và sự chia sẻ, chúng ta có thể lan tỏa những điều tốt lành khắp mọi nơi, từng chút một, từng hành động nhỏ bé.

“Success is carved slowly and with care” – Câu châm ngôn này của Pam Brown đã cho mình một nguồn cảm hứng rất lớn trong suốt những năm gắn bó với ngôi trường Thủy lợi. Lựa chọn được môi trường phù hợp, liên tục học hỏi và trải nghiệm từng chút một mỗi ngày, chúng ta sẽ thoát khỏi cái kén và khám phá được tiềm năng của bản thân, từ đó bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy cứ làm đi, dù ban đầu mình có thể phạm sai lầm và vấp ngã. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và vào khả năng của mình để vượt qua mọi thử thách. Những điều tuyệt vời đang đón chờ bạn ở phía trước.

Một số thành tích nổi bật của Ngọc Anh: Đạt học bổng sinh viên xuất sắc khoa trong 6/7 kỳ học;

Giải nhì đôi nữ - nội dung cầu lông trong hội thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023;

GPA: 3.86/4;

Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên;

Tham gia nghiên cứu khoa học cấp khoa;

Chủ nhiệm CLB Phát triển Kỹ năng Trường Đại học Thủy lợi nhiệm kỳ 2022-2023.