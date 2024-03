Chủ nhiệm CLB Phong cách Sinh viên NEU trưởng thành mỗi ngày nhờ công tác Đoàn

SVVN - Nguyễn Tuấn Kiệt hiện là sinh viên năm 3 Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Qua thời gian dài gắn bó với công tác Đoàn, Tuấn Kiệt đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong học tập và rèn luyện, “gặt hái” những lý tưởng sống cao đẹp, tự tin trưởng thành mỗi ngày cùng màu áo xanh.

Nhân duyên với màu áo xanh

“Năm 2021 đánh dấu quãng thời gian đáng nhớ đối với mình, vừa bước chân vào cánh cửa đại học thì dịch bệnh COVID-19 diễn ra. Những ngày tháng đầu tiên thời sinh viên gắn liền với những tiết học trực tuyến tại nhà và nếu như không có những hoạt động của Đoàn tạo khí thế cho sinh viên, chắc chúng mình sẽ nản lắm. Mình nhớ mãi các chương trình, hoạt động mà Đoàn Thanh niên tổ chức qua màn ảnh nhỏ. Sự nhiệt huyết, tận tình đó đã truyền cảm hứng cho mình để trở thành những người mang khát vọng cống hiến và đánh dấu những bước chân đầu tiên mình gắn bó với Đoàn.”

Mình nhớ mãi sự kiện đầu tiên tham gia là đợt Tập huấn Cán bộ Đoàn do Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Đó là một đợt tập huấn “đặc biệt” và “đáng nhớ” đối với cá nhân mình. Mình đã vô cùng bất ngờ với tính quy mô, bài bản của đợt tập huấn mặc dù mọi thứ được diễn ra trực tuyến với những khó khăn nhất định trong bối cảnh dịch bệnh. Khi ấy, mình vinh dự được tập thể trong Team tín nhiệm bầu làm Leader của Dự án. Vượt qua những khoảng cách về mặt địa lí, mình cùng các đồng chí trong Team, chúng mình đã nhận được chứng nhận Dự án khả thi phát triển trong hoạt động Tập huấn Cán bộ Đoàn K63.

Cơ hội tiếp theo đến khi mình trúng tuyển Cộng Tác viên của CLB Phong cách Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - NBC. Mình có thêm nhiều bạn bè mới, được giao lưu, trò chuyện cùng với các anh chị Ban Chủ nhiệm để tiếp thu thêm kiến thức và học hỏi kinh nghiệm. Đó cũng chính là lúc mình nhận ra rằng, xung quanh có vô vàn những người tài giỏi với thành tích học tập, rèn luyện vô cùng xuất sắc. Điều đó đã phần nào tạo cho mình những áp lực để bản thân cần phải cố gắng, nỗ lực hơn để trở thành phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày, giống như slogan của Câu lạc bộ Phong cách Sinh viên: “BEING YOU BUT THE BEST VERSION”. Thời gian qua đi, nhờ sự chỉ bảo từ các anh chị Ban Chủ nhiệm và sự giúp đỡ chân tình từ các bạn Thành viên/Cộng Tác viên Câu lạc bộ, mình đã vinh dự được tín nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phong cách Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Dưới “mái nhà” Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Qua quá trình hoạt động, mình cũng có những kỉ niệm khó phai. Trong quãng thời gian tập huấn Cán bộ Đoàn, mình và các đồng chí của mình đã có những khoảng thời gian “meeting online” với nhau lên đến 5 tiếng đồng hồ mà chưa cảm thấy mệt. Chúng mình đã cùng động viên nhau cố gắng từng ngày, có những giây phút trò chuyện tâm sự bên lề tràn ngập tiếng cười. Có thể nói, sự khó khăn của dịch bệnh đã phần nào tiếp thêm cho chúng mình ngọn lửa, ý chí, sự quyết tâm để hoàn thành xuất sắc đợt tập huấn.

Hay như các sự kiện lớn mà mình được tham gia với vai trò là Trưởng/Phó Trưởng Ban Tổ chức. Có thể kể đến như sự kiện NEU Glamour 2023 được tổ chức vô cùng hoành tráng. Sự kiện được chuẩn bị và diễn ra trong khoảng thời gian gần 3 tháng, quãng nghỉ giữa các vòng thi là vô cùng ngắn. Mình được chỉ định làm Phó Trưởng Ban Tổ chức và được trực tiếp hợp tác với các đơn vị khác trực thuộc Đoàn trường, Hội Sinh viên như CLB Kết Nối Trẻ, Đội Lễ tân, Ban Chương trình và Hỗ trợ Sự kiện. Khoảng thời gian 3 tháng ấy đã giúp mình học hỏi thêm rất nhiều từ khâu sắp xếp thời gian, công việc đến cách phối hợp, vận hành giữa các tổ chức với nhau.

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mình và CLB đã tổ chức thành công chương trình thiện nguyện: “Trung Thu cho em” đánh dấu sự kiện đầu tiên phối hợp giữa sinh viên 2 nước Việt Nam - Lào tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp kỉ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2023). Sự kiện đã góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị vĩ đại giữa nhân dân Việt Nam và Lào nói chung cũng như sinh viên Việt Nam và Lào đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng.

Qua quá trình rèn luyện, mình cảm nhận được những thay đổi rõ rệt. Môi trường Đoàn còn giúp mình ươm mầm khát vọng, bồi dưỡng lý tưởng sống và phát triển bản thân. Từ một cậu học trò có phần bỡ ngỡ, rụt rè trước các hoạt động xã hội, mình tự tin hơn, tích cực tham gia đóng góp sức trẻ của mình cho các hoạt động xã hội. Việc được tiếp xúc, hoạt động cùng những người anh, người chị và các bạn sinh viên vô cùng tài năng tại NEU giúp mình có cơ hội được học hỏi nhiều điều, tạo cho mình động lực để không ngừng cố gắng phát triển bản thân mỗi ngày.

Nhờ có Đoàn mà chúng mình trưởng thành mỗi ngày. Nhân dịp tháng Thanh niên và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn, từ tận trái tim, mình muốn gửi lời cảm ơn tới Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - “người bạn đồng hành của thanh niên” vì đã luôn tạo môi trường để đoàn viên tích cực học tập và rèn luyện, hiệu quả giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng của mình. Mình xin gửi lời tri ân tới Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vì đã luôn tạo điều kiện, quan tâm tới sự phát triển của sinh viên, sát sao với từng vấn đề của sinh viên để chúng mình tự tin trưởng thành mỗi ngày cùng màu áo xanh tình nguyện. Mình luôn tự hào là một đoàn viên dưới “mái nhà” Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Một số thành tích của Tuấn Kiệt: - 8.0 IELTS. - GPA: 3.87/4.0 - Học bổng xuất sắc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (các năm học từ 2021 – 2023). - Tham luận tại Hội thảo Khoa học Quốc gia “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Lý luận và thực tiễn”. - Thành viên Đề tài “Ứng phó với phòng vệ thương mại của xuất khẩu dệt may Việt Nam” đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Trưởng Ban Điều hành Dự án Sinh viên Tiềm năng - NEU Talented Student Project. - Chủ nhiệm CLB Phong cách Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân NBC nhiệm kỳ 2022 – 2023 - Ban Tổ chức Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Thành Đoàn Hà Nội và Thành Đoàn Viêng Chăn - cấp Thành phố Hà Nội. - Đại biểu chính thức Diễn đàn sáng kiến chính sách Thanh niên Việt Nam - Vietnam Youth's Policy Initiative.

(Ảnh NVCC)