Chương trình K-pop Lovers Festival 2026 và K-pop Cover Dance Festival tại Việt Nam diễn ra tại Hà Nội ngày 11-12/7

SVO - Chương trình biểu diễn hát và nhảy của các fan K-pop Việt Nam đầy tài năng và lễ hội K-pop, V-pop với sự xuất hiện của Biên đạo Hàn Quốc Koo Young Back và các ca sĩ Việt Nam Erik, Maiquinn diễn ra trong hai ngày 11 đến 12/7/2026 tại khu phố đi bộ Trần Nhân Tông, thành phố Hà Nội.

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc và Báo Seoul phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội K-pop Lovers Festival 2026 (tạm dịch: Lễ hội dành cho người hâm mộ K-pop). Đây là sự kiện biểu diễn hát và nhảy K-pop được mong đợi nhất trong năm của cộng đồng người hâm mộ K-pop tại Việt Nam, nơi các fan thể hiện tình yêu K-pop và bản sắc Việt Nam rất riêng.

Khách mời: Biên đạo Hàn Quốc Koo Young Back, ca sĩ Erik và Maiquinn

Vào 19h ngày 11/7/2026 (thứ Bảy), 12 nhóm nhảy tài năng nhất đến từ Hà Nội, Hồ Chí Minh sẽ có dịp bùng cháy với đam mê K-pop qua những tiết mục nhảy cover K-pop ấn tượng cùng phần trình diễn ấn tượng của biên đạo/vũ công Koo Young Back (Hàn Quốc) đến từ 1Million Dance Studio – biên đạo nổi tiếng cho những màn vũ đạo ấn tượng của DBSK, BOA, SUJU, EXO, SEVENTEEN, Kep1er…

Vào 19h ngày 12/7/2026 (Chủ Nhật), 13 bạn trẻ xuất sắc nhất sẽ có cơ hội thể hiện khả năng ca hát đầy nội lực qua các bài hát K-pop trên sân khấu lớn cùng các ca sỹ nổi tiếng Việt Nam như Erik và Maiquinn, được kỳ vọng sẽ khiến bầu không khí của lễ hội trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Lễ hội K-pop Lovers Festival 2026 dự kiến sẽ tiếp tục thu hút các bạn trẻ yêu K-pop với nhiều hoạt động đa dạng hấp dẫn như trải nghiệm không gian Kpop từ Gen 1 đến 5, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ với photobooth đậm chất K-pop, trải nghiệm khám phá du lịch Hàn Quốc và tham gia trải nghiệm gắp thú bông Hàn Quốc, tìm hiểu bản quyền Hàn Quốc, chơi trò chơi dân gian Hàn Quốc… từ 14:00~18:00 trong 2 ngày 11-12/7/2026.

Nhảy Ngẫu hứng K-pop (K-pop Random Dance) sẽ diễn ra vào lúc 15:30~17:00 trong 2 ngày 11~12/7/2026. Đây là một hoạt động không thể thiếu đối với người hâm mộ K-pop tại mỗi dịp lễ hội. Tham gia vào Nhảy Ngẫu hứng K-pop, các bạn trẻ Việt Nam sẽ không chỉ được hòa mình vào những giai điệu quen thuộc, sôi động mà còn có cơ hội thỏa sức thể hiện khả năng vũ đạo cùng tình yêu và lòng nhiệt huyết dành cho K-pop.

Biên đạo/Vũ công Koo Young Back.

Dance workshop cùng với Biên đạo/Vũ công Koo Young Back diễn ra vào lúc 13:30~15:00 ngày 11/7/2026 sẽ là một món quà ý nghĩa chương trình lễ hội năm nay dành cho người hâm mộ đam mê nhảy K-pop. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Biên đạo/Vũ công Koo Young Back, người hâm mộ K-pop sẽ có cơ hội học hỏi và tập những màn vũ đạo nổi tiếng của thần tượng K-pop ngay tại Hà Nội.

Nhóm nhảy xuất sắc nhất được tham gia chương trình “K-POP Cover Dance Festival World Final 2026”

Tại lễ hội năm nay, một nhóm biểu diễn nhảy xuất sắc nhất tại chương trình sẽ có cơ hội đứng chung sân khấu với các nhóm nhảy xuất sắc trên toàn thế giới và các K-pop idol tại chương trình Lễ hội Nhảy K-pop Thế giới tại Hàn Quốc (K-pop Cover Dance Festival World Final 2026) do Báo Seoul tổ chức dự kiến vào tháng 10 tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đồng hành đưa các bạn trẻ Việt Nam yêu K-pop đến với sân khấu biểu diễn K-pop lớn tại Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở đó, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trẻ Việt Nam đam mê K-pop, tạo cơ hội để những tài năng triển vọng được tiếp cận các chương trình đào tạo, phát triển và từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành nghệ sỹ/thần tượng K-pop trong tương lai.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Park Chan A chia sẻ: “Tôi hy vọng lễ hội năm nay sẽ là nơi gắn kết những bạn trẻ Việt Nam yêu K-pop với fan K-pop trên toàn thế giới, đồng thời, cũng sẽ là một điểm hẹn giao lưu văn hóa nơi người dân hai nước có thể cùng tận hưởng âm nhạc K-pop và V-pop”.

Chương trình mở cửa hoàn toàn miễn phí. Mọi thông tin chi tiết về chương trình sẽ được đăng tải trên facebook của Trung tâm https://www.facebook.com/vietnamkcc/