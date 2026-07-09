Mảnh kim loại trong sinh tố dâu tây đang gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Một câu chuyện về việc một khách hàng uống sinh tố dâu tây 'được xay bằng thìa kim loại' tại một quán cà phê tư nhân đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Lời chỉ trích ngày càng gia tăng, đặc biệt sau khi bình luận của quán cà phê sau vụ việc, khuyên khách hàng “hãy ăn thịt ba chỉ và để nó trôi xuống cùng với phần mỡ” (ám chỉ chấp nhận làm một việc, đánh đổi hoặc đồng tình với điều gì đó không mấy tốt đẹp/không hoàn hảo để có được phần lợi ích chính, kết quả tốt đẹp hoặc để giữ hòa khí) được lan truyền.

Ngày 8/7, một bài đăng có tiêu đề “Hàng trăm mảnh kim loại được tìm thấy trong sinh tố” đã được chia sẻ trên một cộng đồng trực tuyến cùng với các bức ảnh liên quan. Tác giả, được xác định là A, một bà nội trợ sống ở vùng Bắc tỉnh Gyeongsang cho biết, cô đã gọi ba ly sinh tố dâu tây tại một quán cà phê tư nhân ở ngoại ô thành phố cho chồng và các đồng nghiệp đang làm việc ngoài trời dưới cái nắng gay gắt.

Theo lời A, trong khi chờ đồ uống, cô nghe thấy tiếng động lớn từ máy xay và rất ngạc nhiên, nhưng lúc đó, cô nghĩ đó chỉ là sự cố kỹ thuật. Sau đó, A mang đồ uống đã pha xong đến công ty của chồng, nơi bốn đồng nghiệp, bao gồm cả chồng cô, đã cùng nhau uống.

Ảnh chụp màn hình từ một cộng đồng trực tuyến.

Trong lúc đang uống, họ cảm thấy có vật lạ và nhổ đồ uống ra, phát hiện những mảnh kim loại sắc nhọn. "Khi kiểm tra, tôi thấy rất nhiều mảnh kim loại còn sót lại dưới đáy cốc", A kể lại tình huống lúc đó: "Ban đầu, tôi nghĩ vật lạ đó chỉ là hạt dâu tây, và tôi không bao giờ tưởng tượng đó lại là một mảnh kim loại". Khi A quay lại quán cà phê để xác minh tình hình, sự việc được phát hiện là do sự bất cẩn của một nhân viên mới làm việc được khoảng ba ngày.

Quán cà phê thừa nhận tai nạn: "Chúng tôi bị phân tâm và vô tình cho một chiếc thìa kim loại vào máy xay". Họ giải thích rằng, sự việc xảy ra khi các mảnh vụn của chiếc thìa kim loại bị xay cùng với đồ uống. Họ nói thêm rằng, họ phát hiện ra tai nạn khi đang rửa chén bát sau khi thấy mảnh thìa bị xay, nhưng đồ uống đã được bán, và họ không thể liên lạc với A trước, vì không có thông tin liên lạc của cô ấy.

Sau khi xác minh sự việc thông qua camera giám sát, chủ quán cà phê đã xin lỗi và đề nghị hoàn tiền cũng như điều trị y tế. Tuy nhiên, A cho rằng vấn đề nằm ở phản ứng của quán cà phê sau sự việc hơn là chính tai nạn.

Ảnh chụp màn hình cộng đồng trực tuyến.

A, người sau đó đã thảo luận vấn đề bồi thường với chủ quán cà phê: "Tôi nói với họ rằng, ngay từ đầu, tôi không quan tâm đến tiền bạc và tôi không nghĩ đến việc bồi thường bằng tiền, vì điều quan trọng là cách tôi chấp nhận và phản ứng với tình huống đó, vì tôi đã tiêu thụ sản phẩm rồi. Tuy nhiên, ngay cả trong cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi, cùng với những lời giải thích lặp đi lặp lại rằng, lượng mảnh kim loại có thể tương đối nhỏ đối với hai ly đồ uống (do quy trình sản xuất), họ vẫn đề cập đến số tiền tương ứng với chi phí bữa ăn và bảo tôi ăn thịt ba chỉ và để cho nó trôi xuống cùng với mỡ".

A bày tỏ sự bức xúc: "Tôi đặt câu hỏi, liệu đây có phải là phản hồi thích hợp mà một doanh nghiệp nên đưa ra cho người tiêu dùng hay không, khi mà vật thể kim loại lạ đã lẫn vào đồ uống và thực tế đã được tiêu thụ, xét đến lời giải thích rằng, sẽ không sao vì chỉ có một lượng nhỏ kim loại trong hai ly sinh tố, lời khẳng định lặp đi lặp lại rằng, mức bồi thường tiêu chuẩn là khoảng 200.000 won (tương đương khoảng 3,5 triệu đồng), và thậm chí cả lời nói ăn thịt ba chỉ và để cho nó trôi xuống cùng với mỡ". A, người cho biết đã báo cáo vụ việc cho bộ phận vệ sinh của chính quyền địa phương có liên quan, nhấn mạnh: "Lý do tôi đăng bài này không phải để đổ lỗi cho ai hay đòi bồi thường. Quá trình chế biến thực phẩm đòi hỏi trách nhiệm cao như vậy, và tôi hy vọng sự việc này sẽ là một bài học để ngăn ngừa những tai nạn tương tự".