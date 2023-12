Cô gái Việt tốt nghiệp thạc sĩ bằng danh dự tiết lộ 4 tips học tập ở trường số 1 Na Uy

SVVN - Nguyễn Hải Hậu (sinh năm 1998 tại Hà Nội) là Á khoa chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương với số điểm GPA 3.96/4.0. Sau tốt nghiệp, Hải Hậu tiếp tục giành học bổng toàn phần hệ thạc sĩ 2 năm tại Na Uy chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và vận hành. Đặc biệt, Hải là nữ sinh người Việt tốt nghiệp bằng danh dự Kinh doanh tại ngôi trường top đầu Na Uy.

Sau hai năm học tập và tích lũy kinh nghiệm mới đây, Hải Hậu đã tốt nghiệp bằng danh dự ngành Kinh doanh, chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và vận hành (Supply chain & Operations Management) từ trường Kinh doanh BI Na Uy (BI Norwegian Business School). Sắp tới, cô nàng sẽ chính thức làm việc tại công ty Aker Solutions, Na Uy.

Theo chia sẻ của Hậu, học bổng hệ thạc sĩ mà cô nhận được là học bổng merit-based BI Presidential Scholarship của trường Kinh doanh BI Na Uy, bao gồm toàn bộ học phí cho hai năm học và trợ cấp sinh hoạt phí mỗi kì. Trị giá của học bổng khoảng 1.2 tỉ đồng.

Hải Hậu tiết lộ: “Học bổng này rất cạnh tranh, thường chỉ có 2 suất mỗi năm cho sinh viên từ Việt Nam. Trường Kinh doanh BI Na Uy cũng nổi tiếng là trường kinh doanh số 1 Na Uy và là một trong những trường kinh doanh hàng đầu ở châu Âu.”

Ngoài ra, ngôi trường Hậu nhận học bổng đứng thứ hai ở khu vực Bắc Âu theo bảng xếp hạng những trường kinh doanh tốp đầu châu Âu của Financial Times năm 2023.

Chia sẻ về kế hoạch du học của mình, nữ sinh Việt cho biết khi còn học Đại học chưa từng nghĩ đến chuyện đi du học. Tuy nhiên, sau khi ra trường, mỗi ngày làm việc văn phòng 8 tiếng, Hải bắt đầu thấy mình chưa sẵn sàng cho việc ổn định sớm.

Cũng từ khoảnh khắc đó Hải Hậu ấp ủ dự định du học. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tầm trung, Hậu hiểu rằng không nên gây áp lực tài chính lên bố mẹ. Cô gái quyết tâm tìm kiếm các chương trình học bổng hệ thạc sĩ.

“Mình rất có hứng thú với du học Bắc Âu bởi lẽ các nước Bắc Âu luôn nằm trong top các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới với những chính sách xã hội và môi trường tiến bộ bậc nhất”, Hậu cho biết.

Sau khi xác định được ngành mình muốn theo đuổi, nữ sinh bắt tay ngay vào tìm kiếm các học bổng cho ngành đó và tiêu chí xét học bổng. Đối với học bổng BI Presidential Scholarship của trường Kinh doanh BI Na Uy, nhà trường sẽ xét các yếu tố như điểm GPA, GMAT, bài luận, ngành học và quốc gia của ứng viên.

Ngoài ra, để có thể xin được học bổng, ứng viên phải được chấp nhận vào một trong những chương trình học của trường. Như vậy, ứng viên cần thỏa mãn các yếu tố về học thuật và điểm IELTS. Sau khi đã hiểu được những yêu cầu trên, Hải Hậu dành thời gian bổ sung IELTS và bài luận để đảm bảo tiêu chí học bổng đưa ra.

Tuy đã tốt nghiệp với tấm bằng danh dự, Hậu vẫn không quên những khó khăn gặp phải trong quá trình xin học bổng. Hậu kể, việc cân bằng thời gian là một rào cản rất lớn. Thời điểm đó, ban ngày cô nàng đi làm toàn thời gian, đến tối và cuối tuần lại tất bật chuẩn bị hồ sơ.

Có những lúc Hậu thầm mong muốn có một ngày nghỉ ngơi không cần phải làm gì cả. Tuy nhiên, Hậu tự đặt lên bản thân hy vọng và lấy đó làm động lực cố gắng.

“Mỗi ngày thức dậy mình đều tưởng tượng viễn cảnh mình đậu học bổng, được sang trời Âu và trải nghiệm những điều mới lạ, và chính điều đó giúp em tiếp tục. Một câu nói mà em thích đó là “When you want something, all the universe conspires to help you achieve it”, tạm dịch là Nếu bạn thật sự mong muốn thứ gì đó, vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được nó. Vì vậy, điều đầu tiên giúp em vượt qua khó khăn đó là có động lực đủ lớn và rõ ràng”, Hải Hậu chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc chia nhỏ khối lượng công việc và có kế hoạch cụ thể cho từng đầu việc cũng giúp Hậu bình tĩnh và hoàn thành mọi thứ trong thời hạn.

Nói về ngành học Quản lý chuỗi cung ứng và vận hành, Hải khẳng định đây là một lĩnh vực có tiềm năng với nhiều cơ hội việc làm. Ngày chọn ngành theo học Hậu tin rằng thông qua việc học chuyên ngành sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về từng thành phần của chuỗi cung ứng, từ quản lý nguồn cung đến quản lý phân phối và vận chuyển hàng hóa.

Theo đó công việc trong lĩnh vực này đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược, và đó cũng chính là những kĩ năng mà Hậu muốn rèn luyện để đóng góp vào sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp.

Thời gian đầu sang Na Uy, Hải Hậu choáng ngợp với yêu cầu học thuật cao ở bậc học thạc sĩ. Ngoài học tập, nữ sinh Việt còn năng nổ làm thêm tại phòng Marketing và Tuyển sinh quốc tế của trường, nên việc cân bằng giữa công việc, học tập và đời sống cá nhân là một thách thức lớn.

Nhưng khi nhìn lại Hậu nói những thử thách ấy đã giúp bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn là nữ sinh rụt rè, ngại ngùng Hải Hậu đã trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, hiểu rõ hơn về nhiều nền văn hóa khác nhau và phát triển khả năng làm việc hiệu quả trong một môi trường đa văn hóa sau thời gian học tập ở Na Uy.

Hải Hậu tiết lộ để có thể học tập tốt ở một ngôi trường top đầu có bốn việc quan trọng. Thứ nhất là quản lý thời gian, lịch trình học tập ở bậc thạc sĩ sẽ nặng nề hơn bậc cử nhân, nên việc lập kế hoạch, phân chia thời gian cho các môn học và dự án nghiên cứu là rất cần thiết.

Thứ hai là tận dụng tài nguyên, theo đó sử dụng nguồn tài nguyên học thuật phong phú như thư viện, giáo sư giỏi và hoạt động ngoại khóa để mở rộng kiến thức và kĩ năng của bản thân là điều cần thiết.

Thứ ba là hợp tác và giao tiếp, đối với chương trình học của Hậu có rất nhiều hoạt động nhóm, do vậy việc tích cực thảo luận, chia sẻ và hợp tác với các bạn cùng lớp và giáo viên là rất quan trọng.

Cuối cùng là đam mê và kiên nhẫn. Hậu chia sẻ thời gian đầu, việc học tập có thể khó khăn, nhưng kiên trì sẽ đem lại kết quả đáng giá. Đồng thời, hãy theo đuổi đam mê và có cho mình những động lực đủ lớn để giúp chúng ta vượt qua mọi rào cản.

Với kinh nghiệm tự đúc kết, Hải Hậu cho biết trái ngọt khiến bản thân tự hào nhất là lọt vào danh sách Dean’s list cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tất cả các kì học tại BI và một kì trao đổi tại Aston Business School, the UK.

“Mình cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ bằng danh dự (Degree with Honours). Rất ít sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng danh dự bởi những yêu cầu khắt khe như điểm trung bình học tập sau hai năm đạt A, không môn học nào dưới điểm B và bài luận văn đạt A. Bài luận văn của mình về chủ đề Tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho hoạt động tách khí, vận chuyển và lưu trữ khí CO2 cũng đang được chỉnh sửa để đăng tạp chí”, Hậu cho biết.

Hành trình du học của Hải Hậu không khô khan, nghèo nàn về những trải nghiệm ngoài chuyện học tập. Hải tâm sự: “Có những khía cạnh của bản thân mình mà có lẽ nếu mình không đi du học, mình sẽ không biết được. Một ví dụ đơn giản là, mình chưa từng biết mình có thể nấu ăn ngon tới vậy”.

Theo chia sẻ của cô nàng, Na Uy rất đắt đỏ nên sinh viên hầu hết sẽ tự nấu ăn và chỉ đi ăn ngoài những dịp quan trọng. Ngoài ra, trong quá trình du học, Hậu cũng tranh thủ du lịch châu Âu và vương quốc Anh. Nhờ vậy, nữ sinh Việt cũng đã có cơ hội được ngắm hiện tượng cực quang - một “đặc sản” thiên nhiên của Na Uy. Càng đi nhiều, Hậu càng học được nhiều về văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên của các quốc gia khác nhau, từ đó làm giàu thêm vốn sống cho bản thân.

Nhắn nhủ đến các bạn sinh viên đang có ước mơ du học Hậu nói: “Các bạn hãy tin rằng mình có thể làm được. Thay vì mất thời gian nghi ngờ bản thân, hãy tìm kiếm các cơ hội, nghiên cứu các tiêu chí đánh giá và bổ sung những gì bản thân còn thiếu.

Những lúc nản chí, các bạn hãy liệt kê những động lực đi du học của mình và nhắc nhở bản thân về chúng mỗi ngày. Hãy cố gắng hết sức để chúng ta không phải hối tiếc điều gì!”.

Hiện tại Hậu đã nhận được lời mời làm việc từ hãng hàng không Na Uy - Norwegian Airline và công ty Aker Solutions - một công ty trong lĩnh vực năng lượng, sắp tới Hậu sẽ bắt đầu làm việc tại Aker Solutions, đóng góp một phần nhỏ vào các giải pháp năng lượng bền vững toàn cầu. Đồng thời, cô nàng cũng mong muốn làm việc tại nước ngoài một vài năm để tăng lợi thế cạnh tranh của bản thân.

“Một dự định nữa của mình là tài trợ cho bố mẹ sang Na Uy và châu Âu du lịch vào năm tới. Đây là ước mơ được mình ấp ủ từ rất lâu rồi và mình rất vui vì mình sắp có thể thực hiện được”, Hải Hậu hào hứng.

Ảnh: Nhân vật cung cấp