Cô nàng 9X ‘mê hoặc’ giới trẻ khi ‘biến hóa’ thành loạt nhân vật đình đám trong phim 'bom tấn'

SVVN - Từ loạt nhân vật trong các phim như 'Avatar 2', 'M3GAN', 'The shape of water', đến 'The last of us' đều không làm khó Thái Ngọc Mỹ Linh. Mỗi lần 'biến hóa' của cô gái sinh năm 1995 này lại khiến mọi người bất ngờ.

Là chuyên viên trang điểm và hóa trang, Thái Ngọc Mỹ Linh đã bắt đầu với công việc này từ năm 2013. Cô nàng thu hút mọi người với các video ‘biến hóa’ đầy công phu từ các nhân vật trong nhiều bộ phim ‘bom tấn’ như Avatar 2, M3GAN, The shape of water, Morbius, Guardians of the galaxy, IT hay bộ phim đang rất ăn khách The last of us.

Đến nay, Mỹ Linh đã hoá trang thành gần 100 nhân vật. Từ đó, cô nhanh chóng nhận được nhiều ủng hộ của người xem và liên tục mang đến những màn ‘biến hóa’ đầy ấn tượng.

Mỹ Linh kể: “Nhân vật áp lực và đòi hỏi công sức nhất chính là thủy quái trong phim The shape of water. Đây là bộ phim Hollywood nổi tiếng về tình cảm lãng mạn giữa cô gái lao công và anh chàng thủy quái. Mình phải làm thủ công từng cái vây cá, mang cá và sơn thêm một lớp màu UV dạ quang để phát sáng trong bóng tối như trong phim. Khoảng thời gian mình thực hiện nhân vật này lại đúng lúc dịch bệnh nên mọi phụ kiện hầu như không có để mua. Mình tái sử dụng những cây xiên que, khăn giấy, vỏ chai để hoàn thành”.

Từ nhỏ, cô nàng sinh năm 1995 này rất thích xem phim kinh dị và các nhân vật điện ảnh. Đó là lúc đam mê hóa trang tạo hình bắt đầu nhen nhóm trong Mỹ Linh. Khi mới bắt đầu, cô cũng đối diện với nhiều khó khăn để kiên định với lựa chọn của mình.

Thực sự, công việc này rất tốn kém về mặt đầu tư và chi phí học. Mỹ Linh phải vừa làm nhiều công việc khác nhau, vừa tìm tòi gần 5 năm. Lúc đó, cô sáng đi học trang điểm, chiều lại bắt đầu đi làm. Tuy cực nhưng yêu nghề và muốn tương lai tốt hơn nên Mỹ Linh luôn cố gắng từng ngày.

Bước ngoặt trong công việc của Mỹ Linh chính là khi hóa trang thành nhân vật chú hề trong phim kinh dị đình đám IT. Những bước đầu thành công tạo thêm động lực cho cô sáng tạo thêm trong công việc. Đến hiện tại, cô có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Mỹ Linh tâm sự: “Hiện tại, khi ngồi lại suy nghĩ, mình luôn cảm thấy tự hào vì khoảng thời gian khó khăn nhưng không từ bỏ trước khi vào nghề. Để hôm nay, mình vừa được làm công việc yêu thích, vừa kiếm tiền được từ nó nữa. Rất tuyệt vời!”.

Hiện tại, sự phát triển của mạng xã hội cũng góp phần hỗ trợ công việc của Mỹ Linh nhiều hơn. Cô đã có những cập nhật liên tục từ các kênh truyền thông, phim ảnh để theo kịp xu hướng trên mạng xã hội.

“Mình phải bắt những ‘trend hot’ trên mạng. Những phim ‘bom tấn’ công chiếu có nhân vật nào ‘hot’ là mình phải tái hiện lại cho bằng được. Chẳng hạn như Avatar 2 vừa ra mắt, mình có làm nhân vật Tsireya - cô gái tộc người biển Metkayina, búp bê kinh dị M3GAN. Đặc biệt là nhân vật zombie nấm bào tử trong The last of us đang rất ăn khách”, Mỹ Linh chia sẻ.

Việc sáng tạo nội dung trên mạng đòi hỏi sự ổn định và kiên trì. Đôi khi, Mỹ Linh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi khi ‘chạy đua’ để thu hút lượt xem, rồi phải nghiên cứu nhân vật kỹ về cách đi đứng, hoá trang, phụ kiện để tái hiện lại một cách hoàn chỉnh nhất. Tuy nhiên, áp lực nhiều thì mới tạo ra kim cương, cô nàng này vẫn luôn thích thử thách bản thân qua từng nhân vật để nâng cao tay nghề mỗi ngày.

Làm về các nội dung trên mạng xã hội thì sẽ không tránh khỏi các bình luận trái chiều. Với Mỹ Linh, trước khi ra mắt video mới luôn có nghiên cứu kỹ lưỡng, tự trải nghiệm một thời gian. Với các bình luận mang tính công kích, cô sẽ phản bác một cách rõ ràng để không ảnh hưởng đến uy tín của mình.

Với các bạn trẻ cũng đang muốn theo đuổi công việc này một cách lâu bền, nhất là sự đầu tư cho nghề là con số không nhỏ, Mỹ Linh chia sẻ, các bạn hãy sáng suốt và suy nghĩ thấu đáo. Tự hỏi rằng, bạn có thực sự đam mê nó không, bạn có chịu dành cả ngày chỉ để làm một sợi dây chuyền hoặc nặn một khuôn mặt hay không.

Vì nếu bạn chỉ thích hoặc muốn theo ‘trend’ làm cho có thì việc theo nghề này lâu dài sẽ khó thành công. Vì công việc này, ngoài sự sáng tạo thì cần cù và kiên nhẫn là quan trọng nhất.

Sắp tới, Mỹ Linh có dự tính mở lớp học về hóa trang tạo hình cho các bạn đam mê bộ môn này. Tất nhiên, sẽ có học thêm cả về quay dựng và chụp lại thành quả sau một quá trình vất vả tạo hình. Đó là một cách kết hợp nhiều kỹ năng lẫn nền tảng để để phát triển công việc của mình.