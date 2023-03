Còn gì bi kịch hơn đôi bạn gái tưởng gắn bó với nhau một đời nhưng yêu chung một người?

SVVN - Tình tay ba vốn đã éo le và day dứt, nhưng mọi thứ sẽ còn đau lòng hơn nữa khi hai cô gái vô cùng thân thiết lại đem lòng yêu thương một chàng trai.

Thất Nguyệt và An Sinh là tên cuốn tiểu thuyết của An Ni Bảo Bối, từng được dựng thành phim, với Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần đóng vai chính. Bộ phim ra mắt năm 2016, được khán giả và giới phê bình châu Á đánh giá rất cao và nhận về vô số các giải thưởng danh giá...

Phim là câu chuyện tình bạn của hai cô gái mang tên Thất Nguyệt và An Sinh với hai tính cách, số phận khác biệt nhưng gắn bó với nhau một đời, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, và cũng yêu chung một người. Năm 2023 này, phiên bản Hàn Quốc của Thất Nguyệt và An Sinh, với tên gọi Soulmate (Tri kỷ) sẽ ra mắt khán giả và hứa hẹn còn day dứt hơn nữa

Vai An Sinh ở bản Hàn trở thành Mi So, một cô gái độc lập với tâm hồn tự do, phóng khoáng, luôn mơ về những chuyến đi và sẵn sàng sống hết mình cho một thời tuổi trẻ rực rỡ nhất. Trái ngược với người bạn thân, Thất Nguyệt, tức Ha Eun trong bản Hàn, lại dịu dàng, có phần an phận. Cô gái luôn sống theo ước mơ và kế hoạch mà gia đình định sẵn, một cuộc đời êm đềm, ít sóng gió.

Trong tiểu thuyết gốc, tình bạn của hai nhân vật An Sinh - Thất Nguyệt rạn nứt vì sự có mặt của người thứ ba - Gia Minh. Anh vốn là người yêu chính thức của Thất Nguyệt, có hôn ước với cô, nhưng lại nảy sinh tình cảm với An Sinh, trở thành nhân vật đáng chú ý trong cuộc đời sóng gió và đầy biến động của hai người con gái ấy.

Đạo diễn Min Yong Geun của phim Soulmate cũng chia sẻ, ông sẽ mang tới một câu chuyện mới lạ, khiến khán giả không thể rời mắt và đắm mình trong sự chân thành, xúc động và ngập tràn những hoài niệm về một người ta yêu thương.