Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho nam sinh trường Kiến trúc nhiều thú vị

SVVN - Lục Gia Nhật (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành thiết kế thời trang Đại học Kiến trúc Hà Nội. Gia Nhật được nhận học bổng sinh viên xuất sắc 2 năm liên tiếp, đạt giải The best streetstyle Aquafina Vietnam international fashion week 2022. Hiện anh chàng đang làm stylist tại CLB HAU FASHION CLUB và từng là thiết kế đồng hành trong chương trình Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam 2022, tham gia tổ chức nhiều sự kiện thời trang.

Mình từng có một tháng tham gia cùng chương trình Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam tại Quảng Ninh. Trong chương trình này, mình đã học được rất nhiều điều, quen rất nhiều người. Trải nghiệm ở tuổi 18 này thực sự đã đem lại cho mình những cơ hội để học hỏi và những nhận định về hướng xây dựng con đường thời trang của bản thân .

Bên cạnh đó, mình cũng từng làm trợ lý cho một NTK với BST tốt nghiệp đạt điểm thủ khoa tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Mình rất vui vì sự trải nghiệm này, nó đã đem lại cho mình một góc nhìn hoàn toàn mới về thời trang. Mình nhận ra rằng “Thời trang cũng bắt nguồn từ những cảm xúc đời thường". Cái đời thường ở một miền núi Tây Bắc chính là những sợi lanh sợi vải, những cây đay, cây chàm, những thói quen, nếp sống của con người Tây Bắc. Mình đã may mắn được tiếp cận những kĩ thuật truyền thống ở tận nơi nó sinh ra: nhuộm chàm, vẽ sáp ong, dệt thổ cẩm, kéo sợi đay và dệt vải. Đối với mình, đây chính là một trải nghiệm hoàn toàn thay đổi tư duy của một người theo học thiết kế.

Mình đã có trải nghiệm về công việc đính kết cho thương hiệu thời trang La Sen Vũ. Đối với trải nghiệm này, mình học được sự tỉ mẩn, công phu của việc thêu và đính kết.

Từ những năm nhất khi mới bước vào trường, mình đã mạnh dạn tham gia CLB thời trang của trường. Mình đã có những khoảng thời gian ăn ngủ gắn bó với CLB để từ đó mình hiểu được rằng: sự thành công của một sự kiện fashionshow là sự cố gắng của cả một ekip tổ chức, đoàn kết, chuyên nghiệp.

Năm 2022 là một năm thực sự bứt phá của mình khi mình quyết định tham gia tuần lễ thời trang mang tầm quốc tế: AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK. Với tư cách là một fashionista lần đầu tiên tham gia mình đã giành được giải the best street style với chủ đề năm đó là TASTE BY HERITAGE. Cũng là lần đầu tiên được ngồi ở hàng ghế gần với sàn catwalk chuyên nghiệp mang tầm quốc tế như vậy. Mình thực sự choáng ngợp bởi trang phục, lối trình diễn, ánh sáng và âm thanh của chương trình. Sự rung cảm của một người yêu cái đẹp thôi thúc mình muốn đi và phát triển sâu hơn về ngành công nghiệp thời trang này.

Một phần công việc mình từng trải nghiệm cũng mang lại thu nhập cho bản thân mình là công việc làm giáo viên dạy vẽ. Công việc này không chỉ đem lại cho mình cách truyền đạt kiến thức với những lứa em nhỏ tuổi hơn, mà còn đem lại một nguồn thu nhập đủ để mình chi tiêu cuộc sống sinh viên. Công việc này đến với mình rất ngẫu nhiên. Từ khi còn là học sinh cấp 3, mình cũng từng theo học và vẽ tranh cho họa sĩ Nguyễn Đức Hùng. Công việc đó đem lại cho mình những đồng tiền đầu tiên. Càng về sau, vẽ tranh với mình giống như một thói quen. Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho mình cảm nhận về màu sắc, hình khối thiết kế nhạy cảm hơn.

Mình nghĩ rằng “Không có sự thành công nào mà không trải qua khó khăn thử thách". Bản thân mình cũng vậy, đã từng bước những bước đầu tiên trên con đường đến với thời trang chuyên nghiệp. Mình cũng từng trải qua những khó khăn thử thách từ học tập đến công việc cuộc sống đời thường nhưng mình biết “một hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên". Mình tin rằng sự cố gắng nào rồi cũng sẽ được đền đáp.

Bản thân mình thấy rằng những trải nghiệm mà mình đã trải qua, những thứ mà mình đạt được, những lần mình dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân đều đem lại trải nghiệm đáng nhớ cho bản thân. Thật may mắn là đằng sau sự cố gắng đó luôn nhận được sự đồng hành của gia đình và người thương. Những điều đó chính là động lực to lớn để cho mình cố gắng hơn nữa trên con đường theo đuổi đam mê của bản thân.

Trong hai năm đầu tiên của đại học, mình đã cố gắng học tập chăm chỉ từ những môn lý thuyết đến những môn điều kiện cơ sở. Vốn là một người khá nhút nhát nhưng giờ đây mình đã dám khẳng định bản thân, tham gia năng nổ, thử thách bản thân nhiều hơn như bước đầu tiên của việc khẳng định tiếng nói của bản thân cho hướng đi thời trang tương lai của mình.

“Bạn sinh ra là một nguyên bản – Đừng chết đi như một bản sao” – Đó là một câu nói nổi tiếng của tác giả John Mason, truyền tải triết lý sống sâu sắc: mỗi người chúng ta cần gìn giữ và phát triển những bản sắc của riêng mình trong suốt hành trình cuộc sống, đừng sống giống như một cái bóng của người khác. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới trở nên tràn đầy ý nghĩa. Mình luôn tìm cách để nâng cao giá trị của bản thân, luôn sống tốt với bản thân mình là đã trở thành một người sống có ích cho xã hội rồi. Nâng cao giá trị bản thân từ những trải nghiệm với cuộc sống, những cọ sát kinh nghiệm công việc khiến mình trở nên trưởng thành và tốt hơn.