Coupang đối mặt với khoản tiền bồi thường lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc

Ủy ban này thông báo rằng, sau khi xem xét đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp tập thể của 50 người dùng, họ đã xác nhận nghĩa vụ bồi thường của Coupang và ra lệnh thanh toán 100.000 won (khoảng 70 đôla Mỹ) cho mỗi người. Tùy theo lựa chọn của từng cá nhân, người nhận có thể chọn nhận tiền mặt hoặc tiền điện tử trong nước.

Ủy ban nhận định việc để lộ trái phép các thông tin cá nhân nhạy cảm như mã số nhà và chi tiết giao dịch là nghiêm trọng, vượt ra ngoài các thông tin cơ bản như tên và địa chỉ email. Đặc biệt, ủy ban chỉ ra rằng đã có bằng chứng về thiệt hại thứ cấp đáng kể, bao gồm cả việc tin tặc xâm nhập hệ thống dữ liệu hoạt động bí mật trong thời gian dài và gửi email đe dọa đến một số người dùng. Mặc dù công ty lập luận rằng không có lo ngại về việc rò rỉ thêm do hệ thống bảo mật đã được tăng cường, ủy ban đã làm rõ trách nhiệm về tổn thương tâm lý mà người dùng phải gánh chịu, đồng thời khẳng định khó có thể loại trừ hoàn toàn các yếu tố rủi ro.

Việc tính toán số tiền bồi thường đã phản ánh toàn diện ngưỡng thiệt hại về tinh thần mà ngành tư pháp đã xác định trong các vụ việc an ninh lớn tương tự, cũng như tính nhạy cảm của dữ liệu bị rò rỉ. Ngoài ra, việc công ty không cung cấp số liệu thống kê cụ thể về việc sử dụng các biện pháp khắc phục nội bộ mà họ tuyên bố đã thực hiện trước đó dường như cũng đã ảnh hưởng đến quyết định này.

Coupang phải quyết định có chấp nhận đề nghị hòa giải hay không và thông báo cho tòa án trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản. Trừ khi có tuyên bố từ chối riêng, quá trình hòa giải sẽ được coi là đã kết thúc và có hiệu lực ràng buộc pháp lý tương đương với một thỏa thuận dàn xếp của tòa án.

Sự chú ý của thị trường đang tập trung vào mức độ rủi ro tài chính tiềm tàng mà quyết định này có thể gây ra. Nếu Coupang chấp nhận đề nghị hòa giải, ủy ban dự định sẽ yêu cầu các biện pháp tiếp theo, chẳng hạn như đệ trình kế hoạch bồi thường, để áp dụng mức bồi thường như nhau cho tất cả các nạn nhân còn lại không tham gia vào quá trình tố tụng. Tổng quy mô vụ rò rỉ được các cơ quan điều tra xác nhận lên tới khoảng 37,56 triệu trường hợp, bao gồm cả thành viên và không phải thành viên. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, trong đó tất cả các bên bị ảnh hưởng đều đòi quyền lợi của mình, tổng số tiền bồi thường có thể tăng vọt lên con số khổng lồ 3.700 tỷ won (khoảng gần 2,6 tỷ đôla Mỹ).

Trước đó, vào tháng 6/2026, các cơ quan chức năng đã phạt Coupang 624,681 tỷ won (khoảng 437 triệu đôla Mỹ) vì thu thập dữ liệu trái phép và sơ suất trong quản lý, mức phạt cao nhất từ ​​trước đến nay đối với hành vi vi phạm pháp luật trong nước. Mặc dù công ty đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại bằng cách cung cấp phiếu mua hàng trị giá 50.000 won (khoảng 35 đôla Mỹ) cho khách hàng bị ảnh hưởng hồi đầu năm nay, nhưng hiện tại họ đang phải đối mặt với áp lực tài chính và pháp lý mạnh mẽ hơn do quyết định bồi thường bằng tiền mặt của Ủy ban Giải quyết Tranh chấp.