Giải mã Galaxy Z Fold 8, mẫu điện thoại tâm điểm chú ý nhất hiện nay

SVO - Được Samsung Electronics ra mắt với tỷ lệ khung hình ‘4:3’ mới được tối ưu hóa cho trải nghiệm xem nội dung sống động, Galaxy Z Fold 8 khiến mọi người liên tưởng đến một cuốn ‘hộ chiếu’.

Tỷ lệ khung hình rộng và màn hình, khi mở ra có kích thước lên đến 193,2mm (7,6 inch, tỷ lệ 4:3), mang đến trải nghiệm xem video sống động hơn. Khi gập lại, màn hình phụ 138,4mm (5,5 inch, tỷ lệ 10:16) tỏ ra tiện lợi cho việc sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như nhắn tin, mạng xã hội (SNS) và xem video ngắn.

Khi gập lại, kích thước của máy mang lại cảm giác cầm nắm hoàn hảo trong lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, điều này còn nhỏ hơn cả mong đợi. Trọng lượng không gây khó chịu ngay cả khi để trong túi quần. Galaxy Z Fold 8 được trang bị pin 4.800mAh và nặng 201g, trở thành sản phẩm Fold nhẹ nhất từ ​​trước đến nay.

Camera có chất lượng khá tốt nhưng vẫn cần cải thiện thêm. Được trang bị camera kép 50 megapixel, máy cho chất lượng hình ảnh độ phân giải cao ổn định ở cả chế độ chụp góc rộng và siêu rộng. Galaxy Z Fold 8 hỗ trợ quay video kép. Vì có thể quay bằng cả camera trước và sau cùng lúc, nó có thể ghi lại cả chủ thể và người chụp.

Tuy nhiên, không giống như mẫu Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 không hỗ trợ tính năng "camera tele" (zoom quang học 3X, 10 megapixel) cho phép bạn phóng to đáng kể các đối tượng ở xa.

Samsung Electronics đã hiện thực hóa màn hình gập mỏng hơn và bền hơn bằng cách áp dụng thiết kế và vật liệu màn hình mới cho cả Galaxy Z Fold 8 Ultra và Fold 8. Những sản phẩm mới này lần đầu tiên tích hợp công nghệ Flex Titanium, kết hợp giữa lớp màng hợp kim titan với tấm titan gia cường, giúp tăng cường độ bền và giảm đáng kể các nếp gấp trên màn hình. Sự cải thiện về nếp gấp có thể nhận thấy rõ rệt khi nhìn và chạm vào thiết bị. Ngay cả khi vô tình làm rơi xuống sàn, màn hình cũng không bị móp hay trầy xước.

Nhìn chung, đây là một sản phẩm luôn thu hút sự chú ý, nhưng giá bán có thể là yếu tố gây do dự. Phiên bản Galaxy Z Fold 8 256GB có giá 2.278.100 won (khoảng gần 41 triệu đồng), và phiên bản 512GB có giá 2.531.100 won (khoảng 45,5 triệu đồng).