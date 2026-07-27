Hãy bảo vệ tài khoản ChatGPT của bạn trước đợt tấn công AI tiếp theo

SVO - OpenAI cho biết, các mô hình AI tiên tiến của hãng đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm bị giới hạn và xâm nhập vào Hugging Face. Dưới đây là cách bảo vệ tài khoản ChatGPT của bạn.

OpenAI thừa nhận rằng, sự kết hợp giữa các mô hình AI tiên tiến của hãng đã tìm được cách thoát khỏi một môi trường thử nghiệm được kiểm soát nghiêm ngặt và xâm nhập vào hệ thống của một công ty khác. Đây là điều mà mọi người dùng ChatGPT đều nên lưu tâm. Các mô hình này vốn được thiết kế để chỉ hoạt động trong một "hộp cát" (sandbox) số được kiểm soát chặt chẽ, không có quyền truy cập Internet công khai. Tuy nhiên, chúng đã phát hiện một điểm yếu, kết nối được với Internet và xâm nhập vào hệ thống của Hugging Face, nền tảng lớn chuyên lưu trữ các mô hình AI và bộ dữ liệu.

OpenAI mô tả đây là "một sự cố an ninh mạng chưa từng có tiền lệ", liên quan đến "những năng lực tấn công mạng tiên tiến nhất". Theo công ty, hệ thống thử nghiệm có sự tham gia của GPT-5.6 Sol cùng một mô hình còn mạnh hơn nữa, hiện vẫn đang được thử nghiệm kín. Điều nên lo ngại là OpenAI vừa phát triển các mô hình này, vừa kiểm soát môi trường thử nghiệm, nhưng các hệ thống vẫn tìm được cách vượt qua những biện pháp bảo vệ, vốn được thiết kế để 'giam giữ' chúng.

Bạn không thể kiểm soát những gì diễn ra trong các phòng thí nghiệm của OpenAI, nhưng bạn hoàn toàn có thể dành vài phút để tăng cường bảo mật cho tài khoản ChatGPT của mình trước khi một mối đe dọa được hỗ trợ bởi AI nhắm đến mật khẩu, các tệp cá nhân hoặc những cuộc trò chuyện riêng tư của bạn.

Thay thế mật khẩu ChatGPT yếu hoặc bị sử dụng lại

Một mật khẩu duy nhất giúp bảo vệ tài khoản ChatGPT trong trường hợp một trang web khác mà bạn sử dụng bị rò rỉ dữ liệu. OpenAI khuyến nghị người dùng sử dụng trình quản lý mật khẩu để tạo và lưu trữ mật khẩu mạnh. Việc thay đổi mật khẩu ChatGPT sẽ cập nhật mật khẩu trên toàn bộ tài khoản OpenAI của bạn, bao gồm cả API Platform.

Nếu ban đầu bạn đăng ký bằng Google, Microsoft hoặc Apple, bạn có thể không có mật khẩu OpenAI để thay đổi. Trong trường hợp này, hãy bảo vệ tài khoản bên ngoài mà bạn dùng để đăng nhập. Ngoài ra, hãy bảo vệ địa chỉ email được liên kết với ChatGPT. Bất kỳ ai kiểm soát được hộp thư của bạn đều có thể nhận mã xác minh hoặc email đặt lại mật khẩu.

Bật xác thực đa yếu tố (Multi-factor Authentication - MFA)

Xác thực đa yếu tố bổ sung thêm một bước xác minh khi đăng nhập. Ngay cả khi ai đó có được mật khẩu của bạn, họ vẫn cần quyền truy cập vào phương thức xác minh thứ hai. OpenAI có thể cung cấp các tùy chọn như: Ứng dụng xác thực (authenticator app), thông báo đẩy (push notification), tin nhắn SMS, khóa truy cập (passkey). Các lựa chọn khả dụng phụ thuộc vào tài khoản và thiết bị của bạn.

Ứng dụng xác thực có thể yêu cầu bạn quét mã QR. Xác minh qua tin nhắn có thể yêu cầu số điện thoại. Nếu bạn bật nhiều phương thức xác minh, OpenAI sẽ ưu tiên sử dụng phương thức được đánh giá là bảo mật nhất. Lưu ý: Bật MFA không tự động đăng xuất các phiên đăng nhập đang hoạt động. Nếu mật khẩu đã bị lộ, hãy thay đổi mật khẩu trước, sau đó kiểm tra các phiên đăng nhập hiện tại.

Thêm passkey để tăng cường bảo vệ khi đăng nhập

Passkey cho phép bạn đăng nhập mà không cần nhập mật khẩu. Công nghệ này sử dụng một thông tin xác thực an toàn được lưu trên thiết bị hoặc khóa bảo mật tương thích. Bạn có thể bảo vệ passkey bằng: Face ID, Touch ID, Mã PIN thiết bị. Một số passkey cũng có thể đồng bộ trên nhiều thiết bị.

Sau khi thiết lập, ChatGPT có thể sử dụng passkey làm phương thức đăng nhập mặc định. Passkey cũng có thể được dùng như một bước xác minh MFA bổ sung. Tùy chọn Passkeys có thể không xuất hiện trên mọi tài khoản. Khả năng sử dụng phụ thuộc vào cách bạn tạo tài khoản và phương thức đăng nhập. Nếu bạn chỉ lưu passkey trên một thiết bị duy nhất, việc mất thiết bị đó có thể gây khó khăn khi truy cập tài khoản. Passkey được đồng bộ có thể cung cấp phương án dự phòng thuận tiện hơn.

Kiểm tra tất cả phiên đăng nhập ChatGPT đang hoạt động

Nếu ai đó đã truy cập được tài khoản của bạn, họ có thể vẫn duy trì trạng thái đăng nhập ngay cả sau khi bạn thay đổi các cài đặt bảo mật khác. Trang Active sessions (Phiên hoạt động) của ChatGPT có thể hiển thị các trình duyệt và ứng dụng OpenAI chính thức đang kết nối với tài khoản của bạn. Thông tin có thể bao gồm: Thiết bị, Vị trí tương đối, Thời gian đăng nhập

Thao tác này sẽ đóng cả phiên hiện tại của bạn cùng các phiên khác. OpenAI cho biết, quá trình này có thể mất tới 30 phút. Lưu ý: Active sessions không hiển thị mọi kết nối có thể tồn tại. Tính năng này không bao gồm: Phiên của ứng dụng bên thứ ba, Ứng dụng được kết nối, Phiên Codex CLI. Tính năng này cũng có thể không khả dụng nếu tài khoản do một tổ chức quản lý thông qua đăng nhập một lần (Single Sign-On - SSO).

Cân nhắc sử dụng Advanced Account Security

Một số tài khoản cá nhân đủ điều kiện có thể được cung cấp tính năng Advanced Account Security. Tính năng này thay thế phương thức truy cập bằng mật khẩu bằng: Passkey, Khóa bảo mật tương thích. Nó cũng vô hiệu hóa: Mã đăng nhập qua email, Mã đăng nhập qua SMS. Tuy nhiên, mức bảo vệ cao hơn đi kèm với trách nhiệm lớn hơn. Người dùng cần bảo quản an toàn các phương thức đăng nhập bảo mật và khóa khôi phục (recovery keys). Trước khi kích hoạt, bạn cần có ít nhất hai phương thức đăng nhập bảo mật, trong đó ít nhất một phương thức có thể hoạt động trên nhiều thiết bị.

Advanced Account Security cũng: Bật email cảnh báo đăng nhập, rút ngắn thời gian tồn tại của các phiên hoạt động. Ngoài ra, OpenAI cho biết, các cuộc trò chuyện sẽ không được sử dụng để huấn luyện mô hình khi tính năng này được bật. Hãy lưu khóa khôi phục ở nơi an toàn, tách biệt với các thiết bị bạn dùng để truy cập ChatGPT. Mỗi khóa khôi phục chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu mất tất cả phương thức đăng nhập và khóa khôi phục, bạn có thể không lấy lại được quyền truy cập tài khoản. Bộ phận hỗ trợ OpenAI không thể khôi phục quyền truy cập thông thường bằng cách đặt lại mật khẩu khi Advanced Account Security vẫn đang được bật.

Bật Lockdown Mode của ChatGPT khi xử lý công việc nhạy cảm

Lockdown Mode giúp giảm nguy cơ dữ liệu bị rò rỉ khỏi ChatGPT trong các cuộc tấn công dạng prompt injection. Prompt injection là hình thức tấn công, trong đó, các hướng dẫn độc hại được ẩn trong website hoặc tệp người dùng tải lên. Những hướng dẫn này có thể cố gắng thao túng cách AI xử lý thông tin nhạy cảm.

Lockdown Mode giới hạn quyền truy cập mạng ra bên ngoài mà kẻ tấn công có thể lợi dụng để lấy dữ liệu. Tuy nhiên, tính năng này không thể ngăn chặn hoàn toàn mọi tác động của prompt injection đối với phản hồi của AI.

Xem các yêu cầu đăng nhập bất thường như một cảnh báo bảo mật

OpenAI có thể gửi thông báo đẩy thông qua ứng dụng ChatGPT khi phát hiện một nỗ lực đăng nhập. Chỉ chấp nhận thông báo khi chính bạn đang thực hiện đăng nhập. Nếu yêu cầu xuất hiện bất ngờ, hãy từ chối quyền truy cập.

OpenAI cũng có thể gửi mật khẩu dùng một lần gồm sáu chữ số qua email. Công ty cho biết, các email xác minh hợp lệ có thể được gửi từ những địa chỉ sau:

noreply@tm.openai.com

otp@tm1.openai.com

Hãy kiểm tra kỹ địa chỉ người gửi trước khi sử dụng mã xác minh. OpenAI khuyến nghị người dùng thay đổi mật khẩu ngay lập tức nếu nhận được cảnh báo đăng nhập từ thiết bị hoặc vị trí lạ. Không bao giờ cung cấp mã xác minh cho bất kỳ ai liên hệ với bạn. Thay vì nhấp vào các đường dẫn bất ngờ, hãy mở ứng dụng ChatGPT chính thức hoặc tự nhập địa chỉ trang web vào trình duyệt.

Cần làm gì nếu tài khoản ChatGPT có dấu hiệu bị xâm nhập?

Hãy hành động nhanh chóng nếu bạn phát hiện những cuộc trò chuyện mà mình không tạo ra hoặc hoạt động tài khoản bất thường.

Đầu tiên, hãy thay đổi mật khẩu OpenAI. Nếu bạn đăng nhập thông qua Google, Microsoft hoặc Apple, hãy bảo vệ tài khoản đó trước.

Tiếp theo, vào:

Settings → Security → Active sessions. Sau đó, đăng xuất khỏi tất cả thiết bị và kiểm tra các phương thức đăng nhập hiện có.

Tiếp đó, bật MFA hoặc thêm passkey. Nếu sử dụng OpenAI API, hãy xóa các khóa API đã bị lộ.

Ngoài ra, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ OpenAI ngay lập tức. OpenAI cho biết, việc báo cáo sớm có thể giúp giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ thông qua tùy chọn trò chuyện trên trang OpenAI Help Center.