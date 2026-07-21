Một 'bước đi thần thánh' vượt xa trí tuệ nhân tạo

Vào ngày 21/7, Shin Jin Seo đã đánh bại KataGo với cách biệt 11,5 điểm sau 221 nước đi trong ván thứ ba cuối cùng của 'Giải đấu cờ vây Ssen Math·Hankyeon' được tổ chức tại trường quay Truyền hình Kinh tế Hàn Quốc ở Jung-gu, Seoul. Mặc dù anh đã thua do bỏ cuộc sau 245 nước đi trong ván đầu tiên vào ngày 17/7, nhưng anh đã thắng ván thứ hai với cách biệt 4,5 điểm vào ngày 19/7 và giành chiến thắng ván cuối cùng, đạt được thành tích chung cuộc 2 thắng và 1 thua.

Trong cờ vây, 9-dan (hay Cửu đẳng) là cấp bậc chuyên nghiệp cao nhất mà một kỳ thủ có thể đạt được. Nó tương đương với danh hiệu "đại kiện tướng" hoặc "bậc thầy tuyệt đối" trong môn cờ này.

Kỳ thủ cờ vây số 1 thế giới Shin Jin Seo 9-dan được phỏng vấn vào sáng ngày 17/7 tại trường quay Đài truyền hình Kinh tế Hàn Quốc ở Jung-gu, Seoul, trước trận đấu đầu tiên trong loạt ba ván đấu chấp hai quân cờ với chương trình trí tuệ nhân tạo KataGo trong 'Ssen Math·Hankyung Goshin'.

Không giống như hai ván trước, KataGo đã chọn góc nhỏ ở phía trên bên trái làm nước đi đầu tiên. Shin Jin Seo đã cân nhắc khoảng hai phút, trước khi đặt một quân cờ vào góc nhỏ ở phía dưới bên phải. Trong khi Katago củng cố góc trên bên trái bằng hai ô, Shin Jinseo đã giành được lãnh thổ bằng một nước đi chéo ở góc dưới bên trái. Không giống như ván thứ hai, nơi anh giảm thiểu các biến số thông qua một thế cờ joseki quy mô lớn, hôm nay, anh bắt đầu một ván cờ mới bằng cách khai cuộc ở một góc nhỏ.

Shin Jin-seo bắt đầu trận đấu với lợi thế khoảng 18,5 điểm và tỷ lệ thắng dự đoán là 99%, sau khi đặt hai quân cờ trước. Tuy nhiên, đây là trận đấu với AI, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến anh mất toàn bộ lợi thế. Trước đó, trong một trận đấu khác, Shin đã nói: "Sẽ rất nguy hiểm nếu tỷ lệ thắng giảm xuống dưới 98%".

Kỳ thủ cờ vây số 1 thế giới Shin Jin Seo, 9-dan thi đấu với trí tuệ nhân tạo (AI) ‘KataGo’ trong ván thứ ba của ‘Giải đấu cờ vây Ssen Math·Hankyeong’ được tổ chức tại trường quay Đài truyền hình Kinh tế Hàn Quốc ở Jung-gu, Seoul vào sáng ngày 21/7.

Shin tránh những pha giao tranh phức tạp và bình tĩnh xây dựng lãnh thổ của mình. Ở góc trên bên phải, anh hy sinh một số lãnh thổ để thiết lập sự hiện diện vững chắc ở phía trên và bên phải. Sau đó, ở nước đi thứ 80, anh tấn công các quân cờ trắng, tạo ra một lãnh thổ đen rộng lớn trải dài từ phía trên đến trung tâm. Khi lãnh thổ đen này được củng cố thành lãnh thổ thực sự, cán cân trận đấu nghiêng về phía Shin Jin Seo.

Mặc dù tỷ lệ thắng dự đoán 99% của anh đã sụp đổ vào khoảng nước đi thứ 70 trong ván đầu tiên và nước đi thứ 160 trong ván thứ hai, nhưng hôm nay thì khác. Shin Jin Seo đã duy trì tỷ lệ thắng 99% cho đến tận phút cuối cùng, không cho KataGo bất kỳ cơ hội phản công nào. Sau khi khẳng định lợi thế của mình thông qua nhiều lần tính điểm, Shin đã giành chiến thắng quyết định với cách biệt 11,5 điểm chỉ trong hơn ba giờ hai mươi phút.

Xét đến sức mạnh áp đảo của AI, trận đấu này được chơi theo thể thức chấp, trong đó Shin Jin Seo đặt hai quân đen trước. Mặc dù không phải là trận đấu diễn ra trong điều kiện ngang bằng, nhưng hai chiến thắng liên tiếp của Shin Jin Seo rất đáng kể, nhất là khi KataGo đã đạt được kết quả vượt trội ngay cả trong các ván đấu chấp hai quân với các kỳ thủ chuyên nghiệp.

Shin Jin Seo sẽ nhận được tổng cộng 250 triệu won, bao gồm 150 triệu won phí trận đấu (50 triệu won mỗi ván) và 100 triệu won tiền thưởng cho hai chiến thắng. Anh cũng sẽ nhận được một chiếc xe sang Genesis G90 làm phần thưởng cho việc đạt được hai chiến thắng trở lên.