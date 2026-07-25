Trí tuệ nhân tạo (AI) đã lên sân khấu

SVO - Các buổi biểu diễn giáo dục kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tương lai đang thu hút sự chú ý trong các trường học ở Hàn Quốc.

"Tương lai", một chương trình ảo thuật AI do Showmakers Entertainment trình bày, đang mở rộng như một chương trình giáo dục về tương lai và khẳng định vị thế là nội dung có tính tương tác cao với học sinh.

"Tương lai" là một tác phẩm trình bày các công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo, siêu vũ trụ, thuật toán, điện toán không gian và in 3D dưới hình thức một buổi biểu diễn ảo thuật. Đặc điểm nổi bật của nó là cách tiếp cận truyền tải công nghệ thông qua trải nghiệm hơn là giải thích. Việc đưa vào các yếu tố tham gia trực tiếp, thay vì chỉ xem thụ động, giúp tăng cường sự hiểu biết.

Màn trình diễn robot trên sân khấu được coi là điểm nhấn quan trọng. Thay vì chỉ đóng vai trò trưng bày, các robot được sử dụng như những nhân vật trong buổi biểu diễn, tương tác liên tục với nhà ảo thuật. Thông qua đó, chương trình truyền tải một cách trực quan cách công nghệ được ứng dụng trong đời sống thực.

Việc dàn dựng sử dụng công nghệ điện toán không gian cũng thu hút sự chú ý. "Tương lai" kết hợp Apple Vision Pro vào buổi biểu diễn để tạo ra một sân khấu nơi thực tế và thế giới ảo cùng tồn tại. Khi các vật thể thực và hình ảnh kỹ thuật số kết hợp, khán giả trải nghiệm một hình thức thị giác mới. Buổi biểu diễn không chỉ đơn thuần là trình diễn thiết bị, mà còn nâng cao chất lượng tổng thể thông qua một màn trình diễn gắn liền với câu chuyện.

Buổi biểu diễn phù hợp với học sinh từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các trường học có thể sử dụng nó kết hợp với nhiều chương trình khác nhau, chẳng hạn như giáo dục trí tuệ nhân tạo, khám phá nghề nghiệp, trải nghiệm khoa học và công nghệ, và các lớp học nghệ thuật và văn hóa. Việc tùy chỉnh cũng có thể thực hiện được cho các tổ chức thanh thiếu niên và các sự kiện công cộng.

Ảo thuật gia Hong Seung In cho biết: “Công nghệ tương lai là một chủ đề quan trọng đối với học sinh, nhưng đôi khi nó có vẻ khó hiểu. Tôi đã lên kế hoạch cho buổi biểu diễn này để các em có thể trải nghiệm một cách tự nhiên và phát triển sự hứng thú. Tôi hy vọng rằng thông qua các màn trình diễn khác nhau này, đây sẽ là cơ hội để các em nhận thức công nghệ như một thực tế gần gũi”.