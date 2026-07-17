Robot đồng hành biết bay

SVO - 'Nó không phải là máy bay không người lái, nhưng nó bay'… Một robot đồng hành bay trên khí Heli.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Keio ở Nhật Bản đã công bố một robot đồng hành có thể lơ lửng trong nhà một cách lặng lẽ nhờ sức nổi của khí Heli.

Robot này di chuyển bằng đôi cánh mềm thay vì cánh quạt để giảm tiếng ồn và gió, đồng thời được thiết kế để thực hiện các tương tác cảm xúc như đánh thức người dùng, đưa ra thông báo và ở bên cạnh khi học.

Ngoài ra, bằng cách áp dụng cấu trúc Heli mềm, nó có thể giảm 'sốc' ngay cả khi va vào người hoặc đồ đạc và có đặc điểm là có thể tận dụng không gian ba chiều trong nhà thay vì robot di chuyển trên sàn. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng, nghiên cứu này có thể được sử dụng để phát triển một robot đồng hành trên không có khả năng tương tác tự nhiên với con người.