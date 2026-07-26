Sức hút của mắt kính thông minh AI 'Ray-Ban Meta Gen 2'

SVO - Các công ty điện tử đang mở rộng môi trường sử dụng AI, trước đây vốn chỉ tập trung vào điện thoại thông minh, sang các thiết bị đeo được dưới dạng kính mắt.

Ba công ty viễn thông lớn Hàn Quốc đã đồng thời ra mắt kính thông minh AI "Ray-Ban Meta". Bằng cách mở rộng môi trường sử dụng AI, trước đây tập trung vào điện thoại thông minh, sang các thiết bị đeo được dưới dạng kính mắt, họ đã tham gia vào cuộc cạnh tranh giành khách hàng bằng cách cung cấp các gói cước giảm giá và phòng trưng bày sản phẩm.

SK Telecom, KT và LG Uplus đã thông báo mới đây về việc ra mắt "Ray-Ban Meta (Gen2)", sản phẩm được phát triển chung bởi EssilorLuxottica và Meta. Giá bán lẻ là 690.000 won (khoảng hơn 12 triệu đồng) hoặc 740.000 won (khoảng hơn 13 triệu đồng), tùy thuộc vào loại tròng kính và mẫu mã.

Ray-Ban Meta là sản phẩm kết hợp thiết kế kính Ray-Ban với camera, micro, loa và trí tuệ nhân tạo Meta. Khi người dùng nói "Hey Meta", nó sẽ trả lời câu hỏi, tìm kiếm thông tin và chụp ảnh hoặc quay video. Nó cũng hỗ trợ chức năng dịch thuật thời gian thực cho nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Hàn.

Sản phẩm được trang bị camera góc siêu rộng 12 Megapixel (MP). Kính có thể chụp ảnh và quay video 3K Ultra High Definition (UHD) từ góc nhìn của người dùng. Với loa ngoài tích hợp trong gọng kính và 5 micrô, bạn có thể nghe nhạc, thực hiện cuộc gọi và sử dụng các tính năng AI giọng nói trong khi vẫn nghe được âm thanh xung quanh.

Thời lượng sử dụng lên đến 8 giờ sau mỗi lần sạc đầy và lên đến 48 giờ khi sử dụng kèm hộp sạc. Dung lượng lưu trữ 32 Gigabyte (GB) có thể lưu trữ hơn 1.000 ảnh và hơn 100 video (mỗi video dài 30 giây).

Bắt đầu với việc ra mắt Ray-Ban Meta, ba công ty viễn thông lớn có kế hoạch mở rộng các sản phẩm liên kết thiết bị đeo AI với dịch vụ viễn thông. Việc chuyển hướng khỏi điện thoại thông minh để bảo mật các thiết bị hằng ngày như kính mắt thành các điểm tiếp xúc mới cho các dịch vụ AI cũng được dự đoán sẽ phát triển mạnh.