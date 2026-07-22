Cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam' hỗ trợ tích cực cho mục tiêu giáo dục toàn diện đối với thế hệ trẻ tại đơn vị

SVO - Vòng Sơ khảo cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Bắc sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 29/7/2026. Đoàn Thanh niên trường ĐH Vinh đã giới thiệu nhiều thí sinh chất lượng tham gia chương trình. Theo TS Đoàn Minh Trang - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Vinh, các tiêu chí của 'Hoa hậu Việt Nam' không chỉ phù hợp về mặt quy chế mà còn đóng vai trò như một sân chơi ngoại khóa quy mô quốc gia, hỗ trợ tích cực cho mục tiêu giáo dục toàn diện đối với thế hệ trẻ tại đơn vị.

TS Đoàn Minh Trang cho biết, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm, định hình và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: Tri thức, bản lĩnh và giàu tinh thần cống hiến. Đây không chỉ là một sân chơi nhan sắc mà còn là một cuộc thi mang giá trị văn hóa xã hội - một trong những giá trị mà tuổi trẻ trường ĐH Vinh hướng tới trong hành trình giáo dục thế hệ trẻ.

TS Đoàn Minh Trang - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Vinh.

Về các tiêu chí của cuộc thi, TS Đoàn Minh Trang nhận định: Đặt trong môi trường giáo dục đại học, mục tiêu đào tạo không chỉ dừng lại ở tri thức chuyên môn mà còn hướng tới phát triển toàn diện nhân cách, kỹ năng mềm và bản lĩnh xã hội. Tiêu chí của cuộc thi phản ánh đúng hình mẫu người trẻ hiện đại mà Nhà trường hướng tới. Bên cạnh đó, sinh viên trường ĐH Vinh hầu hết nằm trong độ tuổi từ 18 đến 22 – đây là độ tuổi "vàng" đáp ứng trọn vẹn quy chế tham dự của cuộc thi về độ tuổi, trình độ học vấn và tình trạng hôn nhân. Ngoài ra, tham gia cuộc thi là cơ hội cho các bạn sinh viên được thực hành các kỹ năng quan trọng như: Giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ, làm việc nhóm và năng lực hội nhập – tất cả đều là những yếu tố cần thiết cho hành trang nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Theo đó, các tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam không chỉ phù hợp về mặt quy chế mà còn đóng vai trò như một sân chơi ngoại khóa quy mô quốc gia, hỗ trợ tích cực cho mục tiêu giáo dục toàn diện đối với thế hệ trẻ tại đơn vị.

“Các tiêu chí của 'Hoa hậu Việt Nam' không chỉ phù hợp về mặt quy chế mà còn đóng vai trò như một sân chơi ngoại khóa quy mô quốc gia, hỗ trợ tích cực cho mục tiêu giáo dục toàn diện đối với thế hệ trẻ tại đơn vị”.

TS Đoàn Minh Trang nhấn mạnh: "Theo quan điểm của cá nhân tôi, tiêu chí trí tuệ và bản lĩnh ứng xử là "màng lọc" khắc nghiệt nhất. Bởi vì nó không đo đếm bằng chiều cao hay số đo ba vòng, mà đo bằng chiều sâu tri thức, khả năng làm chủ cảm xúc và sự chân thành từ bên trong. Trường ĐH Vinh đã chủ động xây dựng môi trường toàn diện nhằm giúp sinh viên tôi luyện trí tuệ và bản lĩnh ứng xử. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường ĐH Vinh đã triển khai nhiều cuộc thi sắc đẹp để sinh viên có cơ hội được trải nghiệm và khẳng định bản thân như: Hoa khôi sinh viên, Sinh viên thanh lịch, Cuộc thi thời trang… Đồng thời, các cuộc thi tranh biện, khởi nghiệp được tổ chức thường xuyên, tạo bản lề cho sinh viên rèn luyện tâm lý vững vàng và kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, Nhà trường còn đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, dự án cộng đồng thiết thực tại địa phương. Nhờ sự đồng hành, định hướng sâu sát từ đội ngũ thầy cô cố vấn, sinh viên không chỉ vững vàng về tri thức mà còn tự tin thể hiện phong thái rạng rỡ, bản lĩnh khi bước ra các sân chơi lớn.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh giao lưu với sinh viên quan tâm đến cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026' tại trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên).

TS Đoàn Minh Trang cũng đặt nhiều kỳ vọng vào các sinh viên của trường ĐH Vinh khi tham gia cuộc thi này: Danh hiệu hay chiếc vương miện là điều tuyệt vời, nhưng điều đầu tiên khi hướng đến các cuộc thi là chúng tôi mong muốn sinh viên trường ĐH Vinh được rèn luyện, tự tin và tự hoàn thiện bản thân, đặc biệt là trước các sân chơi lớn, uy tín cấp quốc gia như Hoa hậu Việt Nam. Tôi tin rằng, sự tự tin, tri thức và bản lĩnh mà các em tích lũy được sau hành trình này mới là chiếc "vương miện" giá trị nhất đi theo các em suốt đời. Và tất nhiên, nếu đoạt các danh hiệu cao quý tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì đó sẽ là vinh dự, niềm tự hào vô cùng to lớn của mỗi cá nhân thí sinh, gia đình và Nhà trường. Và đó cũng là sự mong chờ hồi hộp của tuổi trẻ trường ĐH Vinh, dõi theo từng hoạt động của các thí sinh tại cuộc thi này. Mong rằng, các thí sinh là sinh viên trường ĐH Vinh sẽ tỏa sáng!